Mẹ chồng nằm liệt giường, con dâu bỏ việc ở nhà chăm sóc, 6 tháng sau bà làm điều không ai ngờ tới

Ngày mẹ chồng bị ngã trong nhà tắm, cả gia đình tôi gần như đảo lộn. Bà bị gãy xương hông, phải phẫu thuật rồi nằm một chỗ trong thời gian dài. Chồng tôi đi làm từ sáng đến tối, còn tôi lúc đó đang giữ vị trí trưởng nhóm ở một công ty truyền thông. Công việc bận rộn, thu nhập khá, nhưng nhìn mẹ chồng nằm trên giường, tôi không thể yên tâm.

Sau khi bàn bạc với chồng, tôi xin nghỉ việc để ở nhà chăm bà.

Quyết định ấy khiến nhiều người bất ngờ. Bạn bè tiếc cho tôi vì đang có công việc ổn định, đồng nghiệp khuyên tôi chỉ nên nghỉ phép vài tháng. Nhưng tôi nghĩ mẹ chồng đã lớn tuổi, lại không thể tự chăm sóc bản thân. Thuê người giúp việc thì chồng tôi không yên tâm, còn tôi cũng muốn ở bên bà trong giai đoạn khó khăn nhất.

Những ngày đầu, mọi việc không hề dễ dàng. Tôi phải tập cho bà ngồi dậy, đỡ bà đi vệ sinh, nấu những món mềm dễ ăn rồi kiên nhẫn tập phục hồi chức năng. Có hôm bà đau đến mất ngủ, tôi cũng thức trắng theo. Mẹ chồng vốn là người kỹ tính, trước đây chúng tôi từng không ít lần bất đồng, nhưng từ ngày bà nằm liệt giường, hai mẹ con dần hiểu nhau hơn.

Ảnh minh họa

Sáu tháng trôi qua, sức khỏe của bà tiến triển tốt. Bà đã có thể chống gậy đi vài bước quanh nhà, tự ăn uống và làm một số việc đơn giản. Tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ trở lại bình thường, chỉ cần chờ bà khỏe hẳn.

Một buổi tối, sau bữa cơm, mẹ chồng gọi tôi vào phòng: “Mẹ muốn con đi làm lại”.

Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: “Mẹ thấy con chăm mẹ chưa tốt sao?”.

Bà lắc đầu: “Chính vì con chăm mẹ quá tốt nên mẹ càng không muốn con tiếp tục bỏ dở công việc”.

Bà nói bà đã chứng kiến tôi từ một người phụ nữ lúc nào cũng bận rộn trở thành người quanh quẩn bên giường bệnh, không còn thời gian gặp bạn bè, học thêm hay chăm sóc bản thân. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện tìm việc mới, bà đều giả vờ không nghe, nhưng thực ra trong lòng rất áy náy.

“Mẹ không cần con hy sinh cả tương lai để trả nghĩa. Con là con dâu của mẹ, nhưng trước hết con vẫn là một người phụ nữ có cuộc sống riêng. Chăm sóc mẹ là tình cảm, không phải món nợ phải trả suốt đời”.

Tôi bật khóc. Tôi từng nghĩ nghỉ việc để chăm mẹ chồng là cách thể hiện trách nhiệm của một người vợ, người con trong gia đình. Nhưng câu nói của bà khiến tôi nhận ra, yêu thương không phải lúc nào cũng là giữ người khác ở bên mình.

Sáng hôm sau, mẹ chồng tự gọi cho một trung tâm chăm sóc người cao tuổi để tìm người hỗ trợ theo giờ. Bà còn bảo chồng tôi đưa tôi đi phỏng vấn công việc mới.

Chồng tôi ban đầu áy náy, nhưng sau đó cũng đồng ý. Anh nói nếu mẹ đã muốn như vậy, vợ chồng anh càng phải sắp xếp để tôi có thể quay lại cuộc sống của mình.

Tôi không biết sau này mình có tìm được công việc tốt như trước hay không. Nhưng tôi biết mình may mắn khi có một người mẹ chồng hiểu rằng con dâu không cần phải hy sinh hết những gì thuộc về mình mới được xem là người tốt.

Bởi một gia đình tử tế không phải là nơi người phụ nữ luôn phải gác lại ước mơ để chăm lo cho người khác, mà là nơi những người thân yêu biết nâng cô ấy dậy khi cô ấy đã mỏi mệt vì hy sinh quá nhiều.