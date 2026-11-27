Những ngày gió mùa Đông Bắc tràn về, cái rét cứ thế ngấm sâu khiến nhiều người - đặc biệt là chị em phụ nữ, rơi vào cảnh tay chân lúc nào cũng lạnh buốt. Đêm chui vào chăn mãi mới ấm, ban ngày thì người cứ uể oải, thiếu sức sống, thậm chí đang ngồi mà đứng dậy đột ngột là hoa mắt, chóng mặt.

Theo quan niệm dưỡng sinh, đó chính là dấu hiệu của việc cơ thể đang thiếu hụt dương khí và khí huyết. Ông bà ta vẫn bảo: "Dương khí đủ thì người mới khỏe, sống mới thọ". Mùa đông vốn là mùa "tàng trữ", khi tiết trời lạnh giá, dương khí thu liễm vào bên trong, nên đây chính là thời điểm vàng để bồi bổ, tích lũy năng lượng cho cả năm.

Dạo gần đây, món canh gà hầm sâm này đã trở thành "chân ái" trong thực đơn mỗi tuần của gia đình mình. Cứ đều đặn tuần một lần, cả nhà lại cùng nhau tẩm bổ để có sức khỏe dẻo dai, đón một mùa xuân mới thật sung sức. Nếu không sẵn sâm tươi, bạn hoàn toàn có thể thay thế bằng củ mài (hoài sơn), hạt sen, long nhãn hay các loại nấm cũng đều ngọt thanh và bổ dưỡng vô cùng.

Nhân sâm vốn được mệnh danh là "vua của các loại thảo dược" giúp đại bổ nguyên khí, còn thịt gà ta lại có tính ấm, bổ dưỡng dịu nhẹ. Hai thứ kết hợp với nhau tạo nên một món ăn đại bổ nhưng lại cực kỳ ôn hòa, không hề gây nóng trong, từ người già đến trẻ nhỏ đều dùng được.

Mình đặc biệt thích cách hầm cách thủy bằng nồi nấu chậm. Chỉ cần xếp tất cả nguyên liệu vào thố sứ, thêm nước rồi bấm nút hẹn giờ là xong, không phải canh lửa hay lo trào. Với dân văn phòng bận rộn, cảm giác chiều tan làm về nhà trong thời tiết lạnh, mở cửa ra đã thấy một thố canh nóng hổi đợi sẵn thực sự hạnh phúc vô cùng.

Chuẩn bị nguyên liệu nấu món canh gà

Nửa con gà ta (hoặc 1 con gà ác), 2 củ nhân sâm tươi nhỏ (mỗi người một củ là vừa đẹp), 1 nhánh gừng tươi, 1 thìa canh rượu trắng, một nhúm nhỏ kỷ tử, muối hạt (hoặc bột canh).

Cách nấu món canh gà

Gà ta rửa sạch với muối, chặt miếng vừa ăn. Bắc một nồi nước sôi, thả gà vào chần sơ khoảng 1 – 2 phút để loại bỏ hoàn toàn bọt bẩn và mùi hôi, sau đó vớt ra rửa lại bằng nước ấm cho thật sạch. Rửa sạch sâm tươi (dùng bàn chải mềm cọ sạch đất cát ở các kẽ rễ, giữ nguyên củ hoặc thái lát tùy thích).

Cho thịt gà, gừng thái lát, rượu trắng và 2 củ sâm tươi vào thố sứ. Đổ nước lọc vào đến khoảng 8/10 thố rồi đậy kín nắp. Ngày bé, bà nội mình vẫn dặn hầm sâm nhất định phải dùng thố sứ có nắp đậy kín để "khí" và tinh chất không bị bay hơi thất thoát. Giờ ngẫm lại thấy đúng thật, hơi nóng tuần hoàn khép kín bên trong giúp thịt mềm nhừ mà nước dùng vẫn giữ trọn vị ngọt nguyên bản.

Đặt thố sứ vào nồi nấu chậm (hoặc xửng hấp cách thủy), đổ nước vào lòng nồi ngoài theo vạch quy định rồi chọn chế độ hầm trong khoảng 2 - 2.5 tiếng. Nếu bạn đi làm cả ngày, có thể cắm nồi từ trưa để chiều về có ăn ngay, hoặc cắm qua đêm để sáng hôm sau cả nhà có bữa sáng ấm bụng. Khi hết thời gian hầm, mở nắp thố, nêm vào một chút muối cho vừa miệng rồi thả kỷ tử vào, đậy nắp ủ thêm khoảng 5 phút cho kỷ tử nở mềm là có thể múc ra bát thưởng thức.

Thành phẩm món canh gà

Mỗi lần nấu món canh gà, mở nắp thố sứ ra là một lần xuýt xoa. Nước dùng trong vắt, sóng sánh sắc vàng ươm đẹp mắt, điểm xuyết vài hạt kỷ tử đỏ au cùng những lát sâm tươi. Hương thơm dịu nhẹ, thanh tao của sâm hòa quyện với mùi thịt gà béo ngậy lan tỏa khắp gian bếp. Gắp một miếng thịt gà, thịt mềm rục đến mức chỉ cần chạm nhẹ đầu đũa là tự tách khỏi xương. Húp một thìa nước dùng nóng hổi, vị ngọt thanh cứ thế trôi từ cổ họng xuống ấm sực cả dạ dày. Hôm đầu nấu món này, chồng mình còn e dè sợ sâm bị đắng khó ăn, thế nhưng khi nếm thử lại bất ngờ vì củ sâm tươi hầm kỹ trở nên mềm dẻo, nhai kỹ thấy vị ngọt hậu thanh mát vô cùng dễ chịu.

Trời lạnh thế này, làm liền hai bát canh gà hầm sâm nóng hổi thấy người nhẹ nhõm, tay chân ấm hẳn lên, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày dài dường như tan biến hết. Cuối tuần này rảnh rỗi, bạn hãy thử hầm một thố cho cả gia đình cùng tẩm bổ nhé!