Mẹ phi thường Diệu Linh tiết lộ khoảnh khắc xúc động nhất trên thảm đỏ WeFamily Awards 2026: Giản dị thôi nhưng là cả một nỗ lực!

Trong không gian trang trọng của Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026, Diệu Linh cùng chồng xuất hiện rạng rỡ, dịu dàng trong chiếc váy trắng. Là một trong những gương mặt truyền cảm hứng mạnh mẽ và xuất sắc lọt vào Top 5 giải thưởng cao nhất của hạng mục "Phi thường mẹ ơi" với 1.010 lượt bình chọn, câu chuyện của chị đã chạm đến trái tim của hàng ngàn độc giả.

Là một trong những gương mặt truyền cảm hứng mạnh mẽ và xuất sắc lọt vào Top 5 giải thưởng cao nhất của hạng mục "Phi thường mẹ ơi" với 1.010 lượt bình chọn

Đằng sau nụ cười rạng rỡ ở hiện tại là một chặng đường dài đầy giông bão. Đứa con gái đầu lòng mới 18 tháng tuổi không may mắc căn bệnh ung thư võng mạc quái ác, khi hành trình chữa bệnh vừa tạm ổn thì chị lại đối mặt với thai kỳ thứ hai trong hoàn cảnh kinh tế kiệt quệ, rồi tiếp đó là biến cố bệnh tật của người thân.

Có những đêm giấu mình trong bóng tối khóc ướt đẫm gối, nhưng sáng hôm sau người mẹ ấy lại gạt nước mắt đứng dậy vì phía sau là đứa con thơ đang cần mình. Chị đã kiên cường cùng chồng đi qua từng nghịch cảnh để bảo vệ mái ấm nhỏ và gieo mầm hy vọng cho các con.

Niềm hạnh phúc giản đơn là khoảnh khắc đón con đi học về

Thế nhưng, chiều 4/10, trên thảm đỏ WeFamily Awards, khi được hỏi về khoảnh khắc xúc động nhất trong hành trình gia đình cùng nhau vượt qua biến cố, điều mẹ Diệu Linh chia sẻ lại không phải là những chiến thắng đao to búa lớn hay những phép màu kỳ diệu.

Chị bộc bạch: "Sau những cái khó khăn của gia đình mình đã trải qua, khoảnh khắc các con đi học về đối với mình là khoảnh khắc bình dị và xúc động nhất. Sau một ngày học tập, con về kể cho mẹ nghe những câu chuyện ở trường ở lớp, rằng con học được rất nhiều điều mới lạ. Đó là những điều mà ngày xưa, khi con bị bệnh, mình chưa bao giờ dám nghĩ là cháu có thể đi học giống các bạn và có được thành tích tốt như vậy".

Chị đã kiên cường cùng chồng đi qua từng nghịch cảnh để bảo vệ mái ấm nhỏ và gieo mầm hy vọng cho các con.

Với nhiều người, việc đưa đón con đi học mỗi ngày hay nghe con bi bô kể chuyện trường lớp là điều vô cùng bình thường, đôi khi dễ bị lãng quên giữa nhịp sống hối hả. Nhưng với một người mẹ từng đứng trước ranh giới sinh tử của con, từng cùng con đếm từng ngày trong bệnh viện, tiếng cười đùa ríu rít khi con tan trường về lại là món quà vô giá, là minh chứng trọn vẹn nhất cho sự hồi sinh sau bão giông.

Nói về hình ảnh mà mình mong muốn các con nhớ đến khi lớn lên, chị bộc bạch: "Mình muốn con nhớ đến mình là một người mạnh mẽ, kiên cường, dù khó khăn nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng mà sẽ có lúc gập gềnh, sóng gió. Sau này con cũng sẽ trở thành một người phụ nữ, mình mong dù trong hoàn cảnh nào con cũng sẽ phi thường vượt qua tất cả".

Trải qua vô vàn đòn đau của số phận, Diệu Linh đã chứng minh rằng: Phi thường không phải là chưa từng gục ngã hay suy sụp, mà là sau tất cả những đêm dài khóc ướt gối, sáng hôm sau người mẹ vẫn ngẩng cao đầu bước tiếp để nắm tay các con đi về phía ánh sáng.