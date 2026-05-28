Nữ MC nổi tiếng báo tin vui sau mối tình nhiều tổn thương, danh tính vị hôn phu vẫn là ẩn số

Mới đây trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Misoa Kim Anh gây bất ngờ khi thông báo được cầu hôn. Nữ MC đăng tải loạt ảnh chụp cùng nửa kia trong chuyến du lịch tại Vienna (Áo), khoe chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út kèm dòng caption ngắn gọn: “Vào một ngày nắng rực rỡ nhất…”.

Cô nàng đã tìm được "bến đỗ".

Khoảnh khắc đặc biệt của cặp đôi được ghi lại giữa lúc cả hai đang dạo phố chụp ảnh. Diện outfit nữ tính, Misoa Kim Anh gây chú ý với visual rạng rỡ và nụ cười hạnh phúc ở tuổi 35. Dù công khai tin vui, cô vẫn giữ kín danh tính nửa kia.

Bên dưới bài đăng đông đảo đồng nghiệp, bạn bè cùng người hâm mộ nữ MC gửi lời chúc, đồng thời cũng bày tỏ sự bất ngờ. Bởi, vài năm trở lại đây cô kín tiếng chuyện tình cảm, đặc biệt là sau ồn ào với bạn trai cũ vào tháng 12/2022.

Misoa Kim Anh hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc được cầu hôn.

“Bất ngờ quá nàng ơi”, “Chúc mừng chị đã tìm được người đàn ông của đời mình, phải luôn nở nụ cười như ngày hôm nay chị nhé”, “Tui sắp được đi ăn cưới rùi à”, “Bà giấu kỹ quá nha”, “Ai rồi cũng hạnh phúc, Misoa ơi, chúc mừng em nha”, “Đẹp quá, ngọt ngào quá, chúc mừng chị”,. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Misoa Kim Anh (sinh năm 1991) được nhiều người yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, cùng chất giọng truyền cảm, lối nói chuyện duyên dáng.

Với những lợi thế ngoại hình, Misoa Kim Anh bén duyên nghệ thuật qua lĩnh vực diễn xuất, người mẫu ảnh, beauty blogger,... Nhưng thành công nhất vẫn phải kể đến Misoa Kim Anh là một MC, VJ với nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô từng đạt danh hiệu Top 6 cuộc thi Én Vàng năm 2017 của Misoa, đưa tên tuổi cô nàng đến gần hơn với khán giả. Ngoài hoạt động nghệ thuật cô nàng còn lấn sân kinh doanh, tự lập tài chính từ sớm.

Ở Misoa Kim Anh mang tới hình ảnh một cô nàng đa-zi-năng trong công việc.

Misoa Kim Anh có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, thành công với vai trò MC.

Trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc hiện tại, Misoa Kim Anh từng trải lòng về những chuyện tình không có kết thúc tốt đẹp trong quá khứ. Vào năm 2023, trong một bài phỏng vấn với chúng tôi, cô cho biết đã yêu 9 người, trong đó chỉ có duy nhất một người làm việc trong showbiz. Bởi cô thích người làm việc ở lĩnh vực khác hơn.

Trước đó, vào năm 2022, Misoa Kim Anh gặp biến cố lớn trong chuyện tình cảm. Chia sẻ với chúng tôi trong một bài phỏng vấn vào năm 2023, khi được hỏi về việc có mất niềm tin vào tình yêu vì từng trải qua một một quan hệ toxic hay không. Cô thẳng thắn: “ Chưa bao giờ cảm thấy mình mất niềm tin vào tình yêu mặc dù những mối tình trước đây mình cũng có gặp những điều tiêu cực. Với Misoa, mình là con người, mình sống ở trên đời có 2 thứ hạnh phúc nhất là yêu và được yêu. Nếu người này mình yêu không được, không thành công thì duyên nợ của mình với người đó chưa tới, chỉ đơn giản xuất hiện trong cuộc đời nhau một quãng thời gian vậy thôi.

Con người mà không có tình yêu thì cằn cỗi lắm. Cứ tiếp tục, yêu mối tình này không được thì đến với mối tình tiếp theo. Và khi yêu, mình cứ chân thành, yêu hết mình trong mối tình đó. Yêu người ta nhưng cũng cần yêu bản thân của mình. Cũng vì mình yêu bản thân nên đôi khi sẽ toát ra một năng lượng nào đó khiến người ta cảm mến mình hơn”.

Khoảng 3 năm trở lại đây, Misoa Kim Anh sống kín tiếng, cô ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, đi du lịch, tập luyện thể thao, đặc biệt là chạy bộ,... Cô vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện về thời trang, mỹ phẩm,...

Misoa Kim Anh dạo này.

Misoa Kim Anh hiện sở hữu Instagram với hơn 124N follower. Nhiều người chúc mừng Misoa và mong chờ đám cưới diễn ra trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV.