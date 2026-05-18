Anh Steven McCluskey, 40 tuổi, đã mất thăng bằng khi đang đi xuống thang cuốn bên trong ga Davis ở Boston, Mỹ vào ngay trước 5 giờ sáng ngày 27 tháng 2. Đoạn video gây sốc do Cơ quan Giao thông Vịnh Massachusetts (MBTA) công bố mới đây cho thấy hơn 10 người đã đi qua anh trong lúc anh đang vật lộn. Thậm chí có một người đàn ông đã đứng nhìn trong vài giây trước khi quay người và đi theo hướng ngược lại. Người ta nhìn thấy McCluskey bị mất thăng bằng ở phía dưới thang cuốn và chiếc áo khoác của anh bị kẹt vào phần dưới của máy móc.

Sau đó, anh được nhìn thấy đang vật lộn ở phía dưới và cố gắng kéo khóa áo khoác để thoát ra, mặc dù anh không thể làm được. Khi quần áo của anh bị kẹt sâu hơn vào thang cuốn, lớp vải đã siết chặt quanh cổ khiến anh khó thở.

Video được cơ quan chức năng công bố

Một vài khoảnh khắc sau, McCluskey ngã gục và nằm bất động trên bậc thang. Khoảng 20 phút sau, một nhân viên đã đến và dừng thang cuốn.

Các nhân viên y tế đã đến vài khoảnh khắc sau đó, theo tờ Boston Globe. Cảnh sát Sommerville cho biết McCluskey đã bị "ghim chặt ở phía dưới thang cuốn."

Báo cáo của họ cho biết McCluskey ở trong tình trạng "không có phản ứng, cởi trần và quần áo của anh bị kẹt chặt trong các bậc thang cuốn. Tôi ngay lập tức kiểm tra mạch của McCluskey và không phát hiện thấy gì."

Các lính cứu hỏa đến nơi cũng phát hiện da trên lưng của McCluskey đã bị kéo vào trong thang cuốn. Tại một thời điểm, các lính cứu hỏa tin rằng sẽ cần phải tháo dỡ thang cuốn để giải thoát anh khỏi máy móc.

Chị gái của anh nói với đài NBC Boston rằng em trai mình đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy trong những năm gần đây. Phát biểu với NBC Boston, chị nói thêm: "Em ấy đã cố gắng hết sức mỗi ngày để xuất hiện vì những người mà em yêu thương theo những cách có thể."

McCluskey đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và anh đã hôn mê trong 10 ngày trước khi qua đời vì vết thương quá nặng vào ngày 9 tháng 3. Cáo phó của anh cho biết anh là cha của hai cậu con trai nhỏ và từng làm thợ mộc.