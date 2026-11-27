NSND Xuân Bắc vốn khá cởi mở khi chia sẻ những câu chuyện đời thường trên mạng xã hội. Bên cạnh công việc nghệ thuật hay những hoạt động trong vai trò Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nam nghệ sĩ cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh sinh hoạt gia đình, đặc biệt là những bữa cơm nhà giản dị. Mỗi lần xuất hiện, những mâm cơm này lại thu hút sự chú ý bởi các món ăn quen thuộc, gần gũi với nhiều gia đình Việt.

NSND Xuân Bắc

Cách đây không lâu, trong một bài đăng trên trang cá nhân, Cục trưởng Xuân Bắc tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc mâm cơm ở quê và thưởng thức món đậu phụ khi về thăm quê ngoại ở Bắc Ninh. Món đậu phụ dân dã được nam nghệ sĩ giới thiệu đầy hào hứng bằng mấy câu thơ:

"Đậu quê ngoại cực kì hay/ Tảng to, nóng hổi bẻ tay ăn liền/ Ngậy, thơm nổi tiếng khắp miền/ Trà Lâm - Kinh Bắc,... nói chung là về quê ăn cỗ, đậu phụ rất ngon".

Đi kèm lời giới thiệu là hình ảnh Xuân Bắc dùng tay bẻ miếng đậu phụ còn nóng hổi để thưởng thức. Theo nam nghệ sĩ, đây là món đậu nổi tiếng ở vùng Trà Lâm, Kinh Bắc, có kích thước lớn, vị ngậy và thơm. Không cần chế biến hay trình bày cầu kỳ, món ăn vẫn đủ khiến chủ nhân hào hứng giới thiệu đến mọi người.

Món đậu phụ ở quê Xuân Bắc

Một món đậu phụ trong mâm cỗ quê có thể không phải điều quá xa lạ, nhưng cách Xuân Bắc kể về đặc sản quê ngoại lại khiến nhiều người thích thú. Đó cũng là kiểu món ăn thường gợi nhớ đến những dịp về quê ăn cỗ, gặp gỡ họ hàng và quây quần bên mâm cơm gia đình.

Ngoài đậu phụ, mâm cơm quê nhà Xuân Bắc còn có thêm một số món ăn khác như ốc hấp sả, sườn rán,... Đều là những món ăn đơn giản và thân thuộc ở bất kỳ vùng quê nào.

Một số món ăn khác cũng xuất hiện trong mâm

Thực tế, chuyện chia sẻ những bữa ăn đời thường vốn đã trở thành thói quen của NSND Xuân Bắc. Trước đó, nam nghệ sĩ từng nhiều lần khoe mâm cơm do vợ chuẩn bị. Các món ăn đều rất quen thuộc như cá kho, thịt rang, rau luộc, canh rau, mắm tép... Có hôm, bữa ăn chỉ đơn giản là cơm nguội cùng vài món còn lại từ hôm trước.

Đáng chú ý, Xuân Bắc từng tiết lộ có những hôm công việc kết thúc muộn, anh trở về nhà vào khoảng 2 - 3 giờ sáng và ăn cơm một mình. Vì vậy, những bữa ăn đôi khi không được bày biện đẹp mắt, món mua sẵn vẫn để nguyên trong hộp, canh để trong nồi. Nam nghệ sĩ cũng từng hài hước đáp lại những bình luận góp ý chuyện trình bày mâm cơm rằng: "Cơm bữa chứ có phải... giỗ đâu!".

Dù bữa ăn đơn giản hay chỉ là một món được vợ để phần, Xuân Bắc vẫn thường dành lời khen cho vợ. Anh từng chia sẻ rằng chỉ cần đi làm về muộn mà vẫn có đồ ăn chờ sẵn đã là điều đáng quý, không mong gì hơn. Những hình ảnh này cũng phần nào cho thấy sở thích chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường của Cục trưởng với người theo dõi.

Nam nghệ sĩ thường đi làm về muộn nên được vợ để phần cơm