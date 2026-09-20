Tôi gửi cho bố ruột 10 triệu mua thuốc thì bị mẹ chồng bắt gặp, bà tuyên bố một câu tôi không ngờ tới được

Bố tôi ốm đã gần tháng. Ban đầu chỉ là đau mỏi, ăn uống kém, nhưng sau đó ông phải đi khám rồi uống thêm đủ loại thuốc. Mẹ gọi điện kể bố gầy đi trông thấy, tôi nghe mà sốt ruột. Tôi biết bố mẹ không dư dả, tiền thuốc men mỗi ngày một nhiều nên hôm đó vừa nhận lương, tôi chuyển cho mẹ 10 triệu, dặn bà mua thuốc và mua thêm những thứ bố ăn được, đừng tiếc tiền.

Số tiền ấy là tiền tôi tự kiếm được. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bố đang ốm, mình là con gái thì có khả năng giúp được gì cứ giúp.

Không ngờ mẹ chồng lại biết chuyện. Bà hỏi tôi vừa chuyển tiền cho ai. Tôi nói thật là gửi cho mẹ đẻ mua thuốc cho bố. Nghe xong, sắc mặt bà thay đổi hẳn. Bà cho rằng từ trước đến nay tôi vẫn lén lấy tiền của gia đình chồng đem về nhà ngoại, chẳng qua hôm nay bị phát hiện nên mới nói thật.

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Tôi giải thích đó là tiền lương của tôi, hơn nữa vợ chồng tôi vẫn đóng góp đầy đủ các khoản trong nhà. Tôi chưa từng giấu chồng chuyện giúp bố mẹ đẻ. Nhưng mẹ chồng không nghe. Bà còn cho rằng phụ nữ lấy chồng rồi thì phải biết ưu tiên nhà chồng, không thể cứ có tiền là mang về cho bố mẹ mình.

Chiều hôm đó, bà nói thẳng từ tháng sau sẽ giữ toàn bộ tiền của vợ chồng tôi. Bà bảo tiền để bà cầm thì mới chắc chắn, chứ để tôi giữ, không biết tôi còn đem đi đâu nữa.

Tôi không nói gì nhưng trong lòng thì phản đối. Tôi đợi tối chồng đi làm về rồi kể lại mọi chuyện, hy vọng anh sẽ hiểu cho tôi và nói với mẹ để bà thôi can thiệp vào tài chính của 2 vợ chồng. Nhưng câu trả lời của anh khiến tôi hụt hẫng. Anh cho rằng mẹ giữ tiền cũng chẳng mất đi đâu, lại giữ được tiền cho gia đình. Anh còn nói nếu phải chọn giữa đưa mẹ giữ và để vợ giữ, anh thấy đưa mẹ an toàn hơn.

Tôi nghe mà không biết phải nói gì thêm. Đây là lần đầu tiên tôi gửi về cho bố mẹ nhiều như thế, vậy mà nhà chồng lại cho rằng trước giờ tôi bòn rút tiền của mang về nhà đẻ. Tôi cảm thấy rất thất vọng về chồng, mẹ chồng và cả cuộc hôn nhân này. Nếu đến cả đồng tiền mình làm ra cũng phải xin phép mới được giúp bố mẹ, thì cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì với tôi nữa.