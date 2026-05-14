Mới đây, các nhà chức trách đã tìm thấy thi thể của một cậu bé bị báo cáo mất tích tại công viên nằm ở miền núi phía đông nam của Hàn Quốc.

Cậu bé 11 tuổi được cho là mất tích vào hôm Chủ nhật (ngày 10/5) sau khi đi bộ đường dài một mình tại Vườn quốc gia Juwangsan, cách thành phố Seoul khoảng 280 km về phía đông nam, sau khi đến thăm một ngôi chùa Phật giáo trong công viên cùng gia đình.

Cậu bé bắt đầu chuyến leo lên đỉnh núi mà không mang theo điện thoại di động. Sau đó, bố mẹ cậu đã báo cáo con trai mất tích lúc 5 giờ 53 phút chiều ngày 10/5 vì không thấy con trở về nhà.

Trước đó, để tìm kiếm cậu bé, các nhà chức trách đã tiến hành các hoạt động cứu hộ trên mặt đất và trên không từ 7 giờ sáng, huy động khoảng 320 người cùng với trực thăng, máy bay không người lái và chó nghiệp vụ. Cuộc tìm kiếm vô cùng khó khăn vì con đường mòn leo lên đỉnh núi hẹp và dốc, đòi hỏi nhiều thiết bị chuyên dụng, bao gồm cả trực thăng.

Vào khoảng 10 giờ 25 phút sáng ngày 12/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cậu bé, nằm cách đỉnh núi khoảng 100 mét trong khi ngọn núi có độ cao 720,6 mét. Các nhà chức trách nghi ngờ cậu bé có thể đã gặp tai nạn chết người sau khi bị trượt chân. Cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của cậu.

Vườn Quốc gia Juwangsan được đặt theo tên ngọn núi Juwangsan thuộc dãy Baekdudaegan - dãy núi được xem là “xương sống” của Hàn Quốc. Đây cũng là ngọn núi đá lớn thứ ba của nước này, nổi bật với địa hình hiểm trở và nhiều vách đá dựng đứng.

Vườn Quốc gia Juwangsan được công nhận là điểm du lịch từ ngày 30/5/1972 trước khi chính thức trở thành Vườn quốc gia vào ngày 30/3/1976. Với diện tích hơn 105.000 m², nơi đây sở hữu mạng lưới đường mòn men theo các thung lũng, dẫn tới nhiều thác nước, rất phù hợp cho hoạt động trekking và leo núi. Bên cạnh các đỉnh núi đá đặc trưng, công viên còn có 4 thác nước, hệ thống hang động cùng chùa Daejeonsa, tạo nên quần thể du lịch sinh thái - tâm linh nổi tiếng.

Theo Korea Times, SBS News