Tôi và anh trai cách nhau 5 tuổi. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc mẹ dành nhiều sự ưu tiên cho anh. Anh học không tốt, mẹ tìm cách xin cho anh học thêm. Anh đi làm chưa ổn định, mẹ lại đưa tiền hỗ trợ. Còn tôi, dù có thành tích tốt hay tự lo được cuộc sống, mẹ vẫn thường nói con gái thì phải biết nhường anh.

Tôi từng nghĩ mẹ thiên vị con trai. Đến khi lập gia đình, tôi vẫn giữ khoảng cách với bà vì không muốn mỗi lần về nhà lại nghe những câu chuyện anh trai khó khăn thế nào.

Năm ngoái, mẹ bị đau lưng phải nằm viện vài ngày. Tôi về chăm bà, tiện thể dọn lại chiếc tủ cũ trong phòng ngủ. Khi kéo ngăn dưới cùng ra, tôi thấy một cuốn sổ nhỏ được bọc trong túi nilon, đặt dưới đáy tủ.

Ảnh minh hoạ

Tôi mở ra vì nghĩ đó là sổ ghi tiền sinh hoạt. Nhưng bên trong lại là những khoản mẹ ghi chép suốt nhiều năm: tiền học của anh, tiền trả nợ, tiền sửa xe, tiền thuê nhà, rồi cả những lần anh vay mẹ mà chưa trả.

Tôi càng đọc càng thấy khó hiểu. Ở những trang cuối, mẹ ghi lại số tiền đã dành riêng cho tôi, từ khoản học phí đại học đến tiền bà gửi tiết kiệm mỗi tháng. Bên cạnh từng khoản đều có dòng chữ: “Phần của con gái, không được lấy”.

Tôi chợt nhớ những lần mẹ nói tôi phải nhường anh. Hóa ra, bà đã nhiều lần dùng tiền riêng để giúp anh, nhưng vẫn cố giữ lại một khoản cho tôi. Mẹ không nói vì sợ tôi nghĩ bà đang phân biệt đối xử, cũng sợ anh biết rồi lại tìm cách vay tiếp.

Tôi đem cuốn sổ hỏi mẹ. Bà không giấu nữa, chỉ thở dài nói rằng anh trai tôi từ nhỏ đã yếu đuối, bà sợ nếu không giúp thì anh sẽ không đứng vững. Bà biết mình đã khiến tôi tủi thân, nhưng không biết phải sửa thế nào.

Tôi không thể lập tức quên những năm tháng mình cảm thấy bị bỏ quên. Nhưng lần đầu tiên, tôi hiểu rằng sự thiên vị đôi khi không đơn giản là yêu ai nhiều hơn, mà còn là cách một người mẹ lo lắng quá mức cho đứa con mà bà nghĩ sẽ không tự lo được.

Tôi nói với mẹ rằng từ nay nếu muốn giúp anh, bà hãy nói rõ với cả hai. Tôi không muốn tiếp tục đoán tình cảm của mẹ qua những lần bà bênh anh. Nếu là mọi người, mọi người có thể tha thứ cho sự thiên vị của mẹ khi biết phía sau đó còn có một nỗi lo mà bà chưa từng nói ra?