Tháng trước, mẹ chồng đến nhà tôi chơi vài ngày. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là khoảng thời gian vui vẻ, cả nhà quây quần bên nhau, nhưng cuối cùng lại xảy ra một cuộc tranh cãi khiến tôi nhớ mãi. Nguyên nhân chỉ vì cách tôi dạy con trai.

Con tôi năm nay học lớp 7, đang ở tuổi dậy thì. May mắn là con khá ngoan, ít cãi lời và không khiến tôi phải đau đầu như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng có lẽ vì con quá hiền nên tôi càng dễ áp đặt. Mỗi lần bị mẹ mắng, con không phản ứng mà chỉ lặng lẽ vào phòng khóc. Tôi biết điều đó, nhưng vẫn mặc kệ, nghĩ rằng cứ để con khóc rồi tự nín. Tôi sợ nếu xuống dỗ dành, con sẽ cho rằng mẹ đã mềm lòng và không còn nghe lời nữa.

Tôi đặt ra cho con đủ thứ quy tắc. Con không được dùng điện thoại tùy tiện, phải tự quét nhà, lau nhà, rửa bát, học hành đúng giờ. Những việc ấy vốn không có gì sai, nhưng tôi lại biến chúng thành những yêu cầu cứng nhắc. Chỉ cần con làm chưa tốt hoặc kết quả học tập không như mong muốn, tôi lập tức trách mắng, thậm chí đem con so sánh với những đứa trẻ khác.

Mẹ chồng là người phản đối tôi nhiều nhất. Bà nói tôi đang khiến con sống trong áp lực, ngày nào cũng phải dè chừng xem mình có làm gì khiến mẹ phật ý hay không. Tôi nghe mà rất khó chịu, bởi trong suy nghĩ của mình, tôi chỉ muốn con có tương lai tốt đẹp.

Có lần, con bị điểm 8 môn Toán giữa kỳ. Tôi không hài lòng nên đã mắng con, thậm chí đánh con. Mẹ chồng chứng kiến, không nhịn được nữa mà nói: “Dạy con kiểu này thì đứa nhỏ không còn tuổi thơ, cũng chẳng còn tình cảm thương yêu cha mẹ”.

Lúc ấy, tôi giận đến mức không muốn nghe thêm. Tôi cho rằng bà chiều cháu, không hiểu những lo lắng của một người mẹ.

Nhưng gần đây, tôi bắt đầu nhận ra những điều mẹ chồng từng nói có lẽ không hề vô lý. Con ngày càng ít trò chuyện với tôi. Đi học về, con thường vào phòng đóng cửa, có chuyện gì cũng không muốn kể. Trước đây, con còn hay hỏi mẹ những điều nhỏ nhặt, còn bây giờ, tôi hỏi một câu thì con chỉ trả lời vài chữ rồi im lặng.

Tôi chợt nhận ra mình đã quá chú trọng đến việc con phải ngoan, phải giỏi, phải làm đúng mọi quy tắc mà quên mất con cũng có cảm xúc và những nhu cầu riêng. Tôi muốn con trở thành một đứa trẻ nổi bật, nhưng lại không biết con có đang mệt mỏi hay không.

Tôi có nên xin lỗi mẹ chồng về chuyện ấy, và làm thế nào để bước vào sâu thế giới của con?