Chiều ngày 04/10/2026, Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 (WFA) diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) đã mở màn đầy ấn tượng với sự xuất hiện của các tài năng nhí. Không chỉ mang đến nguồn năng lượng hồn nhiên và tươi mới, các tiết mục thiếu nhi còn chạm đến trái tim của hàng nghìn bậc phụ huynh, mở ra không gian nghệ thuật đong đầy cảm xúc xoay quanh thông điệp chủ đạo "Phi thường mẹ ơi!".

Khi những bước chân chập chững và lời yêu thương của con cất lên trên sân khấu lớn

Ngay từ những phút đầu tiên, khán phòng Cung Thể thao Quần Ngựa đã bùng nổ không khí sôi động với tiết mục mở màn "Cùng con vươn mình". Màn trình diễn được dàn dựng công phu với sự tham gia của 60 vũ công nhí kết hợp cùng hai ca sĩ. Những động tác nhảy hiện đại dứt khoát, khỏe khoắn hòa cùng hiệu ứng sân khấu mãn nhãn đã khắc họa sống động hành trình khôn lớn của con trẻ: từ những bước đi chập chững đầu đời cho đến khoảnh khắc tự tin vươn mình ra thế giới bên sự đồng hành, chở che của cha mẹ.

Nối tiếp mạch cảm xúc thiêng liêng ấy, khán phòng lại lắng đọng trước tiết mục "Bao lời con chưa nói" qua giọng ca trong trẻo của bé Camy Khánh An - gương mặt ca sĩ nhí duy nhất góp mặt biểu diễn tại chương trình. Phần trình diễn thêm phần lung linh, ấm áp nhờ sự phụ họa của 30 em nhỏ trong bài múa tutting độc đáo, kết hợp cùng hiệu ứng bong bóng bay và hàng trăm chiếc máy bay giấy chở theo những lời nhắn gửi chân thành dành cho mẹ.

Sự hồn nhiên cùng tình cảm chân thật trong từng câu hát, từng động tác múa của các em nhỏ đã tạo nên điểm nhấn xúc động, thay lời muốn nói của những người con gửi đến đấng sinh thành trong ngày hội tôn vinh gia đình.

Đó không chỉ là màn chào sân rực rỡ sắc màu, mà còn là lời nhắc nhớ dịu dàng rằng chính nụ cười và sự khôn lớn mỗi ngày của con là món quà vô giá, tiếp thêm sức mạnh cho hành trình làm mẹ thiêng liêng. Khép lại những thanh âm trẻ thơ trong trẻo, sân khấu WeFamily Awards 2026 chính thức mở ra một không gian ngập tràn yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc.