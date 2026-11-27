Từ ngày sinh con đầu lòng, cuộc sống của tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Trước đây, tôi là người khá năng động, thích đi đây đi đó, cuối tuần thường hẹn bạn bè cà phê, thỉnh thoảng còn cùng nhau đi du lịch vài ngày. Nhưng từ khi có con, mọi thứ đều phải gác lại. Đến nay con tôi đã 4 tuổi mà tôi vẫn chưa có nổi một chuyến đi chơi xa đúng nghĩa.

Sau sinh, sức khỏe tôi yếu đi trông thấy. Người lúc nào cũng mệt mỏi, da dẻ xanh xao, cân nặng thay đổi, nhiều khi nhìn ảnh cũ còn không nhận ra chính mình. Suốt 4 năm qua, ngày nào tôi cũng quanh quẩn với việc nhà, đưa đón con, cơm nước và đủ thứ việc không tên. Bạn bè nhiều lần rủ đi chơi, tụ tập nhưng tôi đều từ chối vì không có người trông con. Dần dần, mọi người cũng ít rủ hơn. Có những lúc nhìn mạng xã hội thấy bạn bè đi du lịch, gặp gỡ, vui vẻ, tôi cũng chạnh lòng nhưng chẳng biết làm sao.

Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc đến chuyện đi làm trở lại. Tôi muốn có công việc riêng, có thu nhập, được gặp gỡ đồng nghiệp, giao lưu xã hội và lấy lại phần nào cuộc sống trước đây. Tôi không muốn những năm tháng tuổi trẻ của mình chỉ gói gọn trong căn nhà và chuyện chăm con.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, khi tôi vừa đề cập đến ý định này, mẹ chồng lại bất ngờ đưa ra một đề nghị khiến tôi vô cùng bối rối. Bà nói nếu tôi sinh thêm bé thứ hai, bà sẽ tặng riêng cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng. Số tiền ấy bà cho tôi đứng tên, muốn mua sắm hay chi tiêu gì cũng được, không phải hỏi ý kiến ai.

Tôi biết mẹ chồng không nói đùa. Gia đình nhà chồng có điều kiện, 500 triệu không phải khoản tiền quá lớn đối với bà. Nhưng với tôi, đó lại là một con số rất đáng suy nghĩ. Tôi đi làm vài năm, chưa chắc đã tích lũy được số tiền ấy. Nếu nhận lời sinh thêm con, tôi cũng có một khoản riêng để phòng thân, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.

Chỉ có điều, tôi hiểu rất rõ việc sinh và nuôi một đứa trẻ vất vả thế nào. Tôi vừa mới mong muốn thoát khỏi những ngày tháng quanh quẩn bỉm sữa, vậy mà giờ lại đứng trước lựa chọn tiếp tục đánh đổi thêm vài năm nữa.

Tôi không biết mình có ích kỷ khi muốn giữ lại cuộc sống riêng hay không? 500 triệu quả thực rất hấp dẫn, nhưng liệu có đáng để tôi tiếp tục gác lại những điều mình đã chờ đợi suốt 4 năm qua?