Cuộc sống của 'MC xinh nhất nhì VTV' sau 4 năm lấy chồng tiến sĩ Ngọc Thanh/VTC News, 11:47 28/07/2026 Chia sẻ Ở tuổi 29, nữ MC xinh đẹp khiến bao người ngưỡng mộ bởi đang có cuộc sống hôn nhân lẫn sự nghiệp đáng mơ ước. Nam MC cưới cô tiếp viên hàng không kém 8 tuổi: Mua đứt penthouse tặng vợ, độ cưng chiều ngang tổng tài ngôn tình Bí mật sau chiếc thùng xốp lúc nửa đêm: Cuộc sống làm dâu của nữ MC đình đám và “Hoàng tử Ả Rập” Nữ MC nổi tiếng báo tin vui sau mối tình nhiều tổn thương, danh tính vị hôn phu vẫn là ẩn số MC trẻ nhất VTV cao 1m50 lấy chồng giám đốc, từng rộ tin đồn nghỉ việc đi du học Singapore, Mỹ: Bây giờ thế nào? Là cái tên quen thuộc trên sóng truyền hình, Ngô Mai Phương được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “MC xinh nhất nhì VTV”. Không chỉ vậy, người đẹp còn lấn sân sang diễn xuất và có được một số dấu ấn nhất định. Sinh năm 1997 tại Hải Phòng, Ngô Mai Phương là diễn viên, MC của một số chương trình trên sóng truyền hình VTV. Trước đó, cô từng có thành tích học tập tốt và giành vị trí Á khôi 1 cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Việt Nam”. Người đẹp từng khiến không ít khán giả tiếc nuối khi lỡ hẹn với Hoa hậu Việt Nam 2020. Đầu năm 2022, MC Mai Phương bất ngờ thông báo lên xe hoa. Ông xã của Mai Phương có bằng tiến sĩ. Cặp đôi yêu nhau khoảng hai năm trước khi tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, Ngô Mai Phương tiếp tục công việc tại VTV, đồng thời bắt đầu hành trình làm mẹ. Cô vẫn xuất hiện đều đặn trên sóng, luôn rạng rỡ và tích cực, nhưng rất hạn chế chia sẻ đời sống cá nhân. Đầu năm 2024, nữ MC sinh con trai đầu lòng. Đến tháng 7/2025, Mai Phương tiếp tục sinh con thứ hai là một bé gái đáng yêu. Sau gần 4 năm kết hôn, Mai Phương khiến khán giả chú ý khi có cuộc sống viên mãn “đủ nếp đủ tẻ”, được chồng cưng chiều cùng sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Người đẹp sở hữu cuộc sống sang chảnh, thường xuyên có những chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng đắt đỏ. Ngoài công việc tại Đài truyền hình Việt Nam, Mai Phương còn là người mẫu ảnh của nhiều nhãn hàng và có thêm nguồn thu nhập ổn định. Trên trang cá nhân, Mai Phương khiến dân mạng ghen tỵ khi thường xuyên khoe khoảnh khắc được chồng cưng chiều. Vào những dịp đặc biệt, chồng nữ MC sẵn sàng chi số tiền lớn để tổ chức tiệc tại địa điểm sang trọng và tặng cô những món hàng hiệu xa xỉ. Dù đã qua 2 lần sinh nở, nữ MC gốc Hải Phòng ngày càng nóng bỏng, quyến rũ. Mai Phương tự tin khoe trọn đường cong cơ thể khi diện trang phục có thiết kế lạ mặt, cắt xẻ sâu gợi cảm. Cuộc sống kín tiếng nhưng ngập tràn hạnh phúc của nữ MC thực sự là niềm mơ ước của bao người. Theo VTC News Copy link 07/27/2026 12:09 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/cuoc-song-cua-mc-xinh-nhat-nhi-vtv-sau-4-nam-lay-chong-tien-si-ar1031007.html Đúng 3 giây mỗi sáng, tôi bẻ gãy thói quen vô tâm suốt 5 năm của chồng Chia sẻ MC Mai Phương