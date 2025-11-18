Mang 3 thứ cực quen này đi ngâm với giấm, chị em ăn vào dưỡng da, giảm cân, "đóng băng" lão hóa

Giấm không chỉ là một gia vị thông thường, mà còn là chất xúc tác tuyệt vời giúp giải phóng các dưỡng chất quý giá từ một số loại thực phẩm. Kết hợp giấm với các nguyên liệu quen thuộc đúng cách sẽ sẽ tạo ra những món ăn dưỡng sinh rất tốt cho nữ giới. Bởi không chỉ giảm cân, dưỡng da, làm chậm lão hóa mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đối với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, khi cơ thể dễ tích mỡ, chuyển hóa chậm và da mất đi độ đàn hồi, việc bổ sung các món ngâm giấm này càng phát huy tác dụng đấy!

1. Đậu đen

Đậu đen rất giàu Anthocyanins (chất chống oxy hóa mạnh) và Acid Amin. Khi được ngâm trong giấm (tốt nhất là giấm gạo lứt hoặc giấm táo), vỏ đậu đen sẽ vỡ ra, giúp Anthocyanins dễ dàng hòa tan và được cơ thể hấp thụ tối đa. Axit Acetic trong giấm còn hỗ trợ tiêu hóa.

Món ăn này giúp cải thiện lưu thông máu, bảo vệ thành mạch và hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo. Đây là lợi ích kép quan trọng cho phụ nữ tiền mãn kinh đang đối mặt với nguy cơ tim mạch cao hơn và sự tích tụ mỡ bụng do rối loạn chuyển hóa.

- Cách làm như sau: Rang đậu đen sơ qua cho chín, sau đó rửa sạch, để ráo nước hoàn toàn. Cho đậu vào hũ thủy tinh, đổ giấm ngập đậu và đậy kín, ngâm khoảng 7 ngày là có thể sử dụng. Chị em nên ăn khoảng 1-2 muỗng đậu đen ngâm giấm mỗi ngày sau bữa ăn, nhưng lưu ý không nên dùng quá nhiều nếu đang bị tiêu chảy.

3. Ớt chuông

Ớt chuông, đặc biệt là loại ớt chuông đỏ và vàng, là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào, chất xúc tác không thể thiếu để cơ thể tự tổng hợp collagen. Khi ngâm ớt chuông trong giấm, các hợp chất chống oxy hóa này được bảo quản và dễ dàng hấp thụ hơn.

Sự kết hợp này giúp củng cố khả năng sản xuất collagen, tăng cường độ đàn hồi cho da, đồng thời cung cấp chất xơ hỗ trợ tiêu hóa. Phụ nữ tiền mãn kinh cần Vitamin C để bù đắp sự suy giảm collagen nhanh chóng và tăng cường sức đề kháng.

- Cách làm rất đơn giản: Rửa sạch ớt chuông, bỏ hạt, thái miếng vừa ăn, để ráo nước hoàn toàn. Cho ớt vào hũ, đổ giấm táo ngập và ngâm khoảng 5-7 ngày là có thể dùng. Chị em nên ăn một vài lát ớt chuông ngâm giấm mỗi ngày trong bữa ăn như một món dưa góp để tăng cường Vitamin C và lưu ý rằng món này không kỵ với thực phẩm nào, nhưng không nên ngâm quá lâu sẽ làm giảm độ giòn.

3. Tỏi

Tỏi chứa hoạt chất Allicin có khả năng chống khuẩn, kháng viêm và chống oxy hóa mạnh. Quá trình ngâm tỏi trong giấm (nên dùng giấm gạo) giúp làm giảm mùi hăng của tỏi, đồng thời kích hoạt và giữ lại tối đa các hợp chất lưu huỳnh có lợi.

Môi trường đường ruột khỏe mạnh là nền tảng để cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, giúp da dẻ mịn màng và giảm mụn viêm. Phụ nữ tiền mãn kinh cần tỏi ngâm giấm để hỗ trợ hệ miễn dịch và ngăn ngừa các bệnh mạn tính.

- Cách làm tỏi ngâm giấm: Hãy bóc vỏ tỏi, rửa sạch, để thật ráo nước, sau đó ngâm trong giấm trắng (tốt nhất là giấm gạo) và để nơi thoáng mát khoảng 10 ngày. Lưu ý là chỉ nên ăn 1-2 tép tỏi ngâm mỗi ngày, tránh ăn khi đang đói hoặc khi đang có vấn đề về dạ dày vì hàm lượng axit trong giấm có thể gây kích ứng.