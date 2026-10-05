Lời cảm ơn của Ali Thục Phương tại WeFamily Awards 2026 và tâm sự của mẹ khi thấy các con lớn lên từng ngày

Đến Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 cùng gia đình, hotkid Ali Thục Phương mang theo câu chuyện trưởng thành với sự đồng hành của những người thân yêu. Tham gia nghệ thuật từ năm 5 tuổi, cô bé được biết đến qua các chương trình thiếu nhi, vai Tú trong phim "Cách em 1 milimet" và màn trình diễn tại concert "Tổ quốc trong tim". Ali Thục Phương ghi dấu ấn bằng khả năng ca hát, dẫn chương trình và diễn xuất cùng phong thái tự tin.

Gia đình Ali Thục Phương trên thảm đỏ Lê vinh danh WeFamily Awards 2026

Phía sau hành trình ấy là gia đình luôn lắng nghe, tôn trọng lựa chọn của con và cân nhắc việc học, sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi khi nhận các lời mời nghệ thuật. Được đề cử tại hạng mục "Nhà Mình Có Nhau", gia đình Ali Thục Phương mang đến câu chuyện về cách nuôi dưỡng đam mê, để mỗi đứa trẻ được phát triển theo cách riêng và luôn có một mái nhà bình yên làm điểm tựa.

Khi được hỏi về điều muốn gửi gắm tới gia đình tại hạng mục "Nhà Mình Có Nhau", Ali lựa chọn nói lời cảm ơn. Cô bé chia sẻ sự yêu mến của khán giả và những thành quả hiện tại không chỉ đến từ nỗ lực của riêng mình mà còn có sự giúp đỡ của cả gia đình.

"Con cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi được nhiều khán giả yêu quý và điều đó không phải một mình con mà đều là do bố mẹ con giúp đỡ con để con có được như ngày hôm nay. Con muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới ông bà của con vì đã giúp đỡ và hỗ trợ con, động viên con trong thời gian vừa qua.

Cảm ơn tới bố mẹ và em trai vì đã luôn luôn sát cánh bên cạnh con và giúp đỡ con qua rất là nhiều thăng trầm. Con muốn gửi lời cảm ơn tới chú dì vì đã giúp đỡ con rất là nhiều và là một ekip quá là tuyệt vời. Và lời cuối cùng thì con muốn cảm ơn tới các vị khán giả đã yêu thương và yêu mến đã yêu mếm con".

Lắng nghe các con, mẹ của Ali Thục Phương - chị Thùy Ninh, cũng có những cảm nhận riêng về sự trưởng thành của hai chị em. Chị chia sẻ: "Khoảnh khắc giúp mình nhận ra các con đang lớn theo một cách rất riêng là khi các con đã chia sẻ được với ba mẹ những điều các con muốn, các con thích và mong được ba mẹ ủng hộ".

Với Ali, đó là sự chủ động ngày càng rõ nét trong những quyết định về công việc, học tập, sở thích và định hướng. Còn với em trai Bali, sự trưởng thành được thể hiện qua một ước mơ cụ thể: "Bali đã biết chia sẻ với ba mẹ về ước mơ sau này sẽ trở thành một đầu bếp năm sao và mong muốn có thể học thêm nhiều món ăn mới". Từ những quyết định của chị đến ước mơ của em, câu chuyện gia đình Ali cho thấy ý nghĩa của sự đồng hành: để các con được nói lên mong muốn của mình và có bố mẹ lắng nghe, ủng hộ trên hành trình lớn lên.

Với 1.237 lượt bình chọn, gia đình Ali Thục Phương góp mặt trong Top 5 đề cử hạng mục "Nhà Mình Có Nhau" tại WeFamily Awards 2026, cùng những gia đình như: Gia đình ca sĩ Đăng Khôi - Thủy Anh, Gia đình Truyền hình, Gia đình Nhung Tuấn và Gia đình Thảo Dương.

Sự ủng hộ của khán giả dành cho gia đình Ali cũng là sự trân trọng câu chuyện bố mẹ luôn lắng nghe, đồng hành và tạo điểm tựa để các con tự tin theo đuổi đam mê, lớn lên theo cách riêng của mình.