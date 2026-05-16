Mới đây, một vụ án mạng đã xảy ra tại Thái Lan khiến một người phụ nữ tử vong, nhưng điều khiến người ta phải bất ngờ lại nằm ở sự bình tĩnh của người vợ hung thủ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra cách đây vài ngày.

Cảnh sát tại Đồn Cảnh sát Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi của Thái Lan nhận được cuộc gọi vào khoảng 10 giờ tối hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, từ một người phụ nữ chỉ được biết đến với tên Bee. Cô Bee thông báo với các sĩ quan rằng chồng cô, Winai, 42 tuổi, đã hành hung tình nhân của mình đến chết sau một cuộc cãi vã.

Căn nhà thuê của nhân tình Winai.

Theo Bee, chồng cô dự định tự nguyện ra đầu thú, và cô nói với các sĩ quan rằng không cần phải tìm kiếm anh ta vì anh ta đang trên đường đến đồn. Đúng như lời nhận định của Bee, khoảng 10 giờ sáng thứ Năm, tức ngày 14/5, Winai đến đồn cảnh sát và thú nhận tội giết người.

Sau đó, anh ta chỉ cho các sĩ quan đến chiếc xe Toyota màu đồng của mình đậu bên ngoài đồn, nơi cảnh sát phát hiện thi thể người phụ nữ ở ghế phụ phía trước. Thi thể được phủ bằng một chiếc khăn. Cảnh sát báo cáo rằng người phụ nữ có vết thương và vết bầm tím trên mặt, bao gồm cả chấn thương nghiêm trọng quanh mắt phải.

Chiếc xe ô tô nghi phạm chở nạn nhân đến đồn cảnh sát để đầu thú.

Trong quá trình thẩm vấn, Winai khai rằng anh ta đã có quan hệ tình cảm với nạn nhân khoảng một năm trở lại đây và thường xuyên đến chỗ ở thuê của cô ở Bang Plu, Nonthaburi. Theo lời khai của anh ta, hai người cãi nhau vì ghen tuông sau khi anh ta thấy người tình của mình thể hiện tình cảm với một người đàn ông khác làm nghề lái xe ôm.

Winai cho biết sau đó anh ta thấy hai người này cùng vào một khách sạn, dẫn đến việc anh ta đối chất với nạn nhân. Anh ta nói với các điều tra viên rằng người phụ nữ ban đầu phủ nhận lời buộc tội trước khi thừa nhận mối quan hệ sau khi anh ta nhắc đến vụ việc ở khách sạn. Winai cho biết lời thừa nhận đó đã khiến anh ta tức giận và dẫn đến việc hành hung đối phương. Anh ta nói rằng sau đó họ đã ngủ cùng nhau trước khi anh ta tỉnh dậy và thấy người phụ nữ bất tỉnh.

Sau đó, Bee đến đồn cảnh sát và tiết lộ rằng Winai đã liên lạc với cô và chia sẻ chi tiết về vụ giết người. Cô đã bình tĩnh khuyên anh ta nên ra đầu thú. Các nhà chức trách vẫn chưa chính thức xác nhận các cáo buộc sẽ được đưa ra đối với nghi phạm. Tuy nhiên, dựa trên các trường hợp tương tự, các điều tra viên có thể xem xét các cáo buộc theo Điều 290 của Luật Hình sự Thái Lan liên quan đến hành hung gây chết người. Tội danh này có mức án tù từ ba đến 15 năm.

(Theo The Thaiger)