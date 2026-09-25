MC Ngô Mai Phương kể về chuyện “3 năm 2 đứa”: Dù đi làm vài tiếng đã nhớ con, nhưng vẫn dành thời gian yêu chiều bản thân

Ngô Mai Phương được khán giả biết đến qua vai trò MC chương trình Bữa trưa vui vẻ. Bên cạnh công việc dẫn chương trình, cô từng làm mẫu ảnh, thử sức với diễn xuất và kinh doanh. Ngô Mai Phương là một MC, biên tập viên và giờ đây còn là mẹ của hai em bé Leon, Lipu. Cô cũng đang điều hành một công ty truyền thông, làm sáng tạo nội dung và chủ động sắp xếp công việc để có thêm thời gian ở nhà.

Sinh nhật một tuổi của con là lúc Phương thấy mình cần trưởng thành hơn

Trước khi có con, Mai Phương tin mình sẽ là một người mẹ cứng rắn. Cô nghĩ sẽ đặt ra kỷ luật rõ ràng, không chiều theo mọi yêu cầu của trẻ. Trong hình dung của Phương, việc sắp xếp thời gian cũng khá đơn giản: ban ngày làm việc, buổi tối về chơi với con.

Thế nhưng, cũng giống như rất nhiều bà mẹ ngoài kia, thực tế lại khác xa! “Có con rồi mới thấy mình không thể xa các bạn ấy vài tiếng. Đi đâu cũng nhớ, đi làm mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ về con”, cô kể. Từ một người gần như dành cả ngày cho công việc, Phương bắt đầu muốn ở nhà nhiều hơn và cũng thực sự đã ở nhà nhiều hơn từ ngày có 2 bạn nhỏ.

Khoảng nửa năm đầu sau khi sinh Leon là giai đoạn cô thấy áp lực nhất. Lần đầu chăm một em bé, chuyện gì cũng khiến Phương lo: con có ổn không, người khác chăm con đã đúng chưa, liệu mình có bỏ sót vấn đề gì không. Cô thừa nhận mình đã nghĩ quá nhiều, đến mức sự căng thẳng của bản thân cũng ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Mai Phương nói cô không lập tức trở thành một người mẹ bình tĩnh ngay sau khi sinh con. Phải đến tận sinh nhật một tuổi của Leon, khi nhìn con thổi nến, cô mới thực sự cảm nhận rõ con đang lớn lên và mình cũng cần thay đổi.

“Lúc mới sinh, Phương rất hoang mang, chưa biết phải làm gì với em bé này. Đến khi Leon một tuổi, Phương nghĩ mình cần mạnh mẽ hơn, cần có định hướng rõ ràng hơn cho việc làm mẹ”, cô chia sẻ. Từ đó, Phương chủ động tìm hiểu và nghĩ kỹ hơn về cách nuôi dạy con, thay vì chỉ phản ứng với từng nỗi lo trước mắt.

Cũng chính từ những kinh nghiệm ấy mà cô tự tin hơn khi công chúa Lipu chào đời. Ngô Mai Phương chính xác là 1 bà mẹ “3 năm 2 đứa”, lúc cô có em bé thứ hai, cậu cả Leon mới khoảng 19 tháng tuổi. Những việc chăm trẻ sơ sinh vẫn còn quen thuộc nên cô không còn hoảng hốt như lần đầu.

Dẫu vậy, Phương cũng nhanh chóng nhận ra kinh nghiệm không thể áp dụng y hệt cho cả hai con. Mỗi đứa trẻ là 1 cá thể riêng biệt, dù có là 2 anh em ruột đi chăng nữa, điển hình như việc Leon hơi khó ngủ, còn Lipu ngủ dễ hơn nhưng lại khó ăn. “Không có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào. Mình phải linh hoạt với từng con”, cô nói.

2 con nhỏ, 1 người mẹ và bài toán chia thời gian mỗi ngày

Chăm hai em bé sát tuổi nhau có những lúc khiến Mai Phương quá tải. Leon và Lipu có nhu cầu, giờ giấc sinh hoạt khác nhau, nhưng cũng có lúc cả hai cùng cần mẹ. Chẳng hạn, đến giờ Lipu ăn thì Leon cũng cần được chăm bữa ăn của mình.

“Có những ngày Phương mệt quá và nghĩ: Biết thế mình không sinh hai bé gần nhau!”, cô nói. Sau những lúc như vậy, Phương lại tìm cách điều chỉnh lịch sinh hoạt của cả nhà. Cô có bà ngoại hỗ trợ và các thành viên thay phiên nhau chăm bé. Lipu thường ngủ từ khoảng 7 giờ đến 7 giờ rưỡi tối; khoảng thời gian sau đó, Phương dành riêng cho Leon.

