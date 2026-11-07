Cô gái Việt SN 2001 lấy chồng Mông Cổ: Mang thai vẫn xắn tay rửa chén, mẹ chồng quay sang nói với con trai đúng 1 câu

Còn nhớ cuối năm 2025, mạng xã hội từng xôn xao trước một đám hỏi Việt - Mông Cổ với loạt khoảnh khắc vừa lạ vừa thú vị. Đó là ngày vui của Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (SN 2001, quê Khánh Hòa) và Khosbayar (SN 1999, người Mông Cổ), khi nhà trai đưa hẳn 12 người thân từ Mông Cổ sang Việt Nam, mang theo 12 tráp sính lễ kết hợp phong tục của hai quốc gia.

Từ hình ảnh chú rể cùng gia đình diện trang phục truyền thống Mông Cổ, nghi thức dâng sữa bò xin phép đón dâu đến những tráp lễ có các sản phẩm từ sữa, rượu truyền thống và đồ thủ công, nhiều khoảnh khắc trong ngày vui của cặp đôi liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu không ít cư dân mạng được chứng kiến một lễ ăn hỏi có sự giao thoa văn hóa Việt - Mông Cổ rõ nét như vậy.

Đám cưới Mông Cổ từng viral trên MXH vào năm 2025

Gần một năm sau khi về chung nhà, cuộc sống của cặp đôi có nhiều thay đổi, những chia sẻ trên mạng xã hội vẫn gây chú ý. Nhiều người cũng tò mò về những thay đổi trong hôn nhân, cuộc sống làm dâu Mông Cổ của Bảo Ngọc.

Chia sẻ với chúng tôi, Bảo Ngọc cho biết sau khi kết hôn, cả hai không chuyển về Mông Cổ mà quyết định tiếp tục sinh sống tại Nhật Bản - nơi họ từng gặp gỡ, học tập và xây dựng nền tảng công việc. Công việc tại đây tương đối ổn định, môi trường sống và khí hậu cũng phù hợp với cả hai. Việc ở lại Nhật giúp họ duy trì nhịp sống quen thuộc, đồng thời không phải bắt đầu lại từ đầu ở một đất nước mới.

Bởi thế, sau khi kết hôn cuộc sống của Bảo Ngọc không có quá nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, điều thay đổi rõ nhất nằm ở cách cả hai nhìn nhận các quyết định trong cuộc sống: “Vợ chồng mình bắt đầu học cách sống vì nhau nhiều hơn. Trước đây, mỗi người đều có cuộc sống và những kế hoạch riêng. Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ không còn là chuyện của riêng mình nữa mà là câu chuyện của cả hai, từ những quyết định nhỏ trong cuộc sống đến những dự định cho tương lai”.

Đặc biệt là khi Bảo Ngọc có em bé, hiện cô đang mang thai ở tháng thứ 7.

Bảo Ngọc hiện đang mang bầu ở tháng thứ 7.

Bảo Ngọc cho biết dù không sống gần bố mẹ chồng song vẫn thường xuyên gọi video trò chuyện, chia sẻ tình hình hỏi han con dâu. Còn chồng thì luôn yêu thương, quan tâm vợ từ những điều nhỏ nhất.

“Mình còn nhớ lúc mang thai khoảng 2-3 tháng, đang rửa chén dưới bếp thì mẹ chồng nghe thấy và nhắc chồng mình rằng tại sao lại để vợ rửa chén. Mẹ lo lắng vì mình có thể phải tiếp xúc với các chất tẩy rửa, không tốt cho sức khỏe của mẹ và em bé.

Từ lần đó, chồng mình không cho mình rửa chén nữa và cũng chủ động chia sẻ việc nhà nhiều hơn. Hầu hết thời gian mình được nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chỉ nấu ăn một chút. Mình cảm thấy rất may mắn vì luôn có chồng quan tâm và chăm sóc”, cô chia sẻ.

Chồng rửa bát, làm việc nhà khi vợ mang bầu.

Thời gian này, hai vợ chồng Bảo Ngọc cũng hạn chế đi du lịch - điều từng là thói quen và cũng là sở thích của cặp đôi mỗi dịp cuối tuần hoặc khi có ngày nghỉ. Bởi, từ khi biết tin có em bé, cô và chồng phải cân nhắc kỹ hơn về sức khỏe, quãng đường di chuyển cũng như sự an toàn của mẹ và bé.

Bảo Ngọc chia sẻ: “Sau khi có con, chắc chắn hai vợ chồng sẽ dành nhiều thời gian và sự ưu tiên hơn cho em bé. Nhưng mình cũng mong khi con lớn hơn một chút, cả nhà sẽ lại cùng nhau đi du lịch, khám phá những vùng đất mới. Trước đây là hai người, còn sau này sẽ là ba người. Mình rất mong chờ những chuyến đi như vậy, cùng chồng và con khám phá thế giới, lưu giữ thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp của gia đình”.

Cả hai hiện đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản.

Về kế hoạch sắp tới, Bảo Ngọc cho biết trước mắt hai vợ chồng dự định sinh em bé tại Nhật Bản và tiếp tục sinh sống ở đây. Còn với chặng đường dài hơn, cả hai chưa đưa ra quyết định cố định về việc sẽ định cư tại Nhật, chuyển về Mông Cổ hay trở lại Việt Nam.

Theo cô, lựa chọn nơi sinh sống trong tương lai còn phụ thuộc vào công việc và điều kiện của gia đình ở từng thời điểm. Điều quan trọng nhất vẫn là cả nhà được ở bên nhau và có môi trường tốt để em bé lớn lên, phát triển.