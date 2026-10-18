Tôi sắp lên chức giám đốc thì mẹ chồng liên tục xúi con trai ly hôn, bà còn tuyên bố: "Loại vợ này giữ lại làm gì!"

Tôi năm nay 34 tuổi, đã có hai con và đang làm quản lý tại một công ty tư nhân. Mấy tháng gần đây, tôi dồn gần như toàn bộ sức lực cho công việc với hy vọng có thể bước lên vị trí giám đốc. Đây là cơ hội tôi đã chờ đợi nhiều năm nhưng tôi không ngờ, chính tham vọng ấy lại khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng đến mức tôi nhiều lần muốn buông xuôi tất cả.

Trước đây, tôi vẫn cố gắng cân bằng công việc và gia đình. Sáng đưa con đi học, chiều tan làm đúng giờ thì ghé chợ, về nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Chồng tôi cũng đi làm, nhưng hai vợ chồng vẫn chia nhau chăm sóc con cái. Từ khi công ty có kế hoạch bổ nhiệm giám đốc mới, tôi bắt đầu phải làm việc nhiều hơn. Tôi thường xuyên đi sớm về khuya, có những hôm họp hành, xử lý công việc đến tận 11 giờ đêm mới về nhà. Hai đứa trẻ gần như giao hết cho chồng và bố mẹ chồng chăm sóc.

May mắn là chồng tôi rất thấu hiểu. Anh biết tôi đã cố gắng thế nào để có được cơ hội này nên chưa bao giờ trách móc. Nhiều hôm tôi về nhà, thấy anh đã cho con ăn uống, tắm rửa, học bài xong xuôi, tôi vừa thương vừa áy náy. Anh chỉ động viên tôi cố gắng thêm một thời gian, chuyện gia đình cứ để anh thu xếp.

Thế nhưng, mẹ chồng tôi lại không nghĩ như vậy. Ban đầu, bà chỉ bóng gió rằng đàn bà có gia đình thì nên biết điểm dừng, đừng mải mê công danh mà quên mất chồng con. Sau đó, những lời trách móc ngày càng nặng nề. Bà cho rằng tôi làm vợ, làm mẹ mà để chồng phải cơm nước, chăm con thì chẳng ra thể thống gì. Có hôm tôi vừa bước vào nhà lúc gần 10 giờ đêm, bà đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn, trách tôi không biết xấu hổ khi để cả nhà phải chờ đợi.

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Tôi giải thích rằng công việc đang vào giai đoạn quyết định, chỉ cần vượt qua thời điểm này thì mọi thứ sẽ ổn định hơn. Nhưng bà không nghe. Bà cho rằng tôi viện cớ công việc để chạy theo danh vọng, thậm chí còn nói với con trai rằng nếu vợ chỉ biết sự nghiệp, không biết vun vén gia đình thì giữ lại cũng chẳng có ích gì, ly hôn sớm còn hơn.

Nghe những lời ấy, tôi thực sự tổn thương. Tôi vẫn nhớ ngày sinh nhật của các con, vẫn tranh thủ mua đồ ăn chúng thích trên đường về, vẫn hỏi han chồng dù nhiều khi chỉ kịp nói chuyện vài phút trước khi ngủ. Tôi cố gắng vì bản thân, nhưng cũng vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà trong mắt mẹ chồng, mọi nỗ lực của tôi dường như chỉ là sự ích kỷ.

Gần đây, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Mẹ chồng ít nói chuyện với tôi, nhưng mỗi khi có dịp lại buông lời mỉa mai. Tôi biết chồng đứng giữa cũng khó xử, dù anh vẫn bênh vực và động viên vợ. Còn tôi, ban ngày phải tỏ ra tự tin trước cấp trên, đồng nghiệp, tối về lại cố nuốt những mệt mỏi vào trong để tránh cãi vã.

Tôi hiểu gia đình cần sự quan tâm, nhưng tôi cũng không muốn vì làm vợ, làm mẹ mà phải từ bỏ mọi khát vọng của riêng mình. Tôi chỉ mong mẹ chồng hiểu rằng tôi đi làm không phải để trốn tránh trách nhiệm, còn chồng con cũng chưa bao giờ là điều tôi muốn đánh đổi. Chỉ là lúc này, tôi đang đứng trước một ngã rẽ khó khăn, không biết làm thế nào để vừa giữ được cơ hội sự nghiệp, vừa khiến những người thân yêu hiểu và tôn trọng lựa chọn của mình.