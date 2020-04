Màn cầu hôn kì lạ của "chàng trai đến từ năm 2029": Toàn bộ kịch bản đến setup đều độc đáo và chi phí là con số chẳng hề nhỏ

Là con gái, ai chẳng muốn được nhận lời cầu hôn từ người đàn ông mình yêu. Thế nhưng để tổ chức được buổi lễ ấn tượng cũng chẳng phải điều dễ dàng gì. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cầu hôn của một chàng trai dành cho bạn gái gây chú ý. Đơn giản bởi nó được thực hiện theo cách thức kỳ lạ vô cùng.

Chủ nhân của màn cầu hôn đó là Nguyên, vợ anh tên Linh. Hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Nguyên kể: "Hai vợ chồng mình quen nhau từ năm lớp 6 vì cùng chung 1 lớp và bắt đầu chơi thân. Dần dần, tình trạng quan hệ chuyển từ bạn bè thân thiết sang bạn trai rồi vợ chồng. Bọn mình mới kết hôn được 5 tháng nay".

Trong clip được đăng tải, Nguyên đã sắp xếp để một người bạn dẫn Linh đến quán cà phê. Sau đó, nhờ một màn sắp xếp, Linh được mời lên sân khấu tham gia vào trải nghiệm mới trên sân khấu ấy.

"Mình có tìm hiểu về hiệu ứng Hologram từ những năm cấp 3 và đặc biệt có sở thích làm clip. Vì thế, mình ấp ủ việc sẽ tỏ tình với mối tình đầu bằng việc làm clip này nhưng tìm mãi chưa ra tình đầu.

Mình cứ mải mê đi tìm bạn gái lý tưởng và cuối cùng thì tình đầu, tình cuối đều là Linh – đứa bạn thân bao năm nay. Hai đứa yêu nhau là điều quá bất ngờ nên mình quên mất chuyện từng có ý định tỏ tình theo cách chẳng giống ai", Nguyên giãi bày.

Hình ảnh lễ cầu hôn đặc biệt

Linh là một người thích được cầu hôn. Chuyện đám cưới hai nhà đã bàn tính xong xuôi hết cả. Tuy nhiên, càng gần đến ngày cưới, cô gái càng thúc giục bạn trai cầu hôn vì đó là ước mong cả đời. Cuối cùng, Nguyên thỏa mãn cho ước mơ đó của người yêu, giúp cô trở thành "nhật vật chính" trong buổi lễ đặc biệt.

"Việc tổ chức màn cầu hôn này mình đã có ý định từ bỏ trên dưới 10 lần. Thứ nhất về mặt công nghệ nó quá phức tạp. Trên mạng họ chỉ có những bản mô hình nhỏ cho điện thoại. Vì thế mình phải tìm hiểu để có thể làm sao cho ra kích thước lớn gần bằng kích thước người thật nhất.

Sau đó là làm clip có hiệu ứng và cuối cùng chuẩn bị nội dung cho mọi thứ nó đúng và chân thật. Phải làm sao vợ mình không biết rằng cô ấy sẽ được cầu hôn.

Rất may mắn chủ tiệm cà phê là người quen của mình nên việc được setup công việc tại đây khá là thuận lợi", Nguyên tâm sự.

Linh đang tick vào chữ Yes trên bánh kem.

Anh cùng mọi người lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Từ việc setup máy quay lén, MC, âm thanh, khách ngồi ở quán đều được sắp đặt hết. Vị trí mà Linh ngồi cũng là chỗ đẹp nhất, dễ nhìn toàn bộ chương trình.

Để khiến bạn gái tin mọi thứ là thật, Nguyên còn làm biển quáng cáo với nội dung: "Future talk – Nói chuyện với người tương lai". Sau khi được mời lên sân khấu tham gia trải nghiệm, Linh đã được gặp "người tương lai" đến từ năm 2029 đó chính là Nguyên.

Nguyên chia sẻ: "Lúc ấy mình có nhắc đến việc có ba em bé là "Trứng, Bột, Bơ" vào 10 năm nữa, đó chính là ý định của cả hai. Bởi thế, đến phút cuối vợ mình vẫn nghĩ đây là công nghệ tuyệt vời đến từ tương lai chứ không tưởng tượng ra mọi chuyện do mình làm cả".

Hình ảnh về đám cưới của hai vợ chồng.

Khi Linh vẫn đang bất ngờ tột cùng thì Nguyên xuất hiện với một chiếc bánh trên tay. Đây cũng là bánh mà anh tự làm cho ngày trọng đại.

"Mình là 1 người luôn tin rằng mình sẽ làm được những điều đặc biệt cho những người đặc biệt đối với mình. Vì vậy mình đã suy nghĩ rất kĩ về việc cầu hôn và chọn việc tự tay làm 1 chiếc bánh. Trên mặt bánh sẽ có câu hỏi: 'Will you marry me?', dưới sẽ có 2 ô tích đó là 'Yes' or 'No'.

Vì chiếc bánh đó cũng chính là công việc tương lai 2 đứa sẽ làm sau này. Khi mình đứng cầu thang cầm chiếc bánh thực sự cảm xúc nó rất hỗn độn. Vừa lo, vừa vui, vừa hồi hộp mà mình không biết diễn tả sao nữa", Nguyên bồi hồi nhớ lại.

Cô dâu đồng ý lời cầu hôn.

Vỡ òa nhất trong lễ cầu hôn chính là khi Nguyên cầm micro thổ lộ nỗi lòng. Linh nhanh chóng đồng ý, cả hai hôn nhau trong tiếng cổ vũ của nhiều bạn bè, khách mời ngồi ở đó. Sau khi cầu hôn xong, Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Suốt trên đường về nhà, cô liên tục hỏi về cách người yêu tổ chức và sắp xếp để gây bất ngờ.

Cách cầu hôn này đã khiến nhiều người chú ý. Tuy vậy, khi được hỏi về chi phí tổ chức, Nguyên không muốn tiết lộ.

"Nó là một khoản tiền khá lớn. Nhưng so với công sức mọi người giúp đỡ thì nó cũng chẳng đáng là bao cả.

Mình và Linh quen nhau 12 năm, là một nửa cuộc đời cho đến hiện tại. Lễ cầu hôn đó là một kỷ niệm đẹp thật sự trong chặng đường yêu rồi cưới nhau của cả hai", Nguyên chia sẻ.

Đúng là với sức mạnh tình yêu thì chẳng có gì là không thể xảy ra được. Mọi người hãy nhớ lấy cách cầu hôn vô cùng thú vị này nhé. Thử tượng tượng mà xem, cô gái đi uống cà phê được chơi trò chơi rồi mới biết tất cả do người yêu tạo nên để cầu hôn. Cảm xúc ấy thật sự rất đáng nhớ đúng không nào!