Mẹ chồng từng cho tôi 100 triệu khi sinh con đầu, đến lần 2 chỉ đưa 2 triệu: Tôi chết lặng vì hiểu ra một sự thật đau lòng

Lần mang thai đầu tiên, khi tôi vừa qua 3 tháng và báo tin có bầu, mẹ chồng mừng lắm. Bà không chỉ hỏi han chuyện ăn uống, nghỉ ngơi mà còn đưa cho tôi 30 triệu, bảo cứ cầm lấy để dưỡng thai, thích ăn gì thì ăn, đừng tiếc tiền.

Tôi lúc ấy vui vô cùng, không phải chỉ vì số tiền 30 triệu, mà vì tôi cảm nhận được sự quan tâm của mẹ chồng. Tôi cứ nghĩ bà thương tôi thật lòng, coi tôi chẳng khác gì con gái.

Đến gần ngày sinh, bà lại đưa thêm 50 triệu, bảo để dành lo chuyện sinh đẻ, tìm dịch vụ tốt mà sinh nở. Tôi sinh con ở bệnh viện khá tốt, mọi thứ cũng thoải mái hơn nhờ khoản tiền ấy.

Sau khi tôi sinh, mẹ chồng không lên chăm ở cữ được vì bà còn công việc riêng. Biết tôi phải tự lo chuyện ở cữ, chăm con nhỏ, bà lại cho thêm 20 triệu để tôi mua bỉm sữa, thuê người phụ giúp nếu cần. Tổng cộng, lần đầu sinh con, bà cho tôi 100 triệu. Tôi từng kể với bạn bè rằng mình có mẹ chồng quá tâm lý. Tôi cũng tự nhủ sau này nhất định phải đối xử thật tốt với bà.

Hai năm sau, tôi mang thai lần nữa. Lần này, trong lòng tôi vẫn có một chút chờ đợi. Không phải tôi mong mẹ chồng phải cho tiền, nhưng vì đã từng được bà quan tâm như vậy nên tôi cứ nghĩ khi biết tôi mang thai, bà sẽ lại hỏi han, rồi ít nhiều hỗ trợ tôi như lần trước.

Nhưng không có gì cả. Từ lúc tôi báo tin có bầu đến khi bụng ngày càng lớn, mẹ chồng chỉ hỏi vài câu về sức khỏe. Không có 30 triệu dưỡng thai, cũng chẳng có khoản tiền nào khác. Gần đến ngày sinh, tôi vẫn tự lo mọi thứ bằng tiền của hai vợ chồng.

Tôi cố gắng nghĩ rằng có lẽ mẹ chồng không còn dư dả như trước. Hoặc có thể bà cho rằng tôi đã có kinh nghiệm sinh con rồi nên không cần hỗ trợ nữa.

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Rồi tôi sinh con, mẹ chồng đến bệnh viện thăm cháu. Trước khi về, bà lấy trong túi ra 2 triệu đưa cho tôi, bảo cầm lấy mua thêm đồ bổ dưỡng.

Tôi nhận tiền, vẫn cười cảm ơn mẹ. Nhưng lúc ấy, trong lòng tôi bỗng hụt hẫng đến khó tả. Tôi biết 2 triệu cũng là tiền. Tôi cũng biết mẹ chồng không có nghĩa vụ phải cho tôi bất cứ thứ gì. Thế nhưng tôi vẫn không tránh được cảm giác mình đang bị đối xử khác đi.

Từ 100 triệu ở lần sinh đầu, đến lần này chỉ còn 2 triệu. Khoảng cách ấy khiến tôi cứ nghĩ mãi. Có phải vì tôi đã làm gì khiến mẹ không còn quý tôi như trước? Hay vì đứa con thứ hai không còn khiến bà háo hức như đứa đầu? Hay đơn giản là trong mắt mẹ chồng, sau vài năm làm dâu, tôi không còn là cô con dâu cần được nâng niu nữa?

Tôi không dám nói với chồng vì sợ anh cho rằng tôi tính toán với mẹ. Tôi cũng không muốn vì vài chục triệu mà làm mất đi tình cảm mẹ con.

Nhưng thành thật mà nói, điều khiến tôi buồn không phải là số tiền. Tôi buồn vì sự khác biệt quá rõ ràng ấy khiến tôi có cảm giác mình không còn được coi trọng như trước. Có phải tôi nhạy cảm và suy nghĩ nhiều quá không mọi người?