Cô gái 28 tuổi bị đột quỵ ngay khi đang đi làm: 1 tiếng sau, mình nằm trên giường… không ai tin nhưng đó là sự thật"

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện của một cô gái 28 tuổi, chia sẻ trong một group trên Facebook. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác vì quá bất ngờ, quá ám ảnh và cũng… quá gần với cuộc sống của nhiều người trẻ hiện nay.

"28 tuổi, mình bị đột quỵ… không ai tin nhưng đó là sự thật mình phải đối mặt". Chỉ một câu nói thôi đã khiến nhiều người rùng mình. Bởi đột quỵ vốn được xem là bệnh của người lớn tuổi, của những ai có bệnh nền, ít ai nghĩ một cô gái trẻ trung, đang đi làm bình thường lại rơi vào cảnh nguy hiểm đến vậy.

Cô gái 28 tuổi bị đột quỵ ngay khi đang đi làm. (Ảnh: FB)

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, buổi sáng hôm đó, cô đang làm việc như mọi ngày. Cảm giác đầu nhức âm ỉ, nghĩ chỉ là đau đầu do stress. Nhưng cơn đau không dừng lại ở mức "đau đầu thông thường". Nó quặn lên từng đợt, ngày càng dữ dội hơn.

"1 tiếng sau, mình nằm trên giường bệnh với chẩn đoán đột quỵ, vỡ mạch máu não", cô gái kể lại. Chỉ 1 giờ đồng hồ, cuộc sống của cô như rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Cô nói điều khiến mình ám ảnh nhất không phải là cơn đau, mà là việc mọi người xung quanh không ai tin một người 28 tuổi lại có thể bị đột quỵ. Điều đó khiến cô vừa hoang mang, vừa thấy tủi thân: "Đừng nghĩ đột quỵ chỉ xảy ra với người lớn tuổi. Stress, thức khuya, bỏ bữa cũng có thể khiến bạn rơi vào tình cảnh này".

Sau khi được cấp cứu kịp thời, cô gái bước vào hành trình phục hồi chức năng đầy thử thách. Những dòng tâm sự của cô khiến ai đọc cũng nghẹn lại: "Tròn 150 ngày sau biến cố cuộc đời. Ở tuổi 28, mình lại lững chững tập đi từng bước như vừa mới chào đời".

Cô nhập viện chỉ sau 1 tiếng bị đau đầu dữ dội. (Ảnh: FB)

Từ một cô gái trẻ năng động, làm việc hết mình, bỗng chốc phải tập nói, tập vận động lại từ đầu. Mỗi bước đi là một lần gồng mình. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến đấu với chính cơ thể đã từng rất khỏe mạnh.

Dẫu vậy trong bài đăng, tinh thần lạc quan của cô vẫn sáng lên: "Hành trình phục hồi sau đột quỵ không hề dễ. Nhưng mình sẽ làm được". Câu nói như một lời nhắc nhở cho chính cô và cũng là lời thức tỉnh dành cho nhiều người trẻ đang ngập trong stress, thức khuya, deadline và sự chủ quan với sức khỏe.

Theo các chuyên gia, đột quỵ ở người trẻ (dưới 45 tuổi) những năm gần đây ghi nhận xu hướng tăng. Dù tỷ lệ không cao bằng người lớn tuổi, nhưng nhóm 20–30 tuổi lại dễ chủ quan, khiến tình trạng khi phát hiện thường đã nặng.

Vì sao người trẻ cũng có thể đột quỵ?

Theo PGS BS Trần Huỳnh (Giảng viên đại học y khoa California Northstate University), có nhiều yếu tố được ghi nhận là có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ. Trong đó có thể kể đến như:

1. Căng thẳng kéo dài

Stress làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, gây viêm mạch, tất cả đều là yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Stress kéo dài không có cách giải tỏa có liên quan đến tăng nguy cơ bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não.

2. Thức khuya, ngủ không đủ giấc

Thiếu ngủ làm rối loạn huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ. Một số nghiên cứu được Mayo Clinic trích dẫn cho thấy ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm liên quan đến nguy cơ cao hơn.

3. Bỏ bữa, làm việc quá sức

Thói quen bỏ bữa và làm việc cường độ cao có thể dẫn đến tụt đường huyết, tăng huyết áp đột ngột và làm rối loạn tuần hoàn máu não. Đây là yếu tố gián tiếp nhưng được các bác sĩ thần kinh cảnh báo thường xuyên trên Healthline.

4. Bệnh nền âm thầm nhưng không được phát hiện

Người trẻ ít khám sức khỏe nên không biết mình có:

Tăng huyết áp

Rối loạn mỡ máu

Rối loạn đông máu

Dị dạng mạch máu não bẩm sinh

Những vấn đề này hoàn toàn có thể gây đột quỵ dù bệnh nhân còn rất trẻ.

5. Lối sống ít vận động

Thói quen ngồi nhiều, thiếu vận động làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch vốn là tiền đề cho đột quỵ.

Dấu hiệu đột quỵ ở người trẻ thường dễ bị nhầm lẫn

Điều đáng sợ nhất là người trẻ ít khi nghĩ mình bị đột quỵ, nên dễ bỏ qua giai đoạn vàng.

Theo WebMD và CDC, dấu hiệu cảnh báo đột quỵ thường gồm:

- Đau đầu dữ dội, đột ngột

- Tê hoặc yếu một bên mặt, tay hoặc chân

- Nói khó, nói ngọng hoặc không hiểu được lời người khác

- Chóng mặt, mất thăng bằng

- Mờ mắt hoặc mất thị lực 1 bên

- Buồn nôn hoặc nôn (thường gặp ở đột quỵ dạng xuất huyết)

Điều đáng nói là ở người trẻ, triệu chứng mở đầu thường chỉ là đau đầu, choáng váng, mệt mỏi, rất dễ nhầm với stress, thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức. Đây là lý do khiến họ nhập viện muộn.

Làm sao để phòng tránh đột quỵ khi bạn còn rất trẻ?

1. Ngủ đủ giấc 7–8 tiếng mỗi đêm

Giấc ngủ ổn định giúp điều hòa huyết áp và tuần hoàn máu.

2. Kiểm soát stress

Tập thở, yoga

Thiền

Tập thể dục nhẹ

3. Không bỏ bữa, làm việc điều độ

Cơ thể cần năng lượng để duy trì sự ổn định của đường huyết và huyết áp.

4. Tập thể dục tối thiểu 150 phút/tuần

CDC khuyến nghị 30 phút mỗi ngày, 5 ngày/tuần là đủ để giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

5. Khám sức khỏe định kỳ 6–12 tháng/lần

Đặc biệt quan trọng với người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc đột quỵ.

(Ảnh: Internet)