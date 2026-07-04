Đừng nấu đậu bắp theo cách cũ rồi chê nhớt không ngon, tôi thử biến tấu khác chút mà như nhà hàng 5 sao

Nhắc đến đậu bắp, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến món luộc chấm mắm hoặc nấu canh chua. Dễ ăn thì có, nhưng ăn vài lần cũng dễ ngán. Mãi đến khi được một người bạn miền Tây chỉ cho cách đậu bắp áp chảo sốt bơ tỏi , tôi mới nhận ra loại rau bình dân này còn có thể ngon đến bất ngờ.

Điều thú vị là món ăn không hề cầu kỳ. Chỉ cần thay đổi cách làm, đậu bắp vẫn giữ được độ giòn, không nhớt, bên ngoài xém cạnh thơm lừng, quyện cùng bơ tỏi và chút nước mắm là đủ khiến nồi cơm "bay" lúc nào không hay.

Vì sao nên áp chảo thay vì luộc?

Khi luộc, đậu bắp dễ bị mềm và tiết nhiều nhớt nếu nấu quá lâu. Còn khi áp chảo trên lửa vừa, bề mặt hơi cháy xém tạo mùi thơm rất hấp dẫn, phần ruột vẫn xanh, giòn và ngọt.

Lớp bơ tỏi bám nhẹ bên ngoài giúp món ăn dậy mùi mà không bị ngấy.

Ảnh minh họa

Nguyên liệu

300g đậu bắp non.

20g bơ lạt.

5 tép tỏi băm.

1 thìa cà phê nước mắm ngon.

1 thìa cà phê dầu hào.

Tiêu xay, ớt bột (nếu thích).

Cách làm

Đậu bắp rửa sạch, để thật ráo nước rồi cắt đôi theo chiều dọc.

Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, cho đậu bắp vào áp chảo khoảng 3-4 phút đến khi hai mặt hơi xém.

Cho bơ và tỏi vào, đảo nhanh tay để bơ tan và tỏi dậy mùi.

Thêm nước mắm, dầu hào, đảo thêm khoảng một phút cho gia vị áo đều quanh từng quả đậu bắp rồi tắt bếp.

Rắc thêm tiêu xay là có thể thưởng thức.

Mẹo nhỏ để món ngon hơn

Chỉ chọn đậu bắp non, quả nhỏ để ít xơ.

Không cắt đầu đậu quá sâu để hạn chế tiết nhớt.

Đậu phải thật khô trước khi áp chảo để có màu đẹp.

Nếu thích đậm đà hơn, có thể rắc thêm chút phô mai Parmesan bào hoặc mè rang.

Một món quen mà ăn theo cách mới lại khác hẳn

Đậu bắp áp chảo sốt bơ tỏi có mùi thơm rất đặc trưng. Khi cắn vào vẫn cảm nhận được độ giòn, ngọt tự nhiên của rau, xen lẫn vị béo nhẹ của bơ và hương thơm của tỏi phi.

Món này có thể ăn cùng cơm, dùng làm món khai vị hoặc ăn kèm thịt nướng đều rất hợp. Quan trọng hơn, đây là minh chứng rằng không phải cứ đổi nguyên liệu mới có món ngon. Đôi khi chỉ cần thay đổi cách chế biến, một loại thực phẩm vốn bị xem là "đơn điệu" cũng có thể mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới trên mâm cơm gia đình.