Sự kết hợp hài hòa giữa bốn nguyên liệu quen thuộc gồm cà chua, trứng, đậu hũ chiên và nấm hương tươi tạo nên một món ăn vừa bắt mắt vừa đưa cơm. Vị chua dịu của cà chua quyện cùng trứng béo bùi, từng miếng đậu hũ rán ngấm đẫm nước sốt mềm mọng, thêm nấm hương dai ngọt tự nhiên và chút sắc xanh tươi mát của rau cải. Món ăn này không chỉ dễ nấu, nhanh gọn mà phần nước sốt sánh đậm còn ngon đến mức bạn chỉ muốn chan hết vào bát cơm nóng.

Cùng vào bếp thực hiện ngay món Cà chua om trứng, nấm hương và đậu hũ chiên theo công thức dưới đây nhé!

Nguyên liệu món đậu phụ nấu trứng cà chua và nấm hương

2 quả cà chua chín, 3 quả trứng gà, 1 bìa đậu phụ, 5 cây nấm hương tươi, 1 ít cải thìa (cải chíp), 2 cây hành lá, một nhánh gừng nhỏ, 3 tép tỏi băm, Hành lá, gừng, tỏi băm, nước tương, dầu hào, hạt nêm, muối, đường, tiêu xay, giấm gạo, dầu ăn và một ít bột bắp (hoặc bột năng) pha loãng với nước lạnh.

Các bước làm món đậu phụ nấu trứng cà chua và nấm hương

Bước 1: Nấm hương tươi rửa sạch, cắt bỏ chân rồi thái lát vừa ăn. Đậu phụ cắt thành các khối vuông rồi chiên giòn. Sau đó khía nhẹ vài đường trên bề mặt để dễ thấm gia vị. Đun sôi một nồi nước, cho nấm và đậu phụ vào chần sơ khoảng 1 phút để loại bỏ mùi hăng và dầu thừa, sau đó vớt ra để ráo, vắt nhẹ cho bớt nước. Cà chua rửa sạch, thái múi cau. Cải thìa tách lá, rửa sạch để ráo. Hành lá rửa sạch thái nhỏ, để riêng phần đầu hành.

Bước 2: Làm nóng chảo với một chút dầu ăn, đổ bát trứng đã đánh tan vào đảo nhanh tay cho đến khi trứng vừa chín tới và tơi mềm thành các miếng lớn thì trút riêng ra đĩa (hoặc gạt sang một bên chảo). Phi thơm phần đầu hành lá, gừng và tỏi băm. Cho cà chua vào đảo đều, nêm thêm một chút nước tương và dầu hào rồi xào ở lửa vừa cho đến khi cà chua chín mềm và tiết ra nước sốt đỏ đẹp.

Bước 3: Trút phần đậu phụ chiên và nấm hương đã chần vào đảo cùng cà chua. Đổ thêm một lượng nước sôi vừa đủ xâm xấp mặt nguyên liệu (lượng nước tùy thuộc vào việc bạn thích ăn nhiều hay ít nước chan cơm). Đun sôi trên lửa lớn rồi nêm muối, một chút đường, hạt nêm và tiêu xay cho vừa miệng. Nếu thích vị chua thanh rõ nét hơn, bạn có thể thêm một thìa nhỏ giấm gạo. Đậy nắp và om nhỏ lửa trong khoảng 5 phút để đậu phụ và nấm ngấm trọn gia vị.

Bước 4: Mở nắp nồi, cho phần trứng đã xào và cải thìa vào đảo nhẹ tay đến khi rau vừa chín tới, giữ được màu xanh mướt. Khuấy đều bát bột bắp pha loãng rồi rưới từ từ vào chảo, đảo nhẹ cho đến khi phần nước dùng sánh lại, bóng đẹp thì tắt bếp. Lấy món ăn ra tô, rắc chút hành lá thái nhỏ lên và thưởng thức ngay khi còn nóng.

Thành phẩm món đậu phụ nấu trứng cà chua và nấm hương

Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc và chút biến tấu là bạn đã có món ăn thơm lừng, rất hao cơm. Từng miếng đậu phụ mềm tan, đậm đà quyện cùng vị ngọt của nấm và vị chua ngọt hài hòa của nước sốt cà chua chắc chắn sẽ khiến bữa cơm gia đình thêm phần ngon miệng.

Mách nhỏ mẹo vặt khi nấu món ăn:

Nếu gặp mùa cà chua chưa đủ độ chua ngọt tự nhiên, ngoài việc dùng giấm và đường để cân bằng vị, bạn có thể thêm một thìa tương cà để món ăn lên màu đẹp và đậm vị cà chua hơn.

Rau cải thìa chủ yếu giúp món ăn thêm hài hòa màu sắc và thanh mát; nếu không thích, bạn có thể lược bỏ hoặc thay thế bằng ớt chuông xanh thái miếng cũng rất thơm ngon.