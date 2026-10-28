Mâm cơm nhà của người đẹp miền Tây lấy chồng Tiến sĩ, đám cưới đeo 13 cây vàng

Nguyễn Thị Thúy An (SN 1997) là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi đăng quang, cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2019, trước khi dần hạn chế các hoạt động giải trí để tập trung cho cuộc sống riêng.

Tháng 1/2021, Thúy An kết hôn với Ngọc Duy (sinh năm 1987), hơn cô 10 tuổi và có học vị tiến sĩ. Ông xã của người đẹp từng có 12 năm học tập, sinh sống ở nước ngoài. Sau khi trở về Việt Nam, anh từng làm việc tại sân bay, giảng dạy tại Đại học Quốc gia và một viện nghiên cứu, đào tạo sau đại học, trước khi tập trung tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự chú ý khi Thúy An tiết lộ Ngọc Duy là mối tình đầu. Trong ngày cưới, cô gây chú ý với hình ảnh đeo nhiều trang sức vàng, với sính lễ được báo chí đưa tin là hơn 13 cây vàng. Vợ chồng cô còn được gia đình tặng một căn biệt thự tại TP.HCM để làm nơi sinh sống sau khi kết hôn.

Á hậu Thúy An

Cô từng gây chú ý với hình ảnh đám cưới nhận nhiều của hồi môn

Tháng 4/2023, gia đình nhỏ đón con gái đầu lòng. Từ đó, Thúy An dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Ngoài hình ảnh bên chồng con, một nội dung khác cũng thu hút sự quan tâm của người theo dõi là những video nấu ăn do chính nàng hậu thực hiện.

Từ mâm cơm gia đình đến bánh trái, đặc sản miền Tây đều có thể tự tay chuẩn bị

Theo dõi các video nấu ăn của Thúy An, dễ nhận ra thực đơn của cô khá đa dạng, từ những mâm cơm nhà nhiều món, các món ăn dân dã đến những loại bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ trong khâu chuẩn bị.

Trong nhiều video, người đẹp xuất hiện bên những mâm thức ăn được bày biện thành từng đĩa riêng, kết hợp nhiều màu sắc và nguyên liệu. Các món ăn được sắp xếp gọn gàng, tạo cảm giác đầy đặn, bắt mắt. Không chỉ chú trọng món chính, cô còn thử sức với những món ăn kèm, đồ tráng miệng và các công thức khác nhau để thực đơn thêm phong phú.

Cơm nhà 5 món

Điểm đáng chú ý là Thúy An khá chăm chỉ đổi món. Bên cạnh những bữa ăn thường ngày, cô còn giới thiệu nhiều món gắn với ẩm thực miền Tây như cá kèo mắm me, bánh canh dừa sáp và các đặc sản miền Tây. Những video này mang màu sắc khác với các mâm cơm gia đình thông thường, đồng thời cho thấy sự quan tâm của nàng hậu đối với các món ăn mang hương vị quê nhà.

Cô chuẩn bị nguyên liệu nấu bún chả quạt Bình Bình

Thúy An nấu được nhiều món miền Tây, trên hình là cá kèo mắm me

Không dừng ở những món mặn, Thúy An còn dành thời gian làm bánh. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ video thực hiện bánh bông lan, bánh trung thu dẻo nhân trứng muối, xôi cốm hạt sen và nhiều món bánh trái khác. Có món quen thuộc trong đời sống hằng ngày, cũng có món cần nhiều công đoạn chuẩn bị, từ sơ chế nguyên liệu đến hoàn thiện và trình bày.

Các món ăn được bày biện chỉn chu, bắt mắt

Á hậu Thúy An tự tay làm xôi cốm

Cô tự làm bánh phu thê

Nhìn vào loạt video, có thể thấy cô không ngại thử sức với những công thức khác nhau. Thành phẩm được đưa lên hình khá chỉn chu, trong khi cách bày biện cũng được chú ý để món ăn trông hấp dẫn hơn. Đây cũng là điểm khiến nội dung nấu ăn của Thúy An có nhiều màu sắc, thay vì chỉ đơn thuần ghi lại việc chuẩn bị một bữa ăn.

Đặc biệt, người đẹp còn từng thực hiện những món bánh truyền thống như bánh tét. So với các món ăn hằng ngày, những món này đòi hỏi nhiều thời gian và sự tỉ mỉ hơn. Việc thường xuyên chia sẻ các video từ nấu ăn, làm bánh đến giới thiệu đặc sản giúp hình ảnh Thúy An trong mắt người theo dõi trở nên gần gũi hơn, bên cạnh danh hiệu sắc đẹp từng giúp cô được biết đến rộng rãi.

Hai không gian bếp mang hai phong cách khác nhau

Không chỉ có thực đơn phong phú, Thúy An còn sử dụng hai không gian bếp với phong cách khác nhau. Một căn bếp được thiết kế theo hướng hiện đại, với bàn bếp rộng, hệ thống tủ và đèn thả. Cách bố trí này tạo sự thuận tiện cho việc sơ chế nguyên liệu, nấu nướng và bày biện món ăn.

Căn bếp trong biệt thự

Trong khi đó, căn bếp xuất hiện trong nhiều video nấu ăn của Thúy An lại mang nét mộc mạc với các chất liệu tre, mây và gỗ. Đèn đan, rổ rá cùng nồi, chảo treo trên tường tạo cảm giác gần gũi, gợi nhớ đến căn bếp miền Tây truyền thống. Trong không gian này, nàng hậu thường diện áo bà ba hoặc trang phục truyền thống để thực hiện các món ăn dân dã, giới thiệu đặc sản địa phương.

Một căn bếp khác cô đầu tư làm series nấu ăn

Hai không gian bếp với cách bài trí khác nhau cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho các video của Thúy An. Nếu căn bếp hiện đại mang đến sự tiện nghi, không gian còn lại lại phù hợp với những món ăn truyền thống và phong cách nấu nướng đậm chất miền Tây.

Cuối năm 2025, Thúy An bắt đầu thực hiện series nấu ăn, tận dụng nguyên liệu có sẵn trong khu vườn trên sân thượng. Khu vườn được cô cải tạo từ năm 2023, trồng nhiều loại rau ăn lá, rau thơm và cây ăn trái. Đây cũng là một phần trong lối sống đời thường mà người đẹp chia sẻ với khán giả, bên cạnh chuyện chăm sóc gia đình.

Từ những mâm cơm nhiều món đến bánh trái, đặc sản miền Tây hay các góc bếp được chăm chút, Thúy An cho thấy mình khá khéo tay và có sự đầu tư cho sở thích nấu nướng. Hình ảnh một nàng hậu từng gây chú ý với đám cưới 13 cây vàng giờ đây còn gắn với những video vào bếp gần gũi, nơi cô thoải mái thử nghiệm món mới và chia sẻ niềm vui từ những công việc đời thường.

Ảnh: FBNV, cắt từ TikTok NV