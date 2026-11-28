Chuyện của chị tôi bắt đầu từ mười lăm năm trước. Hồi ấy, chị yêu một người đến mức bố mẹ khuyên thế nào cũng không nghe.

Anh ta có duyên, nói chuyện khéo, lại biết cách khiến chị cảm thấy mình được yêu thương. Bố mẹ tôi có những điều không yên tâm, ra sức ngăn cản. Nhưng càng bị cấm, chị càng quyết tâm bảo vệ tình yêu. Cuối cùng, thấy con gái nhất quyết, ông bà cũng chấp nhận cho hai người lấy nhau.

Ngày đó, chị tin mình đã chọn đúng người. Ba năm sau, khi mang thai con trai được ba tháng, chị phát hiện chồng có người khác.

Chuyện ngoại tình chỉ là giọt nước tràn ly. Trước đó, cuộc sống chung đã có đủ những điều khiến chị mệt mỏi, chỉ là chị vẫn cố bỏ qua. Đến khi biết mình bị phản bội giữa lúc đang mang thai, chị mới thực sự nhìn lại cuộc hôn nhân mà mình từng bất chấp tất cả để bước vào.

Lúc quyết định chia tay, chị hỏi chồng đúng một câu:

“Anh có yêu cô ấy không?”

Anh ta không trả lời.

Chị cũng không hỏi thêm.

Sau này, tôi từng thắc mắc vì sao chị không làm cho ra nhẽ, không bắt anh ta phải giải thích. Chị bảo, lúc ấy điều chị cần biết không còn là anh ta yêu ai hơn. Một người có thể để vợ mang bầu ngồi trước mặt, hỏi đến thế mà vẫn im lặng, thì chị chẳng còn gì để chờ đợi.

Chị nói một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ:

“Cứ để họ đến với nhau. Chị không đứng giữa chuyện tình của ai cả.”

Nghe thì nhẹ tênh, nhưng tôi biết chị chẳng hề nhẹ lòng. Người mình từng cãi lời bố mẹ để lấy, cuối cùng lại đối xử với mình như vậy, làm sao không đau?

Chị vừa mang thai, vừa phải chấp nhận rằng gia đình nhỏ mình mong đợi sẽ không còn nguyên vẹn. Còn cả nỗi tủi thân vì đã lựa chọn sai, rồi lo lắng không biết sau này một mình nuôi con sẽ thế nào.

Nhưng chị vẫn quyết định dừng lại.

Chị không đi đánh ghen, cũng không tìm người phụ nữ kia để tranh giành. Chị chỉ muốn giải quyết xong chuyện vợ chồng, giữ sức khỏe để sinh con.

Sau khi ly hôn, anh ta lấy vợ lần hai.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là người vợ mới không phải cô gái đã xuất hiện trong cuộc hôn nhân của chị.

Hóa ra, chuyện tình từng khiến một gia đình tan vỡ cũng chẳng đi đến đâu. Tôi từng nghĩ chị nghe tin sẽ hả hê, nhưng chị chỉ hỏi lại cho biết rồi thôi. Lúc ấy, chị còn đang bận với con nhỏ, công việc và biết bao việc phải tự lo.

Khoảng hai năm sau cuộc hôn nhân thứ hai, anh ta có thêm một cô con gái.

Cũng trong quãng thời gian ấy, cuộc sống của chị tôi dần ổn định hơn. Chị làm việc, kiếm tiền, chăm con và bắt đầu có thời gian chăm sóc bản thân.

Chị đẹp lên thật. Nhưng điều dễ nhận thấy hơn cả là chị bớt căng thẳng. Chị mua bộ quần áo mình thích, đi làm tóc, dành tiền cho những nhu cầu trước kia cứ lần lữa mãi. Có những hôm nhìn chị vui vẻ, tôi mới nhận ra đã lâu rồi mình không thấy chị như thế.

Thế rồi chồng cũ bắt đầu tỏ ra quan tâm.

Ban đầu là vài câu hỏi han, sau đó là những lời bóng gió, nhắc chuyện ngày trước. Thấy chị không hưởng ứng, anh ta lại đổi sang giọng tiếc nuối.

Chị chẳng mềm lòng. Chuyện liên quan đến con, chị trao đổi đầy đủ. Còn những lời ngoài lề, chị không tiếp.

Tôi hỏi đùa:

“Không có lúc nào chị thấy rung động lại à?”

Chị trả lời rất nhanh:

“Không. Chị biết sống với anh ấy thì mình sẽ phải lo những gì rồi.”

Đến khi cô con gái khoảng hai tuổi, anh ta và người vợ thứ hai cũng chia tay.

