Tôi phát hiện con rể đang nợ nần chồng chất nhưng hành động 2 năm qua của con gái khiến tôi vừa lo vừa sợ

Điều khiến tôi lo không phải chỉ là số tiền ấy, mà là cách con gái tôi đã sống suốt 2 năm qua. Nó không hề bất ngờ, thậm chí còn bình thản đến mức tôi vừa thương vừa sợ.

Hôm đó tôi lên nhà con gái chơi, lúc hai mẹ con đang dọn dẹp thì con rể có việc phải ra ngoài. Tôi vốn không để ý chuyện tiền bạc của các con, nhưng trong lúc tìm giấy tờ để đưa cháu đi khám, tôi vô tình nhìn thấy một số giấy tờ liên quan đến khoản vay. Tôi đọc đi đọc lại mà choáng vì số tiền lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ về gia đình con.

Tôi cứ nghĩ mãi, cuối cùng đành dò hỏi con gái: “Mẹ thấy hình như bố nó đang có khoản nợ khá lớn, con có biết chuyện này không?”.

Con gái tôi trả lời tỉnh bơ: “Đương nhiên là con biết”.

Tôi tưởng nó sẽ lo lắng hoặc ít nhất cũng giải thích với mẹ, nhưng nó chỉ ngồi xuống rồi mở điện thoại. Một lúc sau, nó đưa tôi xem một tài khoản ngân hàng mang tên tôi. Trong tài khoản có 150 triệu đồng.

Tôi ngơ ngác hỏi tiền ở đâu ra. Con gái mới nhắc: “Mẹ nhớ cách đây 2 năm con đưa mẹ ra ngân hàng làm thẻ không?”.

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Tôi nhớ. Khi ấy nó chỉ bảo mở một tài khoản để mẹ tiện nhận tiền và có khoản dự phòng khi cần. Tôi không nghĩ nhiều nên làm theo rồi để đó.

Con gái nói suốt 2 năm qua, mỗi tháng nó đều âm thầm chuyển vào tài khoản ấy 5 triệu đồng. Những dịp lễ, Tết hoặc khi có thêm thu nhập, nó lại chuyển nhiều hơn. Nó chưa bao giờ nói với tôi.

Tôi nhìn số dư mà vừa mừng vừa xót. Tôi hỏi tại sao phải làm vậy, trong khi vợ chồng nó vẫn sống cùng nhau, con rể vẫn đi làm và gia đình vẫn có vẻ bình thường.

Con gái im lặng một lúc rồi nói: “Con không muốn mẹ phải lo”.

Sau đó nó mới nói thật rằng vợ chồng đã ly thân được một năm. Hai người vẫn ở gần nhau vì con, nhưng tài chính đã tách riêng từ lâu. Khoản nợ của con rể là chuyện của anh ấy, còn tiền tiết kiệm của nó là để lo cho con và phòng trường hợp bất trắc.

Tôi nghe mà không biết nên nhẹ nhõm hay đau lòng. Ít nhất con gái không để mình rơi vào cảnh tay trắng nếu hôn nhân đổ vỡ. Nhưng tôi cũng sợ cách hai đứa đang sống. Một mái nhà có con nhỏ, vợ chồng vẫn gặp nhau mỗi ngày nhưng tiền bạc tách riêng, chuyện nợ nần không còn liên quan, chẳng ai chịu trách nhiệm cho ai.

Tôi hỏi con có định ly hôn không, nó chỉ bảo: “Để sau này tính. Giờ con vẫn phải làm việc, nuôi con đã”.

Tôi không biết mình có nên khuyên con dứt khoát hơn hay cứ để nó tự quyết. Là mẹ, tôi mừng vì con biết giữ cho mình một khoản dự phòng. Nhưng nhìn cách hai đứa âm thầm chuẩn bị đường lui trong khi vẫn gọi nhau là vợ chồng, tôi lại thấy bất an.

Nếu là mọi người, mọi người sẽ khuyên tôi nên can thiệp để con gái giải quyết dứt điểm cuộc hôn nhân này, hay cứ để hai đứa tự sống và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình?