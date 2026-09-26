MC Mai Ngọc: Một người mẹ có triệu view trong lòng con là người mẹ đồng hành với con nhiều nhất có thể

Được đề cử ở hạng mục Mẹ bé triệu view, Mai Ngọc không nói nhiều về lượt xem hay lượng người theo dõi. Suốt cuộc trò chuyện, cô nhắc đi nhắc lại một chữ: Đồng hành. Với cô, đồng hành là những bữa ăn tự tay cho con ăn, những đêm canh con sốt và những lần tin vào linh cảm của mình hơn cả lời trấn an của người khác.

"Những clip về con có thể đạt triệu view. Nhưng với cá nhân tôi, một người mẹ có triệu view trong lòng con là người mẹ đồng hành với con nhiều nhất có thể. Nhiều nhất có thể thôi, chứ không thể 100% được", Mai Ngọc chia sẻ.

Bé nhà cô đã được khoảng 17 tháng. Trong phần lớn quãng thời gian ấy, người từng dẫn chương trình với hình ảnh chỉn chu trên sóng truyền hình gần như đặt sự nghiệp sang một bên. Hiện cô chỉ dành khoảng 10 đến 20% thời gian cho công việc, phần còn lại dành cho con.

Từ "mình sẽ khác" đến "mình cũng như

mọi bà mẹ"

Trước khi có con, Mai Ngọc từng nghĩ mình sẽ là kiểu mẹ khác. Nhìn bạn bè sinh con xong bận bịu, từ chối mọi cuộc hẹn, cô từng thắc mắc sao họ không gửi con cho ông bà, không thuê người để còn đi gặp nhau. Cô tự nhủ khi đến lượt mình, cô sẽ thuê người chăm con, vẫn giữ không gian riêng, và chỉ ba đến sáu tháng sau sinh là quay lại guồng quay công việc.

"Nhưng rồi mình cũng rơi vào đúng giai đoạn như tất cả các bạn bè làm mẹ. Đầu tiên là con chiếm toàn bộ ảnh trong điện thoại, rồi trở thành nhân vật chính trên Facebook của mình", cô kể.

Khoảnh khắc Mai Ngọc thực sự cảm thấy mình đã làm mẹ là lúc con cất tiếng khóc đầu tiên. Cô sinh mổ, sớm hơn dự kiến khoảng hai tuần. Trên bàn mổ, bác sĩ dặn cô phải bình tĩnh, không được xúc động. Nhưng nghe tiếng khóc của em bé đã ở trong bụng mình suốt chín tháng, cô không kìm được. "Lúc đấy mình nghĩ, từ bây giờ mình không chỉ sống cho mình nữa, mình còn có trách nhiệm với con".

Khi đứng trước đứa con nhỏ bé, non nớt, cô thay đổi hẳn dự tính ban đầu. Nếu điều kiện cho phép và không chịu quá nhiều áp lực kinh tế, cô muốn dành trọn hai năm đầu đời cho con, đến khi con đi học mới trở lại công việc. Cô cũng thẳng thắn thừa nhận không phải người mẹ nào cũng có lựa chọn ấy, bởi rất nhiều người vẫn phải đi làm để trang trải cuộc sống.

Đồng hành, theo cách Mai Ngọc hiểu, bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Dù nhà có thuê bảo mẫu, đến giờ gần như mọi bữa ăn của con đều do cô tự tay cho ăn, trừ những hôm quá bận. Người nấu có thể không phải cô, nhưng người ngồi cạnh con trong bữa ăn thì luôn là cô. "Tôi dành nhiều thời gian với con nhất có thể để hiểu được tính cách và mọi thứ của con. Không có bà mẹ nào giỏi cả, chỉ có bà mẹ hiểu con mình nhất thôi".

Chính vì ở cạnh con nhiều, cô nhận ra con mình có tính cách riêng, nóng tính hay điềm đạm, thích gì, khó chịu vì điều gì. Từ đó cô điều chỉnh cách nuôi dạy cho phù hợp, thay vì áp nguyên một khuôn mẫu đã định sẵn từ trước khi sinh.

Kỷ luật không có nghĩa là để con khóc

một mình

Những ai theo dõi trang cá nhân của Mai Ngọc thường nhận xét con cô rất "hợp tác". Bé có nếp sinh hoạt đều đặn, ngủ từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Trong khoảng thời gian ấy, cả nhà có thể quây quần ăn uống, trò chuyện và làm việc riêng.

Nếp sinh hoạt đó không tự nhiên mà có. Từ khi mang thai, Mai Ngọc đã đọc nhiều sách về phương pháp nuôi con và hệ thống mọi thứ từ sớm. Cô từng chứng kiến nhiều bạn bè vật vã vì con khóc đêm, biếng ăn, ngủ không ngon, và tự hỏi làm thế nào để chăm một em bé chưa biết nói mà vẫn giữ được sự bình ổn cho cả mẹ lẫn con.

