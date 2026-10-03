Chuyện “sau 8h tối” của cặp đôi “Đông Có Anh”: Nuôi con thảnh thơi không phải là đặc quyền của những gia đình có điều kiện tài chính dồi dào

Từ một câu chuyện tình yêu học trò trong trẻo nảy nở từ những năm tháng cấp 3 tại vùng đảo Cát Bà, trải qua biết bao cột mốc thăng trầm, thử thách để rồi về chung một nhà, cặp đôi Gen Z sinh năm 1999 Phương Anh và Đông (kênh “Đông Có Anh”) đã viết nên một hành trình gia đình đầy cảm hứng.

Sự xuất hiện của em bé HiHi (2 tuổi) không chỉ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hai bạn trẻ mà còn đưa câu chuyện của họ chạm đến trái tim hàng triệu người theo dõi.

Được đề cử tại giải thưởng thường niên WeFamily Awards 2026, gia đình “Đông Có Anh” mang đến một định nghĩa rất khác về sự "thảnh thơi" trong nuôi dạy con: không bắt nguồn từ những điều xa xỉ hay gánh nặng hoàn hảo mà được vun đắp từ tình yêu thương thuần khiết, sự thấu hiểu và sẻ chia trọn vẹn từng khoảnh khắc.

cặp đôi Gen Z sinh năm 1999 Phương Anh và Đông (kênh “Đông Có Anh”) đã viết nên một hành trình gia đình đầy cảm hứng.

01 Khi Gen Z làm cha mẹ

Trở thành bố mẹ ở độ tuổi 25, Phương Anh nhận thấy sự thay đổi lớn nhất chính là sự trưởng thành. Mọi lời nói, hành động không còn được thực hiện tùy tiện mà luôn phải soi rọi, nhìn lại bản thân mỗi ngày, bởi em bé HiHi ở độ tuổi này bắt chước rất nhanh.

Lập gia đình và sinh con khi còn khá trẻ, hai vợ chồng không tránh khỏi những nghi ngại từ xã hội về độ "chín chắn". Tuy nhiên, ở tuổi 25, dù chưa có nhiều kinh nghiệm hay trải nghiệm, Phương Anh và Đông vẫn đủ trách nhiệm để gánh vác hai tiếng “bố mẹ” nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước hôn nhân.

Để vượt qua những áp lực này một cách nhẹ nhàng, cặp đôi Gen Z đã chủ động chuẩn bị sẵn hành trang từ kinh tế, kiến thức đến sự thống nhất tuyệt đối trong quan điểm nuôi dạy con ngay từ ban đầu. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo đó, hai vợ chồng luôn tự tin bước đi mà không phải đắn đo hay hoài nghi về năng lực làm cha mẹ của mình.

Khán giả theo dõi gia đình nhỏ thường rất ấn tượng với khung giờ sinh hoạt "sau 8 giờ tối", khi cả nhà tạm gác lại những công việc trong ngày để quây quần bên nhau. Đây là lúc HiHi được thỏa thích nhảy nhót, chơi đùa cùng ba mẹ, được ôm ấp, nũng nịu và tận hưởng những phút giây rất đỗi bình thường nhưng đầy ắp tiếng cười.

Khi con đã ngủ ngoan, hai vợ chồng lại có một khoảng thời gian riêng để trò chuyện, thư giãn và tận hưởng không gian chỉ dành cho hai người. Nếp sinh hoạt tưởng chừng đơn giản ấy lại giúp mỗi thành viên trong gia đình đều có thời gian được kết nối và ở bên nhau theo một cách trọn vẹn.

Để có được nếp sinh hoạt này, hai bạn trẻ đã kiên nhẫn rèn cho bé đi ngủ sớm ngay từ khi mới lọt lòng.

Phương Anh hóm hỉnh tâm sự: "Đẻ ra là mình rèn cho con vào nếp. Con ngủ sớm thì mẹ cũng sẽ được nghỉ ngơi sớm". Dù gần đây khi HiHi lớn hơn, em bé có nhiều năng lượng hơn khiến khung giờ đi ngủ xê dịch đến khoảng 9 giờ - 9 giờ 30 tối, nhưng việc duy trì nếp sinh hoạt này vẫn là "chìa khóa" giúp mẹ giải phóng sức lao động, không rơi vào cảnh kiệt sức.

Khán giả theo dõi gia đình nhỏ thường rất ấn tượng với khung giờ sinh hoạt "sau 8 giờ tối", khi cả nhà tạm gác lại những công việc trong ngày để quây quần bên nhau.

Trong hành trình ấy, sự đồng hành của người chồng đóng vai trò quyết định. Ở gia đình "Đông Có Anh", không có khái niệm công việc nào là của riêng ai. Do ông bà hai bên đều ở xa, việc chăm sóc HiHi hoàn toàn do hai vợ chồng tự xoay sở. Sự phân chia vai trò diễn ra theo hình thức song hành và linh hoạt hoán đổi công việc cho nhau.

