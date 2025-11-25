Mất ngủ triền miên, da xấu người mệt: Thử 4 món "rau trợ ngủ" này, 3 ngày 1 lần ngủ một mạch tới sáng

Thực ra, giấc ngủ không chỉ quyết định tâm trạng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhan sắc, cân nặng, nội tiết của phụ nữ. Mất ngủ, ngủ chập chờn, dậy vẫn mệt… không phải lúc nào cũng cần tới thuốc hay thực phẩm chức năng. Trong bếp, có rất nhiều loại rau củ bình dân nhưng lại được coi như "trợ thủ đắc lực" cho giấc ngủ. Đây là 4 món "rau trợ ngủ" cực đơn giản, dễ nấu, hợp miệng người Việt. Chỉ cần mỗi 3 ngày đổi món một lần, ăn vào bữa tối, chị em sẽ thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, tinh thần thư giãn, dễ ngủ sâu tới sáng.

1. Đậu bắp chiên trứng – món "rau – trứng" mềm thơm, no mà không nặng bụng

Đậu bắp là loại rau được nhiều chị em yêu thích vì vừa giòn nhẹ, vừa có phần nhớt đặc trưng, giàu chất xơ hòa tan. Kết hợp với trứng gà, món ăn này vừa có đạm tốt, vừa có chất béo lành mạnh, rất hợp để ăn vào bữa tối.

Cách làm lại cực đơn giản: Chị em chỉ cần chọn đậu bắp tươi, rửa sạch, cắt lát mỏng theo chiều dọc. Trứng gà đập ra bát, nêm chút muối, tiêu, có thể thêm xíu nước mắm cho thơm rồi đánh tan. Cho đậu bắp vào trộn cùng trứng, sau đó đổ tất cả vào chảo, chiên trên lửa vừa đến khi hai mặt vàng đều, trứng chín thơm, đậu bắp vẫn giữ được độ giòn sần sật.

Một đĩa đậu bắp chiên trứng nóng hổi, ăn kèm chút cơm gạo lứt hoặc cơm trắng cũng đủ nhẹ bụng. Bữa tối có món này, dạ dày không bị "quá tải", cơ thể dễ thư giãn, giấc ngủ vì thế cũng yên hơn.

2. Kim châm xào mộc nhĩ giòn ngon lạ miệng, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng

Hoa kim châm (hay còn gọi là hoa hiên khô) và mộc nhĩ là cặp đôi rất hợp trong các món xào. Cả hai đều chứa nhiều chất xơ, giúp nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa, một yếu tố quan trọng để ngủ ngon.

Trước khi nấu, chị em chỉ cần ngâm hoa kim châm và mộc nhĩ khô cho nở mềm, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Phi thơm hành, gừng, tỏi trong chảo, sau đó cho kim châm và mộc nhĩ vào đảo nhanh tay. Nêm nếm muối, nước mắm, chút hạt nêm cho vừa miệng, xào đến khi rau chín nhưng vẫn giữ được độ giòn. Đĩa kim châm xào mộc nhĩ nóng hổi, sần sật, vị đậm đà mà không hề ngấy.

Ăn vào buổi tối, món này giúp bụng thoải mái, không bị đầy hơi, hỗ trợ cơ thể đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nhất là với những chị em hay bị táo bón, cơ thể "nhẹ" đi, ngủ cũng ngon hơn.

3. Cải cúc xào tôm khô (hoặc tép khô) thơm lừng bếp nhà, càng ăn càng thấy ấm bụng

Cải cúc (hoặc tần ô) là loại rau có mùi thơm đặc trưng, vị hơi đắng nhẹ ở đầu lưỡi nhưng lại rất dễ ăn, nhất là khi trời mát hoặc lạnh. Kết hợp với tôm khô, đây là món vừa giàu đạm, vừa nhiều vitamin, khoáng chất.

Cách làm rất nhanh gọn: Cải cúc nhặt rửa sạch, cắt đoạn ngắn. Tôm khô rửa qua cho bớt bụi, có thể ngâm sơ cho mềm, sau đó cho vào chảo, phi cùng chút dầu ăn đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo, cho cải cúc vào đảo nhanh tay, nêm muối, tiêu hoặc chút nước mắm, xào vừa chín tới rồi tắt bếp.

Rau giữ được màu xanh, tôm khô thơm lừng, cả căn bếp tràn mùi "gia đình". Món này ăn với cơm nóng rất bắt miệng, lại không khiến dạ dày nặng nề. Buổi tối, sau bữa ăn thanh đạm như vậy, ngồi nhâm nhi tách trà ấm, gấp bớt điện thoại lại là cơ hội để cơ thể "hạ nhiệt", chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu.

4. Rau dớn xào thịt xông khói "lạ miệng" nhưng rất hợp làm món tối

Rau dớn là loại rau rừng quen thuộc với nhiều vùng miền, có độ giòn, hơi nhớt nhẹ và mùi vị rất riêng. Khi kết hợp với thịt xông khói hoặc thịt muối, món ăn trở nên đậm đà, hấp dẫn mà vẫn giữ được độ thanh mát của rau.

Chị em có thể ngâm rau dớn cho sạch nhớt, rửa nhiều lần, cắt khúc vừa ăn. Thịt xông khói thái lát mỏng, cho lên chảo đảo đến khi ra bớt mỡ và dậy mùi thơm. Sau đó, cho rau dớn vào xào cùng, nêm chút muối và nước tương cho vừa miệng. Xào nhanh tay để rau không bị nhũn, giữ được màu xanh bóng và độ giòn.

Món này nhìn đã thấy "hao cơm", nhưng nếu biết cân lượng thịt vừa đủ, ưu tiên nhiều rau, bữa tối vẫn nhẹ nhàng, không gây nặng bụng. Vị giòn của rau dớn, quyện với mùi thơm của thịt xông khói khiến bữa cơm tối trở nên đủ đầy, nhưng cơ thể vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Thay vì cùng một lúc áp dụng hàng loạt tips chăm sóc giấc ngủ phức tạp, chị em có thể bắt đầu từ chiếc bàn ăn của mình. Mỗi 3 ngày, chỉ cần khéo léo xoay vòng 4 món "rau trợ ngủ" trên mâm cơm tối: Đậu bắp chiên trứng, kim châm xào mộc nhĩ, cải cúc xào tôm khô, rau dớn xào thịt xông khói vừa đổi vị cho cả nhà, vừa hỗ trợ cơ thể thư giãn một cách tự nhiên. Kết hợp thêm việc đi ngủ sớm, tắt bớt thiết bị điện tử, giữ phòng ngủ thoáng mát, chị em sẽ dần lấy lại được những đêm ngủ sâu, sáng dậy da dẻ hồng hào, tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều.