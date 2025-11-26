Đây là 3 món ăn dễ làm và ngon miệng rất hợp trong bữa cơm mùa đông, chắc chắn khiến cả nhà thích mê

1. Thịt bò xào tiêu đen và nấm sò: Mềm và đậm đà, cơm thì ăn hết sạch!

Đây là món ăn dễ làm và hầu như ai cũng yêu thích. Với gia đình tôi, mỗi lần nấu món ăn này là chồng và con đều xin thêm cơm!

Sơ chế nguyên liệu - Bí quyết để có món thịt bò mềm và ngon ngọt

Chọn nguyên liệu: Với món ăn này bạn nên chọn thịt thăn bò, và nhớ cắt ngang thớ nhé! Hãy nhìn kỹ thớ thịt và cắt ngang thớ để làm đứt các sợi thịt. Bằng cách này, những lát thịt bò xào sẽ mềm đến mức gần như chảy nước!

Ướp thịt là bước quan trọng nhất: Trộn thịt cùng với 1 thìa canh nước tương, nửa thìa canh rượu nấu ăn, sau đó thêm 2 thìa canh nước hành lá và gừng, trộn đều trong 5 phút cho thịt thấm gia vị. Cuối cùng, thêm nửa thìa canh bột bắp để giữ ẩm và 1 thìa canh dầu ăn để giữ hương vị.

Cách thực hiện:

Đun nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng 60% thì cho thịt bò vào. Xào nhanh đến khi thịt chuyển màu thì lấy ra khỏi đĩa. Dùng phần dầu còn lại, cho nấm sò thái lát vào xào trên lửa vừa cho đến khi hơi vàng và thơm.

Cho thịt bò trở lại chảo, thêm 2 thìa canh nước sốt tiêu đen và 1 thìa canh dầu hào, xào nhanh trên lửa lớn. Cuối cùng,thêm ớt chuông xanh và đỏ vào, xào vài lần rồi tắt bếp!

Nấm sò vua phải được xào cho đến khi bề mặt hơi vàng; chỉ khi đó nấm mới tỏa ra mùi thơm đặc trưng của thịt, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thịt thật!

2. Canh nấm sò và thịt heo: 5 phút là có món ăn nhẹ nhàng và ngon miệng

Món canh này chính là cứu cánh cho tôi mỗi khi mệt mỏi sau giờ làm. Vừa đơn giản, nhanh gọn, lại bổ dưỡng, cả nhà tôi đều thích mê!

Mẹo sơ chế nguyên liệu cần biết:

Rửa sạch rồi dùng tay xé nấm sò thành từng miếng nhỏ, đừng cắt bằng dao! Nấm xé bằng tay sẽ dễ thấm gia vị và có kết cấu tốt hơn.

Thịt thăn heo thái thành các lát mỏng ngang thớ. Sau đó nêm một chút gia vị rồi phủ một lớp bột bắp. Cách này sẽ giúp giữ độ ẩm, khiến thịt mềm mịn hơn sau khi nấu.

Cách thực hiện:

Đun sôi nước trong nồi, sau đó cho nấm sò vào và nấu trong 2 phút cho đến khi mềm. Giảm lửa nhỏ và nhẹ nhàng thả từng lát thịt vào, không đổ hết vào cùng một lúc. Khi thịt chuyển màu, nêm muối và chút bột tiêu trắng, rắc hành lá cắt nhỏ lên trên là xong!

Món ăn hoàn thành có hương vị thật tuyệt vời! Trước khi lấy ra bát, bạn chỉ cần rưới vài giọt dầu mè vào, hương thơm sẽ lan tỏa ngay lập tức! Vị nhẹ nhàng mà vẫn ngon, để lại cảm giác ấm áp, dễ chịu sau khi uống!

3. Cánh gà muối tiêu: Giòn bên ngoài, mềm bên trong, siêu ngon

Món ăn này là món khoái khẩu của bọn trẻ nhà tôi; nó luôn là món đầu tiên hết sạch trên bàn ăn!

Mẹo nhỏ khi chế biến cánh gà:

Rạch hai đường ở mỗi cánh để cánh thấm gia vị ướp. Đừng rạch quá sâu, nếu không nước ướp sẽ chảy ra ngoài. Sau đó thêm gừng thái lát, rượu nấu ăn, nước tương và dầu hào, rồi "massage" cánh gà ít nhất 30 phút.

Cách thực hiện - kiên nhẫn trong lúc chiên:

Cho một ít dầu vào chảo, xếp cánh gà vào và chiên ở lửa vừa nhỏ. Hãy kiên nhẫn nhé! Chiên cho đến khi một mặt vàng nâu trước khi lật, và đừng lật quá thường xuyên. Khi cả hai mặt đều vàng nâu và giòn, rắc muối và tiêu bột, đảo đều một lúc là có thể lấy ra đĩa và thưởng thức.

Món ăn này làm đơn giản mà mùi thơm lan tỏa ngay từ lúc chiên đến khi hoàn thành. Mỗi lần tôi làm món ăn này, hàng xóm còn hỏi với sang: "Nhà chị làm món gì thế? Thơm quá!".