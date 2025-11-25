Đây là 5 thức uống "thần thánh" giúp tôi sưởi ấm toàn thân, loại bỏ chứng tay chân lạnh vào mùa đông

Mùa đông đến, không khí lạnh khiến chúng ta luôn muốn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông để giữ ấm cơ thể. Và hầu như trong số rất nhiều người chúng ta thường gặp phải cảm giác tay chân lạnh ngắt, dù có mặc bao nhiêu lớp áo. Điều đó khiến cho chúng ta cảm thấy sợ hãi những ngày đông, nhất là vào buổi sáng khi trời lạnh đến mức ngay cả hơi thở cũng như "nhả ra khí lạnh". Vậy làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này? Thực tế có 1 cách vô cùng đơn giản, đó là bạn đều đặn pha cho mình một cốc nước nóng với vài nguyên liệu rồi uống vào buổi sáng sớm. Cứ như vậy cơ thể sẽ thấy dần dần như được làm ấm, năng lượng tăng lên. Trong mùa đông năm ngoái, tôi đã rất khổ sở vì chứng chân tay. Lúc nào người cũng tím tái, thiếu sức sống. Mỗi khi nghe thông tin gió mùa tăng cường là "mặt tôi như dại đi" vì sợ. Thế nhưng kể từ lúc tôi biết cách vận dụng các nguyên liệu trong bếp và pha cho mình những cốc nước "thần kỳ", kể từ đó tôi đã thoát khỏi cảm giác "ám ảnh vì lạnh".

Điều đặc biệt là những cốc nước này pha không hề cầu kỳ, phức tạp. Chỉ cần đun sôi nước với các loại thảo mộc khác nhau mỗi ngày. Ví dụ, có lần tôi đun táo thái lát với hoàng kỳ, kỷ tử, táo đỏ, thêm một ít mạch môn, rồi nấu nhỏ lửa trong hơn 20 phút. Vị ngọt và thơm, sau khi uống lập tức cảm giác như có một chút nắng trong bụng, sưởi ấm từ ngực đến tận đầu ngón tay. Điều quan trọng là hoàng kỳ thực sự rất tốt trong việc bổ khí. Theo Đông y, hoàng kỳ có tác dụng tăng cường sức đề kháng của cơ thể và củng cố vẻ ngoài. Tôi thực sự chưa hiểu hết những thuật ngữ chuyên môn, nhưng tôi biết rằng sau khi uống thức uống này trong vài ngày, tôi cảm thấy mình như được sưởi ấm, ít bị cảm lạnh hơn trước rất nhiều.

Hay khi thấy một người dì họ nấu nước mía, táo đỏ và táo, thế là tôi quyết định thử làm một nồi. Tôi cắt 2 đoạn mía thành từng khúc, thái nửa quả táo thành từng miếng, thêm 2 quả táo đỏ và một nắm nhỏ kỷ tử, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa nấu trong khoảng 10 phút. Thật bất ngờ, thành phẩm tôi thu được là những ly nước trong vắt, vị ngọt dịu nhẹ, khác hẳn vị ngọt gắt của nước đường thông thường. Vị ngọt tự nhiên đó cứ nhẹ nhàng trôi xuống cổ họng, khiến tôi cảm thấy rất thư thái. Uống vào buổi sáng lúc bụng đói thật dễ chịu.

Món tôi thèm nhất là súp khoai lang, gừng và táo đỏ - một công thức được truyền lại từ mẹ tôi. Cắt khoai lang thành từng miếng, thêm gừng thái lát, táo đỏ và kỷ tử, sau đó thêm một thìa đường nâu và đun nhỏ lửa cho đến khi khoai lang mềm. Ngay khi đường nâu tan hết, cả căn bếp tràn ngập hương thơm nồng nàn. Chỉ cần nhấp một ngụm, vị ngọt ngào thoang thoảng cay nồng, đọng lại sau khi ăn. Cảm giác như mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều được mở ra, tay chân không còn cứng đờ, và ngay cả chóp mũi cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Toàn cơ thể tôi như được đánh thức, rất khỏe khoắn và thư thái.

Tôi thường pha trà gừng và táo đỏ. Rõ ràng thức uống này, toàn bộ nguyên liệu không thể đơn giản hơn - gừng, táo đỏ, và một ít hoàng kỳ để tăng thêm hương vị. Bí quyết là giã dập gừng, cắt táo đỏ và bỏ hạt để chiết xuất táo hoàn toàn được hòa tan trong nước. Đôi khi, khi quá lười để ninh nhỏ lửa, tôi chỉ cần ngâm trong bình giữ nhiệt nửa tiếng. Tuy không đậm đà bằng khi nấu trên lửa, nhưng cũng đủ sưởi ấm và kích thích mọi giác quan cho một buổi sáng bận rộn.

Gần đây, tôi cũng bị chinh phục hoàn toàn bởi nước táo quế. Tôi chỉ cần cho một thanh quế nhỏ vào nồi, thêm nửa quả táo đã thái lát và một miếng đường nâu, đun sôi cho đến khi cả nhà tràn ngập hương thơm. Hương vị cay nồng và ấm áp đặc trưng của quế đặc biệt sảng khoái, và dư vị tinh tế đọng lại trong miệng sau khi uống, khiến tôi cảm thấy một ngày của mình thật hoàn hảo.

Với 5 công thức nước "thần kỳ" này tôi đã áp dụng và thay đổi mỗi ngày trong tuần. Mỗi ngày đều uống một loại khác nhau, nên không hề nhàm chán hay mệt mỏi. Đây đều là những loại nước uống ấm nóng - và đó cũng chính là điểm khác biệt lành mạnh thay cho thói quen uống nước lạnh trước đây của tôi. Ban đầu tôi chỉ muốn thử nghiệm một thứ gì đó khác biệt, nhưng khi thấy sức khỏe dần dần được cải thiện, thì tôi nhận ra nó chính là một sự thay đổi tốt mà tôi nên duy trì.