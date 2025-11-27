Mùa đông nắng hanh nhưng cũng có những ngày gió lùa qua khung cửa, trong bếp thơm mùi gạo mới, mùi bí ngô chín và mùi sườn non béo ngậy là lúc các món hấp lên ngôi. Không cầu kỳ xoong chảo, không tốn quá nhiều dầu mỡ, chỉ cần xếp sườn và bí vào xửng, để hơi nước làm phần còn lại.

Thịt mềm tách xương, bí ngô bùi như khoai, thấm trọn nước ngọt của sườn, cả nhà chỉ nhìn thôi đã thấy muốn ăn cơm. Đặc biệt, với bí ngô mini bạn còn có thể khắc mặt "ma" dễ thương, biến món ăn dân dã thành "đạo cụ" vui mắt cho bữa cơm gia đình, nhất là những nhà có trẻ con. Công thức sườn non hấp bí ngô dưới đây vừa đơn giản, giữ nguyên độ dinh dưỡng, vừa hợp gu chị em thích ăn ngon nhưng vẫn "nhẹ bụng", rất lý tưởng cho thực đơn ngày mát trời.

Điểm quyết định hương vị của món này nằm ở khâu ướp sườn. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc trong bếp như rượu nấu ăn để khử mùi, nước tương cho vị đậm đà, dầu hào tăng độ thơm, cùng tỏi gừng băm nhuyễn tạo hương ấm nồng, phần sườn đã đủ "mê hoặc" ngay từ lúc còn trong tô.

Để sườn nghỉ khoảng 20 phút cho gia vị ngấm kỹ, khi hấp lên, từng thớ thịt sẽ mềm dần, cắn nhẹ là tách khỏi xương, không bị khô bã. Bí ngô bên dưới thì căng mọng nước, ngọt bùi, vừa chạm lưỡi là tan, để lại vị mặn mà của nước thịt, ăn với cơm trắng hay cháo nóng đều hợp.

Khi món ăn chín, chỉ cần rắc một nắm hành lá xắt nhỏ lên trên, sắc xanh tươi điểm vào nền vàng cam của bí và màu nâu bóng của sườn, bát sườn hấp lập tức trông khác hẳn: Hấp dẫn hơn, có sức sống hơn. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi hành, mùi tỏi gừng quyện với vị bí – vị sườn, nhìn thôi đã thấy ấm. Đây là kiểu món ăn rất "đời thường" nhưng lại có khả năng gắn kết cả gia đình, đặc biệt thích hợp cho những tối trời se lạnh, cuối tuần rảnh rỗi hoặc bất cứ khi nào bạn muốn làm một món vừa đẹp mắt để chụp ảnh, vừa ngon miệng để đăng lên mạng xã hội mà vẫn đủ "healthy".

Dưới đây là công thức chi tiết để bạn áp dụng y nguyên hoặc biến tấu theo khẩu vị nhà mình, nhưng vẫn giữ đúng tỉ lệ ngon chuẩn.

Sườn non hấp bí ngô

Nguyên liệu: Sườn non: 300g, bí ngô mini (bébé): 2 quả, gừng: 1 nhánh, tỏi: 2 tép, hành lá một ít, thái nhỏ.

Gia vị ướp sườn: Rượu nấu ăn (hoặc rượu trắng): 1 thìa, nước tương: 2 thìa, dầu hào: 1 thìa.

Cách làm: Đầu tiên, tỏi bóc vỏ, băm nhỏ; gừng gọt vỏ, băm hoặc thái sợi thật mịn để khi ướp bám đều vào sườn. Sườn non rửa sạch, chần qua nước sôi nếu muốn giảm bọt bẩn, để ráo rồi cho vào tô.

Thêm 1 thìa rượu nấu ăn để khử mùi, tiếp đó cho 2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, thêm tỏi gừng băm, dùng tay (đeo găng) bóp đều để gia vị bám kỹ vào từng miếng sườn. Để sườn nghỉ khoảng 20 phút cho ngấm.

Trong lúc chờ sườn, xử lý bí ngô. Đem 2 quả bí mini đi hấp sơ chừng 10 phút cho mềm. Sau khi bí chín, lấy một quả ra, nhẹ nhàng khoét bỏ ruột, phần thịt bí có thể để riêng, vỏ bí thì nếu thích có thể dùng dao nhỏ khắc thêm hình mặt "ma" dễ thương cho vui mắt, rất hợp cho gia đình có trẻ nhỏ. Quả bí còn lại bỏ hạt, cắt phần thịt bí lớn hơn thành từng miếng vừa ăn, xếp kín dưới đáy đĩa hoặc bát sâu lòng dùng để hấp, biến thành "giường bí" cho sườn nằm lên.

Khi sườn đã ngấm gia vị, xếp từng miếng sườn lên trên lớp bí đã lót sẵn. Đặt đĩa sườn bí vào xửng, hấp lửa vừa khoảng 15 phút, đến khi sườn chín mềm, mỡ trong sườn chảy ra, quyện cùng nước gia vị tạo thành lớp nước sốt trong, thơm, còn bí phía dưới thì đổi màu vàng cam đậm hơn, mềm nhưng không nát.

Bưng đĩa sườn ra khỏi xửng, rắc một lớp hành lá xắt nhỏ lên trên, tận dụng hơi nóng để hành chín tái, dậy mùi mà vẫn giữ được màu xanh tươi.

Nếu muốn bữa cơm thêm phần sinh động, bạn có thể cho một ít sườn và bí vào lại trong quả bí mini đã khoét ruột, đặt giữa mâm cơm như một "nồi nhỏ" xinh xắn, xung quanh là phần bí – sườn còn lại. Cách trình bày này rất hợp để chụp ảnh, khoe lên mạng xã hội, đảm bảo nhìn là ai cũng hỏi công thức.

Mẹo nhỏ:

– Sườn nên được ướp ít nhất 20 phút trước khi hấp để thấm đều gia vị, nếu có thời gian có thể ướp lâu hơn trong ngăn mát tủ lạnh để hương vị đậm đà hơn.

– Bí ngô hấp sơ trước sẽ dễ khoét ruột và tạo hình, đồng thời rút ngắn thời gian hấp cùng sườn. Nếu muốn nhanh gọn hơn, bạn có thể bỏ qua bước hấp riêng, cắt bí sống thành miếng và hấp chung với sườn, chỉ cần điều chỉnh thời gian hấp sao cho bí chín mềm là được.

Một món sườn non hấp bí ngô vừa ấm bụng, vừa đẹp mắt, ít dầu mỡ nhưng vẫn đậm đà này chắc chắn sẽ trở thành "món tủ" của nhiều chị em mỗi khi gió lạnh về, đơn giản mà vẫn khiến cả nhà phải khen "ngon đúng chuẩn cơm nhà".