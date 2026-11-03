Bữa cơm nhà chồng lúc nào cũng như chiến trường, kết thúc bằng cảnh tan hoang: Mẹ chồng tái mặt, con dâu ngao ngán

Tôi lấy chồng được vài năm. Bố chồng tôi là người thích nói chuyện, đặc biệt rất thích bàn luận những vấn đề lớn lao. Từ kinh tế, chính trị, xã hội đến chuyện công nghệ, giáo dục, chuyện gì bố cũng có thể nói hàng giờ. Bố luôn cho rằng mình hiểu biết, có kinh nghiệm sống và nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn người khác. Thế nhưng, chồng tôi lại không phải người dễ nghe. Anh có suy nghĩ riêng, thường xuyên cập nhật thông tin trên mạng nên mỗi khi thấy bố nói điều gì không chính xác hoặc có phần lỗi thời, anh lập tức phản bác.

Ban đầu chỉ là những cuộc tranh luận bình thường, nhưng càng nói, hai bố con càng không ai chịu nhường ai. Bố chồng cho rằng con trai hỗn hào, không biết tôn trọng người lớn. Còn chồng tôi lại nghĩ bố bảo thủ, lúc nào cũng muốn người khác phải nghe theo mình, không chấp nhận rằng thời thế đã thay đổi. Có những lần anh còn nói thẳng bố già rồi, không theo kịp thời đại thì đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Những câu nói ấy khiến bố chồng tôi vô cùng tức giận. Có lần cả nhà đang ăn cơm, chỉ vì bất đồng về một chuyện kinh tế trên tivi mà hai người lời qua tiếng lại. Bố tôi đang ăn bỗng hất tung cả mâm bát, cơm canh đổ xuống sàn. Mẹ chồng ngồi bên cạnh sợ đến tái mặt, còn tôi chỉ biết đứng dậy thu dọn. Chồng tôi cũng chẳng chịu im lặng, bỏ đũa đứng lên rồi đi thẳng vào phòng.

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Chuyện tương tự xảy ra nhiều đến mức tôi và mẹ chồng dần có cảm giác sợ những bữa cơm gia đình. Có hôm vừa dọn cơm ra, thấy bố bắt đầu nói chuyện thời sự, mẹ đã tìm cách chuyển chủ đề. Tôi cũng cố gắng kể chuyện cơ quan, chuyện con cái để mọi người nói sang chuyện khác. Nhưng đôi khi chỉ một câu nhận xét của chồng cũng đủ khiến không khí trong nhà căng thẳng.

Điều khiến tôi khó xử nhất là cả hai người đều có cái lý của mình. Bố chồng có tuổi, có kinh nghiệm và muốn được con cái tôn trọng. Chồng tôi cũng có chính kiến, không muốn lúc nào cũng phải im lặng trước những điều anh cho là sai. Nhưng tôi không hiểu tại sao hai bố con không thể nói chuyện với nhau nhẹ nhàng hơn, thay vì cứ phải dùng những lời lẽ làm tổn thương nhau.

Tôi đã nhiều lần khuyên chồng nhường bố một chút, nhưng anh cho rằng tôi đang bênh vực sự bảo thủ. Còn mẹ chồng thì chỉ biết thở dài, bảo hai bố con chẳng ai chịu thua ai. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, cả nhà có thể ngồi ăn với nhau một bữa cơm trọn vẹn, không phải vừa ăn vừa nơm nớp lo mâm bát lại bị hất tung.