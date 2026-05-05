Một người đàn ông Thái Lan đã bị bắt giữ tại Chiang Mai hôm Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 vừa qua, sau vụ sát hại bạn gái của mình tại một chung cư ở tỉnh Nonthaburi. Nạn nhân, Panitsuda, 25 tuổi, còn được biết đến với tên Dream, được mẹ phát hiện trong một phòng ở tầng 4 của một chung cư 8 tầng. Người mẹ đã trình báo vụ việc với Sở Cảnh sát Bang Bua Thong.

Cảnh sát cho biết với kênh truyền hình Channel 7 rằng nạn nhân được tìm thấy trong tư thế nằm úp mặt xuống cạnh giường, chỉ mặc đồ lót, với hai chiếc gối đặt trên đầu. Đồ đạc trong phòng bị vứt lung tung.

Nirun, 33 tuổi (ngồi giữa) đã bị bắt giữ để phục vụ cho việc điều tra.

Được biết, cô Dream sống chung với bạn trai, Nirun, 33 tuổi, người không có mặt tại hiện trường. Một cuốn nhật ký được cho là của anh ta đã được tìm thấy trong phòng, chứa một lời nhắn nói rằng ai đó đã cố gắng làm hại anh ta và yêu cầu các thành viên trong gia đình chăm sóc con mèo và đồ vật có giá trị của anh ta.

Theo cả hai gia đình, cặp đôi đã yêu nhau hơn 5 năm và sống chung khoảng một năm. Nguồn thu nhập chính của họ được cho là việc bán hàng online.

Nirun đã rời khu chung cư trên một chiếc xe màu đỏ.

Người thân cho biết cả hai đều có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Dream được cho là bị trầm cảm, trong khi Nirun được cho là có các triệu chứng hoảng loạn và tin rằng có người định đầu độc mình. Cha của anh ta cho biết Nirun đã từ chối điều trị y tế và không uống thuốc theo đúng chỉ định. Người cha cũng nói rằng hai người trước đây đã từng cãi nhau và xô xát nhưng không ngờ sự việc lần này lại dẫn đến hậu quả đau lòng đến thế.

Cảnh sát đã xác định Nirun là nghi phạm chính sau khi xem xét đoạn phim CCTV cho thấy anh ta rời khỏi khu chung cư trên một chiếc xe màu đỏ. Chiếc xe sau đó được tìm thấy bị bỏ lại ở tỉnh Suphan Buri.

Cuộc điều tra sâu hơn đã dẫn các sĩ quan đến một khách sạn ở Chiang Mai, nơi Nirun bị bắt giữ. Anh ta được đưa trở lại Nonthaburi để thẩm vấn. Nirun đã bị buộc tội theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan về tội cố ý giết người, với các hình phạt bao gồm tử hình, tù chung thân hoặc ngồi tù từ 15 đến 20 năm.

(Theo The Thaiger)