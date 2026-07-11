Mẹ chỉ mất hơn 20 phút với 30k để biến bìa đậu phụ thành món "hao cơm" nhất mâm

Đậu phụ là món mà trước đây tôi chẳng mấy khi hào hứng. Trong đầu tôi, đậu phụ chỉ có vài cách chế biến quen thuộc như rán vàng, sốt cà chua hoặc nấu canh. Ăn thì ngon thật nhưng lặp đi lặp lại cũng thành nhàm.

Cho đến một cuối tuần về nhà, thấy mẹ mua hai bìa đậu phụ và một túi nấm, tôi còn đùa: "Lại đậu rán nữa hả mẹ?".

Mẹ chỉ cười rồi bảo: "Hôm nay mẹ làm món khác".

Khoảng nửa tiếng sau, trên bàn xuất hiện đĩa đậu phụ nhồi nấm sốt cà chua nóng hổi. Những miếng đậu vàng ruộm, bên trong là phần nhân nấm thơm ngọt, bên ngoài phủ lớp sốt cà chua đỏ óng. Chỉ ăn một miếng, tôi đã hiểu vì sao mẹ bảo phải thử rồi mới được chê.

Đậu phụ nhồi nấm sốt cà chua – món quen nhưng cách làm mới

Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở phần nhân.

Nấm hương và nấm đùi gà được băm nhỏ rồi xào thơm cùng hành tím, sau đó nhồi vào giữa từng miếng đậu phụ. Khi sốt với cà chua, phần đậu mềm vừa phải, thấm nước sốt, còn nhân nấm vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên.

Món ăn có vị thanh, không nhiều dầu mỡ nhưng vẫn rất đưa cơm.

Nguyên liệu

2 bìa đậu phụ.

150g nấm đùi gà hoặc nấm hương tươi.

2 quả cà chua chín.

1 củ hành tím.

Hành lá.

Dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, tiêu.

Cách làm

Đậu phụ cắt đôi theo chiều ngang rồi dùng thìa nhỏ khoét nhẹ phần giữa để tạo khoảng trống nhồi nhân.

Nấm rửa sạch, băm nhỏ rồi phi thơm hành tím, cho nấm vào xào khoảng 5 phút, nêm chút nước mắm, hạt nêm và tiêu.

Để nhân nguội bớt rồi nhồi vào từng miếng đậu.

Đem đậu áp chảo nhẹ hai mặt đến khi vàng đều, sau đó gắp ra đĩa.

Phi thơm hành tím, cho cà chua thái múi cau vào xào mềm, thêm chút nước rồi nêm vừa ăn để tạo sốt.

Xếp đậu đã nhồi vào chảo, rim khoảng 7-10 phút trên lửa nhỏ để nước sốt ngấm đều. Cuối cùng rắc hành lá và tiêu xay rồi tắt bếp.

Bí quyết để món ngon hơn

Chọn đậu phụ mới để khi khoét không bị vỡ.

Nấm nên xào cạn nước trước khi nhồi để phần nhân không bị chảy.

Chỉ áp chảo nhẹ, không rán quá kỹ để đậu vẫn giữ được độ mềm.

Sốt cà chua hơi sánh sẽ bám đều quanh miếng đậu và đậm vị hơn.

Món bình dân nhưng ai cũng muốn gắp thêm

Điều khiến tôi bất ngờ là chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, món đậu phụ vốn rất giản dị lại trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Miếng đậu mềm, thơm mùi đậu nành, phần nhân nấm ngọt tự nhiên hòa cùng nước sốt cà chua chua nhẹ khiến bữa cơm trở nên tròn vị.

Chi phí cho cả món ăn chỉ khoảng 30 nghìn đồng , đủ cho 3-4 người ăn. Không cần nguyên liệu đắt tiền hay cách chế biến cầu kỳ, chỉ cần thay đổi một chút trong cách kết hợp nguyên liệu, đậu phụ cũng có thể trở thành món chính khiến cả nhà ăn hết veo nồi cơm.

Từ hôm đó, mỗi lần đi chợ thấy đậu phụ, tôi không còn nghĩ ngay đến món đậu rán như trước nữa. Hóa ra có những nguyên liệu bị cho là đơn điệu chỉ vì chúng ta chưa thử chế biến theo một cách mới.