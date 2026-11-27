Mùa đông về mang theo những đợt gió mùa. Khi trời lạnh, người ta lại càng thèm một món ăn nóng hổi, đậm đà để làm ấm người, "đuổi" rét. Nghĩ đến thôi đã thấy ấm lòng: Những chiếc chân vịt hầm nhừ, lớp da phồng mướt ngấm đẫm gia vị, chỉ cần chạm nhẹ đầu đũa là thịt đã tự tách khỏi xương. Vị cay thơm nồng nàn lan tỏa từ đầu lưỡi, ấm sực xuống tận dạ dày, đánh tan cả cảm giác lạnh cóng nơi đầu ngón tay. Đó chính là món Chân vịt hầm đậu phụ được biến tấu cho thật tròn vị với mâm cơm gia đình Việt.

Trong tiết trời se lạnh thế này, còn gì hạnh phúc hơn khi trên bếp là nồi chân vịt đang sôi lục bục, tỏa khói nghi ngút; bên cạnh là nồi cơm trắng dẻo thơm và một đĩa cải chíp xào tỏi xanh mướt, giòn tan. Mâm cơm vừa dọn lên, cả căn bếp nhỏ như bừng ấm, hương thơm quẩn quanh khiến ai đi làm về mệt cũng chỉ muốn ngồi vào bàn ngay lập tức.

Nhiều người từng nếm thử món chân vịt hầm ở các quán ăn đều nhớ mãi không quên. Thế nhưng khi tự làm ở nhà, người thì gặp cảnh chân vịt dai nhách khó gặm, người lại nấu ra nồi nước dùng nhạt nhẽo, thiếu đi mùi thơm đặc trưng. Bí quyết thực ra nằm ở khâu tạo lớp "da hổ" phồng rộp cho chân vịt và cách phối các loại gia vị thảo mộc. Dưới đây là công thức chuẩn chỉnh, dễ làm mà bất cứ ai cũng có thể thành công ngay từ lần đầu vào bếp.

Nguyên liệu làm món chân vịt hầm đậu phụ

500g chân vịt tươi (chọn loại chân to, còn nguyên da), 450g đậu phụ rán sẵn (chọn loại đậu rán phồng, rỗng ruột để thấm nước sốt), 5 lá lốt tươi, 1 nhánh địa liền nhỏ (hoặc riềng), 4 lát gừng, 2 tép tỏi, 4 quả ớt khô, 3 cánh hoa hồi, 3 lá nguyệt quế, 1 mẩu quế nhỏ, 1 nắm nhỏ hạt mắc khén, 2 thìa canh tương đậu cay (có thể thay bằng sa tế tôm), 3 thìa canh nước tương (xì dầu), 2 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh rượu trắng (hoặc rượu nấu ăn), muối, hạt nêm, hành lá, rau mùi và nước nóng.

Công thức làm món chân vịt hầm đậu phụ

Bước 1: Chân vịt mua về bóp muối, rửa sạch, chặt bỏ móng rồi để thật ráo nước. Bắc chảo dầu nóng (khoảng 60% độ sôi), thả chân vịt vào chiên đến khi lớp da bên ngoài vàng ruộm và phồng rộp, nhăn lại. Để đỡ bắn dầu và nhàn hơn, bạn có thể cho chân vịt vào nồi chiên không dầu, chỉnh nhiệt độ 200°C trong khoảng 20 phút. Vừa vớt chân vịt ra khỏi chảo dầu (hoặc nồi chiên), bạn thả ngay vào một âu nước đá lạnh, ngâm trong 20 phút. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột giúp phần da vịt nở bung, tạo độ mềm dẻo và bề mặt sần sùi giống da hổ, khi hầm sẽ hút đẫm nước sốt mà không bị nát. Sau 20 phút, vớt chân vịt ra rổ cho ráo.

Bước 2: Làm nóng một chút dầu ăn trong nồi, cho 2 thìa tương đậu cay (hoặc sa tế) vào đảo đều ở lửa vừa cho lên màu đỏ đẹp và dậy mùi thơm. Tiếp theo, trút gừng thái lát, tỏi đập dập và ớt khô vào phi thơm. Đổ phần chân vịt đã ráo nước vào đảo đều tay cho săn lại, sau đó cho toàn bộ phần thảo mộc (hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, địa liền, hoa tiêu, lá lốt) cùng nước tương, dầu hào, rượu trắng vào xóc đều cho ngấm gia vị.

Bước 3: Đổ nước nóng xâm xấp mặt chân vịt rồi trút đậu phụ rán vào trộn nhẹ. Đun sôi bùng trên lửa lớn rồi hạ nhỏ lửa, đậy nắp hầm liu riu trong khoảng 1 tiếng. Nếu dùng nồi áp suất bạn chỉ cần hầm khoàng 15 phút là chân vịt đã mềm rục, tơi thịt. Khi chân vịt đã đạt độ mềm như ý, bạn nêm nếm lại với một chút muối và hạt nêm cho vừa khẩu vị gia đình. Cuối cùng, rắc thêm hành lá và rau mùi thái nhỏ lên trên rồi tắt bếp.

Thành phẩm món chân vịt hầm đậu phụ

Thành phẩm ra lò là một nồi chân vịt hầm sóng sánh, dậy mùi thơm nồng nàn của thảo mộc hòa quyện cùng lá lốt và gừng ấm. Gắp một miếng chân vịt, da mềm dẻo, gân giòn sần sật, thịt tan nhẹ ngay đầu lưỡi, cắn tiếp miếng đậu phụ căng mọng, nước sốt ngọt đậm đà túa ra trong miệng vô cùng đã đời.

Ngon nhất là phần nước sốt sánh đặc còn đọng lại dưới đáy nồi. Chỉ cần chan hai muỗng nước sốt ấy lên bát cơm trắng nóng hổi, trộn đều lên rồi và một miếng, đảm bảo chẳng mấy chốc mà nồi cơm đã vơi sạch. Giữa buổi tối gió mùa lạnh, được quây quần bên mâm cơm ấm nóng như thế, mọi mệt mỏi của cả ngày dài dường như tan biến hết.