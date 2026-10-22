Em chồng ăn xong về trước, để lại hóa đơn gần 6 triệu đồng cho anh chị và cuộc điện thoại bất ngờ từ mẹ chồng

Vợ chồng tôi mới cưới được vài tháng, vẫn đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân. Hôm ấy, chồng chủ động rủ tôi đi ăn tối tại một nhà hàng. Chúng tôi đã lâu chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, không bàn chuyện công việc hay gia đình, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

Thế nhưng, khi vừa gọi món được một lúc, vợ chồng tôi bất ngờ gặp gia đình em chồng cũng đến ăn tại đó. Em chồng đi cùng chồng và hai con nhỏ. Sau vài câu chào hỏi, em vui vẻ đề nghị ngồi chung bàn cho tiện, vừa đông vui vừa đỡ phải gọi thêm bàn. Tôi hơi khựng lại, bởi đây vốn là buổi hẹn riêng của hai vợ chồng, nhưng trước mặt mọi người, tôi không tiện từ chối nên đành miễn cưỡng đồng ý.

Từ một bữa tối dành cho hai người, bàn ăn nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Em chồng gọi thêm nhiều món cho cả gia đình, từ hải sản đến các món đặc biệt của nhà hàng. Hai đứa trẻ liên tục đòi món này món kia, còn em chồng thì thoải mái bảo cứ gọi đi, hôm nay cả nhà ăn cho vui. Tôi nhìn chồng, anh chỉ cười nhẹ, có lẽ cũng ngại nhắc đến chuyện chi phí trong lúc mọi người đang hào hứng.

Đến khi bữa ăn kết thúc, tôi nghĩ ít nhất em chồng sẽ chủ động đề cập đến chuyện chia tiền. Tuy nhiên, em chỉ nhìn đồng hồ rồi nói hai con buồn ngủ, vợ chồng em phải về trước để các cháu ngủ sớm. Nói xong, em gọi nhân viên lấy đồ cho con, chào chúng tôi rồi cùng chồng con ra về, hoàn toàn không nhắc đến hóa đơn. Cuối cùng, chồng tôi thanh toán gần 6 triệu đồng cho cả bữa ăn.

Trên đường về, tôi không giấu được sự khó chịu. Chồng nói có thể em gái vô tư quá nên không nghĩ nhiều, bảo tôi đừng để bụng vì dù sao cũng là người nhà. Tôi không muốn vì chuyện tiền bạc mà làm mất hòa khí, nên cũng không nói thêm. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy mình bị đặt vào thế khó xử: buổi hẹn riêng bị biến thành bữa ăn gia đình, còn toàn bộ chi phí lại mặc nhiên thuộc về vợ chồng tôi.

Vài ngày sau, trong lúc nhắn tin hỏi thăm em chồng, tôi khéo léo nhắc rằng hôm trước nhà hàng tính tiền gần 6 triệu đồng, nhiều hơn dự kiến vì có thêm cả gia đình em. Tôi không nói thẳng chuyện đòi tiền, chỉ muốn em hiểu rằng khoản chi ấy không hề nhỏ và lần sau nếu đi ăn chung thì nên thống nhất trước. Không ngờ, em chồng lập tức nổi giận, cho rằng tôi tính toán với cả nhà, đi ăn một bữa cũng phải kể công.

(Ảnh minh họa do AI tạo)

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Tối hôm ấy, mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi, giọng đầy bực tức, trách tôi mới về làm dâu đã so đo với em chồng. Bà còn nói rằng chị em trong nhà ăn với nhau một bữa mà cũng đòi chia tiền thì chẳng khác nào người ngoài. Tôi sững sờ khi nghe những lời ấy. Điều khiến tôi tổn thương không phải số tiền gần 6 triệu đồng, mà là việc sự im lặng của tôi bị xem là nghĩa vụ, còn một lời nhắc nhở lịch sự lại biến thành bằng chứng cho sự keo kiệt.

Chồng tôi ban đầu định khuyên tôi bỏ qua, nhưng khi thấy tôi buồn đến mất ngủ, anh quyết định gọi điện nói chuyện rõ ràng với mẹ và em gái. Anh nhắc rằng chính chúng tôi đã chủ động mời nhau đi ăn riêng, còn việc nhập bàn là đề nghị của em gái. Nếu mọi người thống nhất từ đầu rằng vợ chồng anh sẽ mời cả nhà, anh sẵn sàng vui vẻ thanh toán. Nhưng không ai nói như vậy, nên không thể mặc nhiên cho rằng chúng tôi phải trả tiền chỉ vì anh là anh trai. Mẹ chồng vẫn cho rằng anh bênh vợ, còn em chồng tuyên bố từ nay không cần qua lại với chị dâu.

Sau cuộc điện thoại ấy, không khí gia đình trở nên căng thẳng. Tôi từng nghĩ mình nên chủ động xin lỗi để mọi chuyện yên ổn, nhưng chồng nắm tay tôi và nói rằng hòa thuận không có nghĩa là phải chấp nhận mọi điều vô lý. Vài tuần sau, trong một bữa cơm gia đình, mẹ chồng lại bóng gió chuyện người có tiền thì không nên tính toán với người thân. Lần này, chồng tôi bình tĩnh đáp rằng chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ gia đình trong khả năng của mình, nhưng sự tự nguyện phải khác với việc bị mặc định có trách nhiệm chi trả. Từ đó, chúng tôi vẫn thăm hỏi bố mẹ, nhưng những cuộc gặp gỡ ăn uống đều được thống nhất rõ ràng về chi phí ngay từ đầu.

Đến bây giờ, tôi vẫn tiếc buổi hẹn hò đầu tiên sau ngày cưới lại kết thúc bằng chuyện không vui. Gần 6 triệu đồng không phải khoản tiền khiến vợ chồng tôi lao đao, nhưng cách mọi người phản ứng khiến tôi hiểu rằng trong một số mối quan hệ, người ta dễ xem sự nhường nhịn là điều hiển nhiên. Tôi không muốn vì tiền bạc mà chia rẽ gia đình chồng, nhưng cũng không muốn tiếp tục im lặng để rồi mang tiếng xấu. Có lẽ, bài học lớn nhất sau chuyện ấy là lòng tốt cần đi cùng ranh giới rõ ràng, bởi nếu cứ cho đi mà không được tôn trọng, người thiệt thòi cuối cùng chưa chắc là người bỏ tiền nhiều nhất.

(Tâm sự của độc giả)

Kim Tiền