Tuy vậy, cô nhấn mạnh việc để con tự ngủ không có nghĩa là bỏ mặc con khóc một mình trong phòng. Mỗi lần con quấy, cô kiểm tra nhiệt độ phòng, ánh sáng, tã của con. Khi mọi thứ đã ổn, cô mới chờ vài phút để con tự điều chỉnh. Nếu con vẫn khó vào giấc, cô vẫn bế một chút. "Một em bé khóc vài tiếng đồng hồ thì kiệt sức, rồi dẫn đến nhiều vấn đề khác. Không phải lúc nào cũng cứng nhắc 100% được".

Thử thách gần nhất là chuyến du lịch biển đầu tiên của hai mẹ con. Cô chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản, nhưng bé vẫn giữ đúng lịch sinh hoạt ở nơi lạ. Đến giờ ngủ con ngủ, người lớn cũng có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống.

Mai Ngọc tự nhận mình là người mẹ nghiêm khắc. Từ khi sinh con đến nay, số lần cô ngủ quên chưa đếm hết đầu ngón tay. Cô luôn muốn dậy trước con, đánh răng, rửa mặt, chỉn chu xong xuôi rồi mới đón con thức giấc. Buổi tối con phải thay đồ ngủ, buổi sáng thay đồ mới rồi mới đưa đi dạo. "Bản thân tôi kỷ luật với chính mình thế nào thì tôi nuôi con có kỷ luật như thế. Trẻ con là tờ giấy trắng, các con đâu biết kỷ luật là gì, chỉ là một lịch sinh hoạt lặp đi lặp lại nhiều lần thì thành bản năng thôi".

Cô lấy ví dụ mùa hè ở Việt Nam. Nếu mẹ không dậy sớm, không cho con dậy sớm, con sẽ không được ra ngoài hít thở không khí mát lành đầu ngày. Nếu mẹ không kiên trì, chiều đến con cũng không có thời gian đi chơi, đi bơi.

Giữ nguyên tắc đồng nghĩa với những va chạm trong gia đình. Bà ngoại luôn đồng hành cùng Mai Ngọc từ khi mang thai, nhưng hai mẹ con cũng có lúc lệch nhau. Có lần bé không chịu ngồi ăn, bà bế cháu đi rong ra ngoài cho ăn bằng được. Mai Ngọc bực và nói thẳng với mẹ rằng không được làm vậy. Bữa đó con có thể ăn hết, nhưng những tháng sau sẽ luôn phải bế rong mới chịu ăn. Theo cô, nếu con không hợp tác trong khoảng 20 đến 30 phút thì cứ để con nhịn một chút, đến bữa sau cách vài tiếng con sẽ ăn tốt hơn.

"Bà bảo quan trọng nhất là cho cháu ăn, không thì cháu đói. Lúc đấy tôi rất giận. Nhưng sau khi trao đổi, những lần sau bé có quấy lúc đầu thì bà vẫn tìm đồ chơi để bé chịu ngồi vào ghế, không bế đi nữa".

Với chồng, cô cũng có những quy tắc riêng. Anh bận nhiều việc, hai vợ chồng phân công rõ ràng và việc nuôi con do cô chủ động. Ba tháng đầu, cô dặn anh không bế con quá nhiều vì xương của trẻ chưa vững và thói quen đang hình thành. Anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nên cô yêu cầu anh tắm rửa, thay đồ trước khi chơi với con để bảo vệ hệ miễn dịch non nớt của bé. "Ai bị áp đặt điều gì mới cũng thấy khó thích nghi. Nhưng mình cứ nhẹ nhàng, cần có thời gian. Khi mọi người nhìn thấy con khỏe mạnh, vui vẻ thì sẽ đồng thuận thôi".

Một người có kinh nghiệm thực tế cũng giúp cô rất nhiều trong những ngày đầu. Bảo mẫu của gia đình từng chăm ba người con của chính mình. Mỗi lần con khóc và Mai Ngọc lo lắng, cô ấy giải thích, trấn an và hướng dẫn cách xử lý. "Không sách vở nào bằng người thật việc thật. Nếu không có những người như thế, mình chưa chắc đã duy trì được".

Cô cũng không đặt nặng chuyện cân nặng hay chiều cao của con. Điều cô quan tâm là con khỏe mạnh, ăn đủ, và có giấc ngủ đêm dài. "Nuôi con rồi mới thấy không có gì bằng sức khỏe. Con không ốm, không phải vào viện là tuyệt vời nhất rồi. Thành tích thế nào là chuyện sau này".

Linh cảm của người mẹ và những lần thót tim

Nếu phải kể lúc mình bất lực nhất, Mai Ngọc nhắc đến lần đầu con mắc Covid. Con phải lấy máu xét nghiệm, sốt cao. "Lúc đấy thương con quá, nếu có thể chịu đau hộ con thì tốt biết mấy".

Lần ấy, chính linh cảm của người mẹ đã lên tiếng. Con vừa tiêm một mũi vaccine nhắc lại rồi bị sốt. Ai cũng nghĩ đó chỉ là phản ứng sau tiêm, bác sĩ cũng khuyên cứ theo dõi thêm. Nhưng cô thấy có điều bất thường, vì ba lần tiêm trước con chưa từng sốt, và cơn sốt kéo sang ngày hôm sau. Cô cho con đi xét nghiệm và kết quả là Covid. "Linh cảm của mẹ đôi khi rất nhạy. Vì mình ở cạnh con, con thay đổi một chút là mình biết".