Phương Anh bộc bạch rằng nếu nói "thảnh thơi" tuyệt đối thì chưa chạm tới, nhưng chính sự sát cánh của chồng đã giúp chị chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay tủi thân sau sinh.

Triết lý sống của hai vợ chồng được gói gọn trong ba chữ: "Nói mới hiểu". Mỗi khi có "bão tố" trong lòng hay rối ren cảm xúc, Phương Anh chọn cách giãi bày thẳng thắn để chồng gỡ rối hoặc đơn giản là tìm kiếm một người lắng nghe chân thành.

Trải nghiệm làm cha mẹ cũng ghi dấu những câu chuyện giáo dục vô cùng tinh tế. Có lần bé HiHi lỡ tay đánh vào cằm mẹ, ba Đông đã nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc dạy con: "Không ai được làm mẹ đau".

Tình huống diễn ra rất tự nhiên nhưng đó là triết lý giáo dục được hai vợ chồng thống nhất từ trước: Nếu con làm đau người này, người kia sẽ nghiêm túc bảo vệ đối phương và hướng dẫn con xin lỗi. Xuất phát từ sự tôn trọng chân thành giữa bố và mẹ, giờ đây khi đã nói sõi hơn, HiHi luôn tự giác biết nói lời xin lỗi mỗi khi vô tình làm đau ba hoặc mẹ.

02

Biến việc nhà thành trò chơi và nghệ thuật quản trị không gian sống “3 không” cho con

Xoay sở việc nhà và chăm con nhỏ khi không có người giúp việc dễ khiến các cặp vợ chồng trẻ lâm vào trạng thái kiệt sức. Gia đình "Đông Có Anh" đã tìm ra một giải pháp sáng tạo: biến toàn bộ việc nhà, nấu ăn hay đọc sách thành những trò chơi ngập tràn tiếng cười cùng con.

Phương Anh nhận định rằng việc chỉ phân công một người làm việc nhà còn một người trông con đôi khi lại gây oải và cạn kiệt năng lượng hơn, bởi trông con nhỏ còn mệt hơn việc dọn dẹp nhà cửa. Bằng cách lôi kéo bé HiHi cùng tham gia làm trà chanh giã tay, phụ mẹ vào bếp hay đọc sách mỗi tối, hai vợ chồng vừa giải tỏa được áp lực công việc gia đình, vừa tạo ra khoảng thời gian tương tác chất lượng cùng con.

Góc không gian sống của gia đình cũng mang dấu ấn thiết kế rất riêng. Căn phòng ngủ sum vầy, nơi xuất hiện rất nhiều trong các video truyền năng lượng tích cực được xây dựng dựa trên 3 nguyên tắc nằm lòng: Không tivi; Nhiều màu sắc; An toàn vui chơi.

Nhờ không gian an toàn và trực tiếp, không thiết bị điện tử này, bé HiHi luôn hào hứng chạy ù vào phòng để nhảy múa, đọc truyện hay nhào lộn. Sự kết nối trực tiếp giữa các thành viên giúp định hình nên một em bé mang tính cách vui vẻ, hợp tác và năng động.

Khi bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi lên 2" với những lần ăn vạ hay khóc quấy, cách ứng xử của bố Đông và mẹ Phương Anh là ưu tiên giữ bình tĩnh và tôn trọng cảm xúc của con. Hai bạn hiểu rằng em bé ở độ tuổi này chưa biết cách diễn tả trọn vẹn những bực tức hay giận dỗi.

Thay vì đáp ứng ngay lập tức yêu cầu của con để cắt cơn khóc, hai vợ chồng chọn cách kiên nhẫn cùng con ra một không gian riêng tư trò chuyện, chờ con bình tĩnh và không quên trao cho con một cái ôm ấm áp. Cách xử lý dù có phần "cồng kềnh" ở hiện tại nhưng lại mang tính lâu dài, giúp hình thành nên tính cách ôn hòa của con sau này.

Trước những tiêu chuẩn khắt khe của xã hội hiện đại dồn lên vai người mẹ như cân nặng hay sự ngoan ngoãn của trẻ, Phương Anh chọn cách cởi bỏ áp lực về hình mẫu "người mẹ hoàn hảo". Chị từng rơi vào trạng thái căng thẳng khi vô hình đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn sau khi đọc nhiều sách vở.

Nhưng qua 2 năm thực tế, chị nhận ra rằng nuôi con bằng tình yêu thương và tinh thần thoải mái mới là điều quan trọng nhất: "Đừng coi con như một con robot, phải đạt bao nhiêu kg mới đủ chuẩn, phải được lập trình thế này mới là ngoan". Dù vẫn không ngừng trau dồi tri thức y khoa và tâm lý, Phương Anh tin rằng cha mẹ không thể đi cùng con cả đời, nhưng hành trang tri thức và tình yêu thương chuẩn bị cho con hôm nay sẽ đồng hành cùng con mãi về sau.

