Đây chính là bát canh dưỡng sinh tuyệt vời, vừa cứu rỗi vị giác những ngày chán cơm, vừa chăm sóc gan và da cho cả gia đình

Cứ đến mùa hè, quả dứa (quả thơm) lại bị đưa vào "danh sách đen" của hội chị em vì một định kiến thâm căn cố đế: Ăn dứa gây nóng trong, dễ nổi mụn bọc và làm tăng đường huyết. Thấy dứa ngọt lịm, thơm lừng bày bán đầy đường giữa trưa nắng 40 độ mà chẳng ai dám mua vì sợ "phá dáng, hại da".

Thế nhưng, đây lại là một sự oan ức rất lớn cho loại quả nhiệt đới này dưới góc độ khoa học. Chỉ cần thay đổi cách chế biến, đừng ăn sống trực tiếp mà đem kết hợp với vài dẻ sườn non nấu thành bát canh chua dịu theo công thức dưới đây bạn sẽ biến dứa thành một "vũ khí" dưỡng nhan, xoa dịu dạ dày cực kỳ lợi hại.

Sự thật khoa học: Nước cốt dứa chín và "màng chắn" chống nắng nội sinh

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Khi được nấu chín cùng thịt sườn, các hợp chất trong dứa sẽ biến đổi và mang lại những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe lẫn làn da:

Bẻ gãy protein, giải cứu dạ dày: Trong quả dứa có chứa một loại enzyme đặc biệt tên là Bromelain. Enzyme này hoạt động như một chiếc kéo sinh học, có khả năng cắt nhỏ các liên kết protein phức tạp trong thịt sườn, giúp thịt mềm rục nhanh chóng mà không cần ninh lâu. Nhờ đó, hệ tiêu hóa của bạn sẽ nhẹ bẫng, hoàn toàn không bị đầy hơi, cồn cào hay ợ chua sau khi ăn đồ bổ ngày hè.

Chống nắng nội sinh và bật tông da: Dứa tươi nấu chín kết hợp với cà chua tạo ra một phức hợp giàu Vitamin C và Lycopene. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do hình thành do tia UV từ ánh nắng mặt trời, bảo vệ cấu trúc collagen, giúp nuôi dưỡng làn da sáng mịn và mờ thâm từ sâu bên trong.

Quy trình cho nồi canh sườn nấu dứa mềm rục, trong veo

Bí quyết của món canh này nằm ở việc kiểm soát nhiệt độ để dứa tiết ra vị chua ngọt thanh khiết mà không làm nước dùng bị đục váng:

Chuẩn bị nguyên liệu: 300g sườn non chặt miếng vừa ăn; 1/2 quả dứa chín tới (gọt vỏ, bỏ mắt, thái miếng tam giác); 2 quả cà chua; 1 củ hành tím băm nhuyễn; hành hoa, mùi tàu (ngò gai).

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Xử lý sườn và ướp gia vị: Chần sườn non qua nước sôi có thả vài hạt muối để loại bỏ hoàn toàn bọt bẩn và mùi hôi. Vớt sườn ra, đem ướp với hành tím băm, một chút nước mắm loại ngon và tiêu xay trong khoảng 10 phút.

Xào săn tạo vị ngọt cốt: Cho một chút xíu dầu ăn vào nồi, trút sườn đã ướp vào xào thật săn trên lửa vừa cho thớ thịt rút lại, tỏa mùi thơm. Đổ lượng nước lọc vừa ăn vào, đun sôi bùng lên rồi hạ lửa nhỏ liu riu để ninh sườn khoảng 10 phút.

Thả dứa và cà chua (Thao tác cốt lõi): Khi thịt sườn bắt đầu mềm nhờ sự hỗ trợ của hơi nóng, trút toàn bộ dứa và cà chua bổ múi cau vào nồi. Vặn lửa lớn cho nước sôi bùng trở lại trong khoảng 4 - 5 phút. Lúc này, enzyme trong dứa sẽ làm mềm thịt sườn một cách thần tốc, đồng thời vị chua ngọt tự nhiên của dứa và cà chua sẽ hòa quyện vào nước dùng.

Hoàn thiện: Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Trước khi tắt bếp, rắc hành hoa và mùi tàu thái nhỏ vào để gọi mùi thơm rồi múc ra tô.

Mẹo nhỏ cốt lõi: Tuyệt đối không xào dứa với dầu ăn ngay từ đầu giống như xào cà chua. Việc thả dứa tươi trực tiếp vào nồi nước đang sôi liu riu sẽ giúp giữ lại trọn vẹn lượng Vitamin C nhạy cảm với nhiệt, đồng thời giúp miếng dứa giữ được độ mọng nước, không bị teo tóp hay dai nhách khi nhai.

Húp một muôi canh, vị chua thanh nhẹ, ngọt hậu tự nhiên dội thẳng vào khoang miệng, cắt phăng ngay cái cảm giác ngấy mỡ của thịt sườn. Miếng thịt sườn róc xương, mềm mượt đến mức tan nhẹ nơi đầu lưỡi mà không cần tốn sức nhai. Đây chính là bát canh dưỡng sinh tuyệt vời, vừa cứu rỗi vị giác những ngày chán cơm, vừa chăm sóc lá gan và làn da cho cả gia đình một cách khoa học nhất!