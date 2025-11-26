Hôm nào mà lười nấu nướng thì cứ làm món ăn này: Đơn giản nhưng ngon hết nấc!

Nhắc đến cảm giác ấm áp, dễ chịu trong mùa đông, không thể không nhắc đến những món ăn ấm nóng và gần gũi. Chỉ cần nhìn làn hơi bốc lên từ chiếc nồi là bạn đã thấy ấm lòng. Tuy nhiên vào những ngày lạnh, cộng với guồng công việc bận rộn, chúng ta không có nhiều thời gian để nấu ăn. Vậy hãy thử món ăn này khi bạn "lười biếng" hoặc không muốn nấu quá phức tạp nhé.

Sự kết hợp nguyên liệu trong món ăn này vừa đơn giản vừa khéo léo. Thịt ba chỉ, với lớp mỡ và nạc xen kẽ, từ từ chảy mỡ trong chảo, chuyển sang màu nâu vàng thơm phức mang đến hương vị nền đậm đà cho toàn bộ món ăn. Miến, thấm đẫm nước thịt, mềm mịn, hơi rung nhẹ khi gắp bằng đũa. Nguyên liệu chính là cải thảo - loại rau theo mùa tươi ngon và rẻ vào mùa đông, hương vị ngọt và mềm, cân bằng hoàn hảo vị béo của thịt. Cuối cùng, một chút ớt chuông xanh và đỏ không chỉ tạo thêm điểm nhấn tươi sáng mà còn mang đến vị cay nồng sảng khoái, làm dậy lên hương vị ngay lập tức.

Xét về mặt dinh dưỡng, món ăn này với thịt ba chỉ cung cấp protein và năng lượng dồi dào; cải thảo giàu vitamin và chất xơ; trong khi đó miến là nguồn carbohydrate tuyệt vời. Với cả thịt và rau, món ăn này cân bằng dinh dưỡng. Một bát súp nóng hổi không chỉ xua tan cái lạnh mà còn thực sự lấp đầy dạ dày, mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng.

Nguyên liệu làm miến nấu cải thảo và thịt heo

150g thịt ba chỉ, 2 tép tỏi, một ít hành lá, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh nước tương đen, 1 thìa giấm balsamic, lượng muối biển vừa phải, một ít bột tiêu trắng, một ít bột gừng, một nắm miến khoai lang, 1/2 quả ớt chuông xanh và 1/2 quả ớt chuông đỏ.

Cách làm món miến nấu cải thảo và thịt heo

Bước 1: Rau cải thảo tách rời bẹ, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn. Thịt ba chỉ rửa sạch, sau đó thái lát mỏng. Làm nóng chảo, cho thịt ba chỉ vào và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu và mỡ chảy ra.

Lưu ý: Bạn có thể thay thế thịt heo bằng thịt bò. Thái mỏng thịt bò và ướp với chút nước tương, dầu hào, gia vị. Sau đó bỏ qua bước xào thịt trước. Hãy cho thịt bò vào bước cuối cùng.

Bước 2: Tiếp theo cho tỏi thái lát và hành lá cắt nhỏ vào xào thơm. Sau đó thêm nước tương, nước tương đen, giấm balsamic, bột tiêu trắng và bột gừng vừa đủ vào xào đều.

Bước 3: Cho cải thảo vào, thêm một chút muối, xào mềm rồi đổ lượng nước sôi ngập nguyên liệu. Tiếp đó bạn thêm miến đã rửa sạch vào, đậy vung và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó bạn giảm nhỏ lửa và nấu cho đến khi các nguyên liệu chín. Trước khi tắt bếp, cho ớt xanh và ớt đỏ vào đảo đều, nấu thêm khoảng 1-2 phút. Lấy món ăn ra tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món miến nấu cải thảo và thịt heo

Mùa đông lạnh giá, một món ăn đơn giản nhưng nóng hổi và giàu hương vị sẽ giúp bạn ấm người, ngon miệng. Nước dùng thơm ngọt, sợi miến vừa mềm vừa dai ngon ăn kèm với thịt heo beo béo, cải thảo giòn ngọt, thanh mát, thật quá tuyệt.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món miến nấu cải thảo và thịt heo!