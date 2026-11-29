Tôi năm nay 40 tuổi, đã nghỉ việc chăm con suốt 12 năm.

Ngày ấy, chồng mới khởi nghiệp, con gái chưa đầy sáu tháng. Anh đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng, bảo:

“Anh lo kiếm tiền, em lo gia đình. Vợ chồng mình mỗi người một việc.”

Tôi đồng ý, nghĩ khi con cứng cáp sẽ đi làm lại. Nhưng hết chuyện học hành đến việc nhà, rồi công ty anh ngày càng bận, kế hoạch ấy cứ lùi mãi.

Thu nhập của chồng tăng dần, năm ngoái đạt 150 triệu/tháng. Chúng tôi có nhà rộng, con học trường tư, đi du lịch nước ngoài. Ai cũng bảo tôi sung sướng.

Tôi thường cười, đáp rằng anh cũng vất vả.

Trong nhà, tôi nhớ mọi thứ: lịch học của con, tiền công người giúp việc, áo sơ mi anh cần mặc khi gặp khách. Còn anh, có hôm về nhà chỉ nói vài câu: mai đi họp phụ huynh, tuần sau mẹ sang, nhớ chuẩn bị phòng.

Tôi từng nghĩ nhớ từng thói quen của nhau là yêu thương. Sau này mới hiểu, đôi khi chỉ một người nhớ, người còn lại quen được chăm sóc.

Tối ấy, chồng đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn.

“Anh thấy chúng mình không còn tình cảm.”

Tôi hỏi có người khác không. Anh phủ nhận, nói cuộc sống chung đã trở nên vô nghĩa.

Tôi đọc chậm từng trang, rồi hỏi:

“Còn con?”

“Con theo em. Em chăm nó 12 năm rồi, hai mẹ con gần gũi hơn.”

Anh nói rất tự nhiên. Tôi không biết nên buồn vì anh muốn rời xa mình, hay vì anh dễ dàng giao luôn việc nuôi con.

Tôi đề nghị giữ căn nhà để hai mẹ con tiếp tục sinh sống, những tài sản khác thỏa thuận rõ ràng. Anh đồng ý.

Bạn thân biết chuyện, nhắc tôi đừng vì buồn mà bỏ qua quyền lợi. Tôi bắt đầu xem lại giấy tờ, sao kê tài khoản, lần đầu nghiêm túc tính toán cuộc sống sau này.

Trong đó có những khoản chuyển đều đặn vào một quỹ giáo dục mang tên con gái. Tôi hỏi, anh chỉ nói tiền dành cho con, rồi hẹn lúc khác giải thích.

Bạn tôi còn hỏi:

“Cậu nhớ trước khi nghỉ việc mình làm gì không?”

“Tớ làm quản lý nhân sự.”

“Cậu từng quản lý cả một phòng. Cậu nghỉ để chăm con, đâu phải vì không làm được việc.”

Tôi im lặng. Sau 12 năm, ngay cả viết lại hồ sơ xin việc cũng khiến tôi ngại ngần.

Trước ngày hoàn tất việc ly hôn, con gái hỏi:

“Mẹ ơi, có phải con chưa ngoan nên bố mới đi không?”

Tôi đặt chiếc áo đang khâu dở xuống.

“Không phải. Đây là quyết định của bố mẹ, không liên quan đến con.”

Con bé lại bảo sau này sẽ bớt mua đồ, tự đi học để tôi có thời gian làm việc.

Tôi vẫn nghĩ mình chăm con chu đáo, nhưng lại không nhận ra nó đang âm thầm lo lắng.

Tối đó, tôi hỏi chồng có từng nghĩ 12 năm qua tôi sống thế nào không.

Anh nói biết tôi vất vả.

“Anh biết em ở nhà. Nhưng anh có biết em còn muốn làm gì ngoài chăm sóc gia đình không?”

Anh không trả lời.

Sau khi giải quyết xong chuyện ly hôn, anh nói căn nhà và đồ đạc để lại cho hai mẹ con, anh chỉ mang quần áo đi.

Tôi không níu kéo, cũng chẳng biết phải nói gì thêm.

Anh đến vào buổi chiều, mang theo một túi bánh cho con.

Vừa bước vào, anh dừng lại. Giày dép đã được cất bớt, bàn làm việc trong phòng riêng được dọn trống. Tôi gom đồ của anh lại, sắp xếp căn nhà theo nhu cầu của hai mẹ con.

“Em thu dọn hết rồi à?”

“Ừ, hôm qua.”

Trên bàn là giấy tờ tài sản, thông tin quỹ giáo dục và bộ hồ sơ xin việc tôi đang viết dở.

Anh cầm lên xem, hỏi tôi định làm gì.

“Em muốn quay lại làm quản lý nhân sự.”

Anh gật đầu:

“Thế cũng tốt.”

Lâu lắm rồi, tôi mới nghe anh hỏi về dự định của mình.

Anh giải thích khoản tiền trong quỹ được dành riêng cho con từ nhiều năm trước. Rồi anh thừa nhận đã quen về nhà là có cơm ăn, quần áo sạch, mọi việc được thu xếp. Anh biết chúng tôi xa cách nhưng không biết nói chuyện thế nào, cuối cùng chọn chia tay.

Tôi hỏi:

“Anh có nghĩ em không muốn quay lại cuộc sống trước kia nữa không?”

Anh cúi đầu.

Hôm ấy, anh ở lại ăn một bát hoành thánh rồi tự rửa bát. Tôi không vì thế mà hứa hẹn điều gì.

Anh thuê nhà gần công ty, dành thời gian đưa đón con nhiều hơn. Còn tôi đi phỏng vấn.

Nhà tuyển dụng hỏi sau 12 năm nghỉ việc, tôi có theo kịp không. Tôi nói cần thời gian học lại và sẵn sàng bắt đầu ở vị trí thấp hơn.

Khi được nhận, tôi vui đến mức gọi ngay cho bạn thân.

Con gái tặng tôi một cuốn sổ, bên trong kẹp mảnh giấy: “Mẹ đi làm rồi, con sẽ tự giác hơn”.

Chồng cũ đôi lần hỏi liệu chúng tôi còn cơ hội không. Tôi nói chưa biết. Anh không thúc giục.

Tối qua, anh nhắn rủ cuối tuần cùng đưa con đi mua sách. Tôi để điện thoại xuống, đọc nốt hợp đồng lao động rồi mới trả lời hỏi giờ xuất phát.

Anh bảo thời gian tùy tôi sắp xếp.