Theo cảm nhận của Phương, Leon còn nhỏ khi em chào đời nên đã dần quen với việc có Lipu bên cạnh. Tuy nhiên, cô không vì thế mà mặc định con lớn phải nhường con nhỏ. Nếu Lipu lấy đồ của anh, Phương sẽ lấy lại cho Leon và giải thích với em rằng không được giành đồ. Cô muốn Leon cảm thấy nhu cầu của mình cũng được lắng nghe và tôn trọng.

Ông xã là người cùng Phương chia sẻ việc chăm con. Cô cho biết anh tôn trọng những điều cô đã tìm hiểu về nuôi dạy trẻ và sẵn sàng làm cùng, thay vì tranh luận trong từng việc nhỏ. Những lúc ở nhà, anh có thể chơi với Leon để Phương chăm Lipu.

Điều Phương mong nhất không nằm ở việc con phải đạt một thành tích nào đó. Cô muốn Leon và Lipu lớn lên trong một gia đình gắn bó, nơi các thành viên biết bày tỏ sự quan tâm với nhau. Hai vợ chồng không ngại thể hiện tình cảm trước mặt con, cũng dạy các bé nói lời yêu thương. Phương kể Leon giờ rất thích ôm và nói yêu bố mẹ; cô hy vọng con sẽ giữ được sự tình cảm ấy khi lớn lên.

“Bớt” việc để được ở bên con, nhưng vẫn giữ lửa nghề theo cách phù hợp nhất

Việc trở thành mẹ đã thay đổi lịch làm việc của Mai Phương. Trước đây, những buổi dẫn tối, lịch tổng duyệt khuya hay chuyến công tác xa là một phần quen thuộc của nghề MC. Bây giờ, cô hạn chế nhận sự kiện buổi tối và những công việc phải xa nhà qua đêm. Nếu có lịch ở tỉnh hoặc TP.HCM phù hợp, Phương cố gắng đi rồi về trong ngày.

Với công việc ghi hình, cô ưu tiên các chương trình có thể hoàn thành trong một buổi, nhất là talk show. Phương kể hiện mình thường đi dẫn khoảng hai, ba buổi mỗi tuần; thời gian còn lại làm việc tại nhà với công ty truyền thông và công việc sáng tạo nội dung.

“Phương cũng phải gác lại một phần đam mê để dành thời gian cho các con, vì tuổi thơ của con ngắn lắm”, cô nói. Song điều chỉnh nhịp làm việc không đồng nghĩa với việc cô muốn rời nghề. Nếu mười năm trước Phương mơ trở thành một MC nổi tiếng, được dẫn những chương trình lớn, thì hiện tại cô muốn có những cuộc trò chuyện sâu hơn, được gặp gỡ, phỏng vấn và học hỏi từ nhiều người.

Cách Phương nhìn công việc còn chịu ảnh hưởng từ một lần kiệt sức khi mới 21 tuổi. Thời điểm mua nhà trả góp, cô làm nhiều việc cùng lúc để có tiền trả nợ: đi dẫn, chụp mẫu thời trang và làm tại một công ty truyền thông. Lịch làm việc kéo dài từ sáng đến tối khiến cô ăn uống thất thường, thường xuyên ốm, có lúc chỉ còn 43kg. Đến khi phải nhập viện vì đau dạ dày, Phương mới nhìn lại cách mình đang đối xử với sức khỏe.

Sau lần đó, cô tự đặt ra giới hạn: dù bận vẫn phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Bây giờ, giới hạn ấy còn giúp cô quyết định nên nhận công việc nào để vẫn có thời gian cho hai con.

Ở nhà, Mai Phương chính xác là mẹ của 2 em bé, cô ít trang điểm, để ý từ bữa ăn đến lượng sữa của các bé. Nhưng, dù là 1 người mẹ “mê con” đến vậy, cô vẫn dành thời gian để yêu chiều chính bản thân mình từ việc tập luyện, chăm sóc da hoặc đi thư giãn khi có thể. Đó là những việc giúp cô thấy khỏe và vui hơn giữa lịch chăm con, làm việc.

Gửi lời nhắn tới những phụ nữ đang chật vật giữa gia đình và sự nghiệp, Phương nói mỗi người đều có rất nhiều việc phải lo, nhưng đừng quên dành cho bản thân một khoảng thời gian. “Khi mình vẫn yêu thương bản thân, nhìn vào gương và thấy yêu chính mình, đó cũng là một liều thuốc tinh thần để làm những việc khác tốt hơn”, cô chia sẻ.