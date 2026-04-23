Mẹ chồng bắt gửi 5 triệu mỗi tháng để báo hiếu dù tôi đang nợ nần, hóa ra bà đã cứu tôi "một bàn thua"

Lấy chồng gần 5 năm, tôi hiểu thế nào là cảm giác của một con chim trong lồng kính. Chồng tôi là người giỏi kiếm tiền, nhưng sự độc đoán và gia trưởng của anh thì tỷ lệ thuận với số dư trong tài khoản. Anh kiểm soát từng đồng chi tiêu của vợ, bắt tôi phải ghi chép lại từ bó rau đến gói muối, trong khi anh sẵn sàng vung tiền cho những cuộc nhậu nhẹt để giữ thể diện.

Trong gia đình ấy, người duy nhất thấu hiểu tôi là mẹ chồng. Có lần, hai mẹ con ngồi nhặt rau sau bếp, bà thở dài nắm lấy tay tôi: "Thằng Hùng nó giống hệt tính bố nó ngày xưa. Mẹ nhìn con mà như nhìn thấy chính mình mấy chục năm trước. Đàn bà mình, khổ nhất là lấy phải người chồng coi tiền to hơn nghĩa" . Hai người phụ nữ, một già một trẻ, cứ thế ôm nhau mà khóc cho cái phận làm dâu nhà hào môn nhưng tâm hồn thì khô héo.

Thế rồi, biến cố ập đến khi bố chồng tôi bị tai biến mạch máu não, nằm liệt một chỗ. Giữa lúc tôi đang quay cuồng với nợ nần vì lén vay tiền để chữa bệnh cho mẹ đẻ ở quê, thì mẹ chồng đột nhiên đưa ra một yêu cầu vô lý: "Từ tháng này, con phải chuyển riêng cho mẹ 5 triệu để mẹ lo thuốc thang báo hiếu cho bố" .

Tôi sững người. Kinh tế ông bà vốn rất khá giả, lại có lương hưu cao, bà lại là người nổi tiếng thương con cháu, sao tự nhiên lại "siết" tôi đúng lúc khốn khó nhất thế này? Dù uất ức và mệt mỏi, nhưng tôi vẫn đề xuất chồng làm đúng lời mẹ. Vì thế mà anh ta cắt bớt tiền sinh hoạt phí của tôi với lý do "trách nhiệm chung".

Bẵng đi đến năm thứ 3, sau khi bố chồng qua đời được vài tháng, mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng. Bà run rẩy đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm mang tên tôi, con số trên đó khiến tôi hoa mắt: 300 triệu đồng .

Tôi lắp bắp hỏi thì bà trả lời: "Trong này có 150 triệu là tiền con gửi mẹ suốt 30 tháng qua, mẹ không tiêu một xu nào cả. Còn 150 triệu là tiền mẹ chắt chiu cho thêm con. Mẹ biết con khổ, bị thằng Hùng kiểm soát kinh tế đến mức không có một đồng phòng thân. Bố con nằm 1 chỗ thì mẹ mới dùng được cách ấy, bố con nó độc đoán y như nhau vậy".

Bà nghẹn ngào tiếp lời: "Mẹ làm vậy là để con có một con đường lui. Mẹ đã sống cả đời cam chịu, héo mòn vì sự độc đoán của bố con rồi. Nếu một ngày nào đó con thấy cuộc hôn nhân này quá khó thở, hãy dùng số tiền này để đi tìm tự do cho riêng mình. Đừng để mình chết dần chết mòn trong sự kiểm soát của đàn ông như mẹ" .

Cầm cuốn sổ tiết kiệm còn hơi ấm của tay mẹ, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hóa ra, sự "vô lý" bấy lâu nay lại là một kế hoạch cứu rỗi đầy tinh tế. Mẹ chồng đã dùng chính sự hà khắc của quy luật gia đình để tạo ra một chiếc phao cứu sinh cho tôi. 300 triệu này không chỉ là tiền, nó là sự tự trọng, là tự do và là bài học đắt giá về tình người mà một người đàn bà cũ đã để lại cho thế hệ sau.

Hóa ra, trong một cuộc hôn nhân gia trưởng, mẹ chồng chính là người đã cứu tôi một "bàn thua" trông thấy, giúp tôi hiểu rằng: Tự do của phụ nữ, đôi khi phải được chuẩn bị từ những bước chân thầm lặng nhất.