Gần đây nhất, con bị đau bụng, quấy khóc. Gia đình có bác sĩ riêng, cô chụp ảnh vệ sinh của con gửi qua, bác sĩ nhận định chỉ là rối loạn tiêu hóa, uống men khoảng hai tiếng sẽ ổn. Nhưng Mai Ngọc vẫn đưa con vào viện siêu âm cho yên tâm. Từng làm tin tức, cô đã đọc quá nhiều trường hợp trẻ nuốt phải dị vật nhỏ, hay những ca viêm ruột bắt đầu chỉ bằng vài cơn đau bụng. Kết quả không có gì bất thường. "Khổ nhất là sự lo lắng của người mẹ. Ngày xưa mình ốm một tí thì chịu được, nhưng với con thì không thể chủ quan".

Cô cũng thừa nhận nhiều khi mình hơi quá sạch sẽ, quá cẩn thận. Cô sẵn sàng bỏ thêm năm, mười phút tiệt trùng đồ cho con, mua thêm máy móc để làm việc đó. Đổi lại, con khỏe mạnh, ít phải gặp bác sĩ, và cô coi đó là điều may mắn nhất.

Hiện Mai Ngọc cùng con đang sống ở quê chồng tại Bắc Ninh. Quyết định này cô cân nhắc rất lâu, vì ở Hà Nội cô có thể sớm quay lại công việc, gần bạn bè và gia đình, chỉ một cuộc điện thoại là gặp được nhau. Nhưng cô chọn Bắc Ninh vì con chưa đi học, phần lớn thời gian ở nhà, và cô muốn con được sống trong không gian rộng rãi, không khí trong lành, sáng nào cũng được đi dạo ngoài trời.

Cuộc sống ở đây chậm hơn, mọi người có nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn. Cô từng lo không có món phở bò quen thuộc, rồi dần mê những món quà sáng mới lạ ở vùng đất này, đến mức bạn bè người địa phương còn bất ngờ vì cô biết nhiều hàng quán hơn cả họ. Mai Ngọc dự định khoảng nửa năm nữa sẽ quay lại Hà Nội khi con bắt đầu đi học, và thú nhận cứ nghĩ đến việc rời đi là thấy buồn.

Cô cũng không giấu những thay đổi về cơ thể sau sinh. Dù cân nặng giảm nhanh và cô vẫn chăm tập luyện, vòng bụng chưa thể trở lại như trước. Người từng rất chú trọng hình ảnh trên sóng truyền hình giờ có những đêm tóc rối, quần áo xộc xệch vì bế con cả đêm. "Trở lại là một người mẹ xinh đẹp cũng cần có thời gian, như con cũng phải lớn lên từng ngày vậy".

Có những giai đoạn chỉ có hai mẹ con với nhau, và cô cũng từng thấy mệt, thấy mình chênh vênh. Những lúc ấy, cô nghĩ đến trách nhiệm của mình. "Ngày xưa mình là con của mẹ, mình chỉ chịu trách nhiệm về bản thân. Bây giờ nếu mình có làm sao thì người thiệt thòi nhất là con. Nên mẹ phải mạnh mẽ".

Với một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, lời mời quảng cáo sản phẩm cho trẻ em là điều khó tránh. Đến nay Mai Ngọc chưa nhận quảng cáo nào liên quan đến con. Nguyên tắc của cô từ trước đến nay là chỉ nói về những gì mình thực sự dùng, tốt thì nói tốt, không tốt thì thôi, đặc biệt với đồ dùng cho trẻ em. Những thứ cô đang dùng cho con, cô vẫn chia sẻ với các mẹ mà không cần là hợp đồng quảng cáo, kèm lời nhắc rằng điều hợp với con cô chưa chắc đã hợp với em bé khác.

Nói về vai trò của người mẹ, cô cho rằng xã hội vẫn coi việc làm mẹ là điều đương nhiên. Phụ nữ ngày nay vừa phải đi làm như nam giới, về nhà lại gánh gần như trọn trách nhiệm nuôi con. "Làm mẹ là nghề không có ngày nghỉ phép. Mệt quá mình cũng không xin nghỉ được".

Khép lại cuộc trò chuyện, Mai Ngọc nói cô không mong mình là bà mẹ hoàn hảo. Cô chỉ muốn là người hiểu con nhất, và điều đó chỉ có được khi mẹ ở bên con đủ lâu. "Mình phải yêu bản thân, phải khỏe mạnh, vui vẻ thì mới trao được năng lượng tốt cho con. Và mình đồng hành với con nhiều nhất có thể".

MC Mai Ngọc được đề cử ở hạng mục "Mẹ Bé Triệu View" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Hãy bình chọn cho MC Mai Ngọc ở hạng mục Mẹ Bé Triệu View để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn TẠI ĐÂY



