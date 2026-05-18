Mới đây, một cặp vợ chồng độc ác tại Nga đã bị kết án 20 năm tù sau khi tra tấn con gái nhỏ của mình đến chết trong một chiếc hộp giống như quan tài. Cặp đôi người Nga, Ekaterina O., 29 tuổi và Ilya A., 31 tuổi, đã bị kết tội tra tấn, giam giữ trái phép và giết hại con gái 2 tuổi của họ, Sonya, với "sự tàn ác đặc biệt".

Bắt con gái sống trong "quan tài" vì không muốn chăm sóc

Không muốn chăm sóc con nhỏ của mình, cặp đôi này đã chế tạo một "chiếc hộp nhỏ có nắp" - giống như một chiếc quan tài - và liên tục nhốt bé bên trong trong tối đa hai ngày hai đêm mỗi lần trong suốt 5 tháng trời - hình ảnh khiến bất kỳ ai cũng phải cảm thấy ghê tởm.

"Đứa trẻ không thể cử động, đứng thẳng, thậm chí không thể ngồi", theo hồ sơ Tòa án khu vực Khabarovsk. Các công tố viên mô tả cách cặp đôi này giam giữ con gái của họ trong điều kiện bẩn thỉu, ngột ngạt, bỏ bê ngay cả những chăm sóc cơ bản nhất.

“Những người sống chung đã bỏ bê việc chăm sóc và vệ sinh cho đứa trẻ, để em sống trong điều kiện mất vệ sinh”, báo cáo của phiên điều trần cho biết. “Bọn họ đã tước đoạt thức ăn và nước uống của bé gái, hoặc chỉ cho em ăn rất ít, dẫn đến việc đứa trẻ tử vong do suy dinh dưỡng protein-năng lượng nghiêm trọng”.

Sự ngược đãi khủng khiếp kéo dài nhiều tháng - sự tàn ác ngày càng leo thang khi bé gái ngày càng yếu đi. Cặp vợ chồng đến từ Komsomolsk-on-Amur đã thừa nhận tội ác của mình trước tòa.

Cặp đôi khai lý do bạo hành con gái khiến dư luận càng thêm căm phẫn

Trong một lời khai rùng rợn, cặp đôi quỷ dữ này cho rằng Sonya - đứa con gái “ngoài ý muốn” của họ “làm họ khó chịu với những cử động của bé trong căn hộ một phòng duy nhất”, chỉ rộng 28 mét vuông.

“Sonya là một đứa trẻ không được mong muốn, và cha mẹ của bé – một người phụ nữ 27 tuổi và người chồng 29 tuổi – đã nghĩ ra cách để loại bỏ bé”, kênh truyền hình NTV, đài ChP đưa tin. “Họ đã làm một chiếc ‘quan tài’ cho bé gái – một chiếc hộp chật hẹp có nắp đậy. Trong đó, đứa trẻ không thể ngồi thẳng lưng hay thậm chí ngồi đúng tư thế".

“Bé gái hầu như không bao giờ được tắm rửa, và trong những tháng gần đây, bọn họ đã ngừng cho bé ăn và uống nước thường xuyên. Khi qua đời, Sonya chỉ nặng chưa đến 10kg, đã suy kiệt vì bị bỏ đói trong nhiều tháng.

Cuộc tra tấn bắt đầu vào tháng Sáu và đến cuối tháng Mười, bé gái gần như không còn sống, cân nặng chỉ bằng một nửa so với hồi mùa xuân – chưa đến 10 kg”, theo hãng tin SHOT. Bé gái hầu như không thể cử động, không phản ứng và trở nên quá yếu đến nỗi không thể khóc.

“Trong vài ngày qua, cặp vợ chồng vô cảm chỉ biết đứng nhìn con gái nhỏ của mình chết dần chết mòn. Sau khi đứa trẻ qua đời, cặp đôi “độc ác” này đã cố che đậy tội ác của mình, nói với bạn bè và chính quyền rằng đứa trẻ chết vì “bệnh tật”.

Chỉ đến khi người thân nhìn thấy đứa trẻ và báo động thì lực lượng cứu hộ mới được gọi đến. Cặp đôi này sau đó thừa nhận họ “không muốn đứa trẻ được sinh ra, cũng không muốn tham gia nuôi dạy nó”, cảnh sát cho biết.

Một thẩm phán đã yêu cầu đưa người cha vào trại giam nghiêm ngặt, trong khi người mẹ “ác quỷ” bị đưa đến trại giam thông thường.

Vụ án đã gây phẫn nộ khắp nước Nga và đối với dư luận thì án tù 20 năm với cặp cha mẹ ác quỷ vẫn còn là quá nhẹ nhàng.

“Án tù chung thân là chưa đủ đối với chúng, huống chi chỉ 20 năm”, một bình luận trên mạng viết. “Đã đến lúc phải khôi phục án tử hình", hoặc “Những sinh vật ghê tởm, hãy để chúng sống hết cuộc đời vô nghĩa của mình, chết dần chết mòn trong đau đớn vì chúng ta đã tạm hoãn án tử hình đối với những kẻ quái dị như vậy" trích những bình luận phẫn nộ khác từ các cư dân mạng.