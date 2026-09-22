Ngày yêu nhau, bạn gái thường xuyên mặc áo trắng khiến tôi khấp khởi mừng thầm, cưới nhau về, hiểu rõ bản chất mà bàng hoàng

Hồi còn yêu nhau, tôi để ý bạn gái rất hay mặc áo trắng. Áo lúc nào cũng phẳng phiu, nhìn cô ấy cũng chỉn chu nên tôi cứ mặc định rằng chắc hẳn ở nhà cô ấy cũng là người ngăn nắp.

Cưới nhau rồi tôi mới biết mình đã nghĩ sai hoàn toàn. Vợ tôi rất lười việc nhà. Không phải kiểu bận quá nên thỉnh thoảng mới dọn, mà gần như chẳng bao giờ chủ động dọn. Có khi cả tháng cô ấy mới tổng vệ sinh một lần. Còn chuyện quét nhà thì vài hôm mới thấy vợ cầm chổi. Lau nhà, lau bàn, sắp xếp đồ đạc thì phần lớn đều là tôi làm.

Ban đầu tôi không để ý nhiều. Tôi nghĩ hai vợ chồng cùng đi làm, ai về sớm thì làm một chút, ai rảnh thì phụ một tay. Nhưng thực tế càng sống lâu tôi càng thấy việc nhà gần như mặc định nằm trên vai mình.

Tôi đi làm về đã mệt, nhiều hôm chỉ muốn tắm rồi nằm nghỉ. Thế nhưng vừa mở cửa bước vào, thấy quần áo vứt trên ghế, đồ đạc để lung tung, dưới nhà có tóc và bụi, bếp thì chưa dọn, tôi lại chẳng thể ngồi yên.

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Có lần tôi mệt quá nên bảo vợ dọn giúp. Cô ấy đang nằm xem điện thoại, nghe xong chỉ nói rằng cô ấy cũng đi làm cả ngày, cũng mệt như tôi. Nếu tôi muốn nhà sạch thì tự dọn, còn cô ấy thấy như vậy vẫn ở được.

Tôi nghe mà chẳng biết phải nói gì. Tôi không đòi hỏi vợ phải trở thành người giúp việc trong nhà. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ việc nhà là trách nhiệm riêng của phụ nữ. Nhưng ít nhất, tôi nghĩ hai người sống chung thì phải cùng có ý thức giữ gìn không gian chung. Nhà bừa thì cùng dọn, đồ dùng xong thì cùng cất. Chẳng lẽ một người thấy khó chịu còn người kia thấy thế nào cũng được thì người khó chịu phải tự làm hết?

Điều khiến tôi mệt nhất là mỗi lần nói chuyện, vợ đều quay về một lý do: cô ấy cũng đi làm, cũng mệt, tôi thích thì dọn, không thì để vậy cũng chẳng sao.

Có những hôm tôi vừa quét nhà vừa nghĩ đến chuyện ngày trước. Nếu lúc yêu tôi biết cô ấy sống như thế này, có lẽ tôi đã suy nghĩ lại chuyện cưới xin. Tôi không thể chịu được cảnh nhà bẩn và bừa bộn như vậy. Đây là còn chưa có con nhỏ, có con nhỏ thì chắc bỉm bẩn vứt bừa bãi khắp nơi thôi. Rồi chẳng lẽ con tôi phải lớn lên trong môi trường bừa bộn mất vệ sinh như vậy sao? Tôi nên làm thế nào để vợ sạch sẽ, có trách nhiệm với căn nhà của mình hơn?