Tôi không rõ chuyện trong cuộc hôn nhân ấy nên không hỏi nhiều. Chỉ thấy thương một đứa trẻ nữa lại phải sống trong cảnh bố mẹ mỗi người một nơi.

Vài năm gần đây, anh ta không còn phong độ như trước. Chị tôi thì ngày càng ổn định, tự chủ hơn về tiền bạc, cũng biết tận hưởng cuộc sống hơn.

Anh ta vẫn tìm cách nối lại tình xưa. Những lời gạ gẫm không có kết quả thì chuyển sang tâm sự, nhận lỗi, kể chuyện ân hận.

“Sai lầm lớn nhất của anh là bỏ lỡ mẹ con em.”

“Bây giờ anh mới hiểu gia đình quan trọng thế nào.”

“Nếu được làm lại, anh sẽ không để em phải khổ.”

Đọc riêng từng câu, có lẽ cũng dễ khiến người ta chạnh lòng. Dù sao họ từng là vợ chồng, lại có với nhau một đứa con. Nhưng như chị tôi đã nói: "Chị đẹp chứ chị đâu có khờ đâu em".

Và đúng lúc anh ta đang tha thiết xin một cơ hội, chị nhìn thấy một bức ảnh trên Facebook mẹ chồng cũ.

Đó là ảnh ăn mừng đầy tháng cháu nội.

Trong ảnh có bà nội, em bé mới sinh và một cô con dâu mới toanh.

Chị nhìn kỹ, đọc thêm những lời chúc bên dưới rồi mới biết anh ta đã có vợ lần ba. Đứa trẻ vừa đầy tháng là đứa thứ ba của anh ta.

Nghĩa là trong lúc nói với chị về nỗi ân hận vì đánh mất gia đình, anh ta đang có một gia đình khác, với người vợ vừa sinh con.

Chị chụp màn hình gửi cho tôi, kèm một câu:

“Đúng là chết thì chết chứ cái nết không chừa, cái tật gái gú này lại khổ cô bé vợ mới này thôi.”

Tôi nhìn bức ảnh, rồi kéo lên đọc lại những câu chị từng kể. Cuối cùng phải gọi điện sang hỏi cho chắc:

“Thế anh ta định quay lại với chị rồi vợ mới với đứa bé tính sao?”

Chị cười:

“Chị có nhận lời đâu mà biết anh ấy định tính thế nào.”

Hai chị em bật cười thật. Một tình huống vô lý đến mức không biết nên phản ứng ra sao.

Nhưng cười một lúc, tôi lại nghĩ đến người vợ mới. Cô ấy đang ở cữ, có thể còn mất ngủ, đau đớn sau sinh, đầu tắt mặt tối với đứa trẻ mới một tháng tuổi. Không biết cô ấy có hay chồng mình đang nhắn những gì cho vợ cũ hay không.

Nghĩ đến đó, tôi hết muốn đùa.

Tôi bảo chị:

“May mà chị không mềm lòng.”

Chị đáp:

“Chị đã dại dột một lần rồi mà.”

Nhìn lại, tôi thấy mừng nhất là chị đã không dành mười hai năm qua để chờ ngày chồng cũ tiếc nuối.

Chị đi làm vì phải nuôi con, muốn có tiền và muốn cuộc sống của mình tốt hơn. Chị chăm chút ngoại hình vì thích nhìn mình đẹp trong gương. Chị vui vẻ hơn vì đã có thể tự quyết định nhiều điều, không phải thấp thỏm đoán xem chồng đang ở đâu, nói thật hay nói dối.

Nếu anh ta không quay lại, cuộc sống của chị vẫn tiếp tục như thế.

Ngày trước, tôi nghe câu “cứ để họ đến với nhau” mà nghĩ chị đang cố nói cứng để giữ chút kiêu hãnh. Bây giờ mới hiểu, chị thực sự không muốn giữ một người đã làm mình tổn thương đến vậy.

Tôi nhắc lại câu ấy, chị vẫn bảo:

“Ừ, chứ giữ lại làm gì?”

Mười lăm năm trước, chị từng tin vào lời anh ta đến mức bố mẹ khuyên cũng không nghe. Mười hai năm trước, chị mang thai ba tháng, chọn rời đi dù chưa biết phía trước sẽ vất vả đến đâu.

Còn bây giờ, trước những lời xin quay lại, chị chỉ cần nhìn vào cuộc sống anh ta đang có là đủ.

Tắt điện thoại, chị vẫn còn việc phải làm, còn con phải chăm, còn cuộc sống mà chị đã mất bao công sức mới gây dựng được. Chị không định đánh đổi những ngày bình yên ấy thêm một lần nữa.