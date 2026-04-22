Mẹ chồng luôn miệng khen con dâu nhà hàng xóm, cho đến ngày tôi vô tình biết được sự thật sau cánh cửa nhà họ

Ở khu chung cư này, Linh chính là "thần tượng" của mẹ chồng tôi. Mỗi lần bà lên chơi, câu chuyện bao giờ cũng xoay quanh những bài đăng trên Facebook của Linh. Nào là ảnh cô ấy check-in ở phòng gym lúc 5 giờ sáng, nào là những mâm cơm nấu cho gia đình đẹp như tạp chí, rồi cả những lần cô ấy được thăng chức, nhận giải thưởng ở công ty.

Mẹ chồng tôi cứ nhìn vào đấy rồi quay sang thở dài với tôi: "Đấy, người ta cũng đi làm sếp, cũng bận rộn mà sao vẫn đẹp, vẫn chăm con khéo thế. mà sao con đi làm về là mặt mũi phờ phạc, nhà cửa thì thuê người giúp việc làm hết rồi..." .

Tôi cũng ấm ức lắm chứ. Tôi chọn cách thuê giúp việc để có thời gian nghỉ ngơi và chơi với con, nhưng trong mắt mẹ, đó là sự "lười biếng". Còn Linh, người tự tay làm tất cả nhưng vẫn giữ được thần thái rạng ngời, mới là chuẩn mực của một "nàng dâu hiện đại" mà mẹ hằng ao ước. Sự so sánh ấy cứ âm ỉ khiến tôi luôn thấy mình là một phiên bản lỗi của phụ nữ thành đạt.

Cho đến một tối thứ Sáu, tôi có việc phải xuống hầm lấy đồ muộn. Lúc đi ngang qua xe sang Linh, tôi thấy đèn trong xe vẫn sáng. Tò mò nhìn vào, tôi sững người khi thấy Linh - người phụ nữ lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo đang ngồi gục đầu vào vô lăng, khóc không thành tiếng.

Bên cạnh cô ấy là đống túi đồ hiệu vừa mua, nhưng cô ấy lại đang vội vàng dặm lại phấn, dùng thuốc nhỏ mắt để che đi đôi mắt đỏ hoe. Đúng lúc đó, điện thoại cô ấy vang lên, tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ chồng cô ấy gắt gỏng qua loa ngoài: "Sao giờ này vẫn chưa về nấu cơm? Cậy làm sếp rồi bỏ bê cái nhà này đúng không? Đừng để tôi phải nói với chồng chị!" .

Linh hít một hơi thật sâu, nén tiếng nấc, rồi trả lời bằng giọng ngọt ngào nhất có thể: "Dạ mẹ, con vừa gặp đối tác xong, con đang lên ngay đây ạ. Con có mua quà cho mẹ đây" .

Ảnh minh họa

Nhìn Linh bước ra khỏi xe, ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi bỗng thấy xót xa vô cùng. Hóa ra, cái danh hiệu "Superwoman" mà mọi người ca tụng, cái vẻ ngoài rạng ngời trên mạng xã hội kia được đánh đổi bằng những cơn sang chấn tâm lý, bằng sự chịu đựng đến kiệt sức và những món quà đắt tiền để "mua" sự yên ổn từ gia đình chồng.

Tối ấy về nhà, thấy mẹ chồng lại đang lướt Facebook của Linh và định bắt đầu bài ca cũ, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo: "Mẹ ạ, con thấy làm phụ nữ hiện đại mà cứ phải gồng mình lên để hoàn hảo mọi mặt như thế thì mệt mỏi lắm. Con chỉ muốn được làm một người vợ bình thường, thỉnh thoảng biết mệt, biết lười để còn có sức mà yêu thương chồng con thật lòng mẹ ạ" .

Mẹ chồng tôi nhìn tôi một lúc, rồi lẳng lặng tắt điện thoại. Có lẽ bà cũng nhận ra, đằng sau những tấm ảnh nghìn like kia là những góc khuất mà không ai muốn chạm vào. Bà không nói gì, nhưng sáng hôm sau lúc tôi chuẩn bị đi làm, bà bảo: "Tối nay không phải nấu cơm đâu, mấy mẹ con ra ngoài ăn cho đổi vị, chị cũng nghỉ ngơi đi" .

Hóa ra, hạnh phúc thực sự không nằm ở việc chúng ta giỏi giang hay hoàn hảo đến mức nào trong mắt người khác. Nó nằm ở việc chúng ta được sống thật với cảm xúc của chính mình trong chính ngôi nhà của mình. Đừng bao giờ lấy hào quang của người khác để làm thước đo cho hạnh phúc của mình, các chị ạ.