Con trai đưa bạn gái về ra mắt, hóa ra lại chính là cô bé của 15 năm trước và chuyện duyên phận kì lạ

Tôi từng nghĩ con trai lấy ai cũng được, miễn là hai đứa thương nhau và biết sống có trách nhiệm. Nhưng ngày nó đưa bạn gái về nhà, tôi vừa nhìn thấy cô gái ấy đã có cảm giác rất lạ. Tôi không nhớ nổi mình từng gặp ở đâu, chỉ thấy gương mặt ấy quen đến mức cứ phải nhìn thêm vài lần.

Con trai tôi năm nay 30 tuổi, làm việc ở thành phố và đã có bạn gái được hơn một năm. Trước đó nó ít khi kể chuyện tình cảm nên đến lúc bảo muốn đưa người yêu về ra mắt, cả nhà tôi đều vui.

Cô bé khá lễ phép, nói chuyện chừng mực, vừa đến đã phụ tôi dọn cơm. Tôi hỏi han vài câu về gia đình, công việc rồi để hai đứa tự nhiên.

Đến giữa bữa, cô bé bỗng hỏi tôi: “Ngày trước bác có từng ở khu tập thể gần chợ X không ạ?”.

Tôi khựng lại. Đó là căn nhà mà gia đình tôi từng thuê hơn 15 năm trước, khi chồng tôi còn khó khăn, tôi vừa đi làm vừa bán thêm đồ ăn sáng. Khi ấy con trai tôi mới 13 tuổi.

Tôi nhìn cô bé kỹ hơn rồi hỏi: “Sao cháu biết?”.

Ảnh minh họa

Cô bé cười: “Vì ngày trước nhà cháu ở ngay bên cạnh nhà bác. Hồi ấy cháu hay sang chơi với em”.

Tôi sững người.

Tôi bắt đầu nhớ ra một cô bé gầy gò ngày ấy, những lúc tôi bận bán hàng, nó còn trông giúp con trai tôi. Có một lần con trai tôi sốt cao giữa đêm, tôi cuống quá không biết phải làm gì, chính nó chạy sang gọi mẹ rồi cùng bố mẹ nó đưa hai mẹ con tôi đến trạm xá.

Sau đó gia đình tôi chuyển nhà. Cuộc sống mỗi người một nơi, chúng tôi không còn liên lạc.

Tôi hỏi cô bé có phải ngày trước chính là người ấy không. Cô cười gật đầu.

Lúc này con trai tôi mới ngạc nhiên: “Thật á? Con chẳng nhớ gì cả”.

Tôi cũng bật cười. Hơn chục năm trôi qua, một cô bé ngày ấy giờ đã trưởng thành. Nếu không nhắc lại, có lẽ tôi cũng chẳng thể nhận ra.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là câu chuyện phía sau.

Cô bé kể mẹ mình vẫn nhớ gia đình tôi. Sau này khi mẹ cô mất, bà từng dặn con rằng ngày trước lúc gia đình khó khăn, có một người hàng xóm tuy chẳng khá giả nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ. Bà vẫn nhớ những lần tôi cho hai mẹ con ít đồ ăn, rồi lúc nhà cô có chuyện, tôi sang phụ trông em.

Cô nói cô không chủ động tìm con trai tôi vì chuyện đó. Hai người gặp nhau hoàn toàn tình cờ khi làm chung một dự án. Sau một thời gian yêu nhau, cô mới nhận ra bố mẹ người yêu chính là gia đình năm xưa.

Cô không dám nói ngay vì sợ tôi nghĩ mình cố tình tiếp cận con trai.

Nghe đến đó, tôi vừa thương vừa thấy buồn cười. Tôi bảo: “Nếu cháu không nói, chắc bác cũng chẳng bao giờ nhận ra”.

Tối hôm ấy, sau khi cô bé về, con trai hỏi tôi có thấy chuyện này kỳ lạ không.

Tôi bảo có chứ, nhưng không phải vì nó cưới đúng người từng quen biết gia đình mình. Điều khiến tôi thấy lạ là cuộc đời đôi khi vòng vèo đến mức những người từng xuất hiện trong một đoạn rất ngắn của đời mình lại có thể quay trở lại ở một thời điểm hoàn toàn khác.

Ngày trước, tôi giúp gia đình cô bé chẳng nghĩ đến chuyện nhận lại điều gì. Tôi cũng chưa từng tưởng tượng có ngày cô bé ấy sẽ trở thành con dâu tương lai của mình.

Tôi chỉ nói với con trai rằng: “Mẹ không cần biết hai đứa gặp nhau thế nào từ đầu. Mẹ chỉ cần nhìn cách cô ấy đối xử với mọi người hiện tại. Chuyện ngày xưa chỉ là một điều đẹp để nhớ, còn hôn nhân vẫn phải nhìn vào cách hai đứa sống với nhau từ hôm nay”.

Nó nghe xong thì cười. Còn tôi, lần đầu tiên nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt khác. Không phải vì cô từng giúp gia đình tôi, cũng không phải vì hai nhà từng là hàng xóm, mà vì tôi nhận ra một điều rất giản dị: có những người mình từng gặp trong đời, tưởng chỉ là một người đi ngang qua, nhưng hóa ra câu chuyện giữa hai người vẫn chưa thật sự kết thúc.