Những khi "kiệt pin" hay mệt mỏi, cách "sạc lại năng lượng" của Phương Anh rất đơn giản: ôm con vào lòng để ngắm nhìn nguồn động lực lớn nhất đời mình, và tâm sự với chồng để giải tỏa mọi muộn phiền.

03

Định nghĩa sự "thảnh thơi" từ tư duy Gen Z và hành trình lan tỏa năng lượng tích cực

Nhiều người thường mặc định "nuôi con thảnh thơi" là đặc quyền của những gia đình có điều kiện tài chính dồi dào, có thể thuê người giúp việc hoặc mua sắm đắt đỏ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của cặp đôi Gen Z "Đông Có Anh", sự thảnh thơi thực sự bắt nguồn chính từ tình yêu thương và tư duy sắp xếp cuộc sống.

Tự tay chăm con không có sự hỗ trợ của ông bà hay người giúp việc, hai vợ chồng định nghĩa thảnh thơi là "vừa làm vừa yêu việc mình làm". Xem việc nuôi dạy con là một sự nghiệp quan trọng và đặt trọn tâm huyết vào đó, chính tình yêu thương đã hóa giải mọi mệt mỏi thành niềm vui thường nhật.

Đứng trước bẫy so sánh "con nhà người ta" vốn rất phổ biến trên mạng xã hội, hai vợ chồng giữ cho mình một tâm thế cực kỳ bình thản. Họ tôn trọng HiHi như một cá thể riêng biệt có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Hai bạn chọn tập trung vào điểm mạnh của con để tự tạo động lực, đồng thời kiên nhẫn cùng con cải thiện những điểm chưa hoàn thiện thông qua việc trò chuyện và khám phá thế giới xung quanh.

Trở thành những người sáng tạo nội dung sở hữu nhiều clip triệu view, "Đông Có Anh" luôn đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt để giữ cho kênh của mình dòng chảy nội dung "sạch" và an toàn. Ban đầu, hai vợ chồng chỉ đăng tải các khoảnh khắc gia đình để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, khi đối mặt với một số bình luận khiếm nhã từ cộng đồng mạng về ngoại hình của con, hai bạn đã chủ động hạn chế và cẩn trọng hơn rất nhiều. Ranh giới riêng tư và cảm xúc của bé HiHi luôn được đặt lên hàng đầu: bất cứ khi nào giơ máy lên quay mà thấy con không muốn, hai vợ chồng sẽ lập tức dừng lại.

Sự xuất hiện của bé HiHi đã làm thay đổi hoàn toàn định nghĩa về "hạnh phúc" của hai bạn trẻ sinh năm 1999.

Trước những ý kiến trái chiều hay bình luận tiêu cực trên mạng, Đông luôn là người giữ tâm lý vững vàng để bảo vệ và lọc thông tin cho vợ. Anh luôn nhắc nhở Phương Anh rằng: "Đọc để biết, đúng hay sai thì trước tiên nhớ rằng, mình nuôi con bằng cảm xúc của mình, con mình mình hiểu hơn ai hết. Ai cũng đều có lần đầu làm bố mẹ... Sai ở đâu mình sửa ở đó". Chính sự định hướng kiên định của chồng đã giúp Phương Anh thêm tin tưởng vào bản năng làm mẹ và phương pháp nuôi dạy của gia đình.

Sự xuất hiện của bé HiHi đã làm thay đổi hoàn toàn định nghĩa về "hạnh phúc" của hai bạn trẻ sinh năm 1999. Nếu như thời còn yêu nhau ở Cát Bà, hạnh phúc là những điều hào nhoáng, lấp lánh của tuổi trẻ, thì giờ đây, hạnh phúc thu nhỏ lại trong những điều vô cùng giản dị.

“Đó đơn giản là tháng này con không ốm, con “dạ” với giọng nói trong veo, ngọt ngào hay chỉ cần con ăn hết một suất cơm. Chắc có lẽ, từ khi có Hihi chúng mình đã dành rất nhiều tâm tư, tâm huyết cho con, nên bây giờ “hạnh phúc” của chúng mình là có Hihi ở bên cạnh và khỏe mạnh”, Phương Anh chia sẻ.

Nhìn lại hành trình từ những câu chuyện tình yêu học trò thuần khiết đến khi được xướng tên đề cử tại WeFamily Awards 2026, Phương Anh và Đông cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn. Đây như là một sự công nhận dành cho mọi nỗ lực của cặp đôi trong suốt 5 năm qua.

Nhắn gửi đến những người mẹ trẻ đang loay hoay tìm kiếm sự thư thái trong hành trình chăm con, Phương Anh chia sẻ một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: "Giống bao bà mẹ trẻ khác, mình vẫn là một cô gái trẻ, nhiều khát khao... Nhưng nhìn lại, mình cũng trân quý những khoảnh khắc chậm lại bên gia đình, con cái. Thấy hài lòng với những gì mình đang có, thấy bình yên thế này là đủ rồi. Thấy đủ là mình sẽ tự thấy 'thảnh thơi' thôi”.