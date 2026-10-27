4 món ăn nấu rất dễ nhưng ngon đẹp "sang chảnh" không kém nhà hàng 5 sao

Rất nhiều người thường nghĩ rằng các món ăn "nhìn như nhà hàng 5 sao" thì chắc chắn phải cầu kỳ, phức tạp lắm. Nhưng sự thật là, chỉ với những nguyên liệu quen thuộc ở chợ hay siêu thị, thêm một chút khéo léo và sáng tạo nhỏ, bạn hoàn toàn có thể mang cả không gian nhà hàng sang trọng về với mâm cơm gia đình. Không cần phải là đầu bếp chuyên nghiệp, ngay cả những bạn mới "tập tành" vào bếp cũng có thể làm được. Những món ăn này vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng, cực kỳ thích hợp cho bữa cơm tối ấm cúng ngày thường hay những dịp sum họp gia đình cuối tuần đấy!

1. Thịt thăn bò áp chảo tiêu đen với rau củ theo mùa

Điểm nhấn của món ăn này mang trọn phong cách Âu châu lên mâm cơm nhà với cách trình bày sạch sẽ, tinh tế. Từng miếng thịt thăn bò mềm mọng quyện cùng ớt chuông giòn ngọt và sốt tiêu đen đậm đà. Đặc biệt, món này làm nhanh chưa đầy 10 phút!

Nguyên liệu chuẩn bị: 200g thịt thăn bò, nửa quả ớt chuông đỏ, nửa quả ớt chuông vàng, nửa củ hành tây nhỏ, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh rượu nấu ăn, một chút tiêu xay, 1 muỗng cà phê bột bắp, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh sốt tiêu đen (mua ở siêu thị), một chút muối.

Cách làm thịt thăn bò áp chảo tiêu đen với rau củ theo mùa siêu nhanh

Bước 1: Cắt thịt thăn bò thành từng dải dày, cho vào bát. Sau đó thêm nước tương, rượu nấu ăn, một nhúm tiêu xay, bột bắp, dầu ăn, trộn đều và ướp trong 10 phút để thịt mềm hơn; cắt ớt chuông và hành tây thành từng dải dày và để riêng.

Bước 2: Làm nóng chảo với chút dầu ăn, đợi dầu thật nóng thì cho thịt bò vào đảo thật nhanh tay trên lửa lớn cho vừa chín tới rồi vớt ra ngay để giữ độ mềm ngọt. Sau đó lấy thịt bò ra khỏi chảo ngay lập tức. Để lại một ít dầu trong chảo, cho hành tây và ớt chuông vào xào trên lửa lớn cho đến khi chín tới.

Bước 3: Trút thịt bò trở lại chảo, thêm sốt tiêu đen và chút muối, đảo đều nhanh tay trên lửa lớn cho các nguyên liệu thấm vị. Rắc thêm chút tiêu xay tươi là có thể dọn ra đĩa thưởng thức!

2. Thịt gà hấp nấm đông trùng hạ thảo

Điểm nhấn của món ăn này là hương hương vị thanh tao, thơm ngon. Gà có màu vàng óng đẹp mắt, giữ trọn vẹn hương vị ngọt tự nhiên vì dùng rất ít dầu mỡ. Thịt gà mềm ẩm, không hề bị ngấy, vừa tinh tế lại cực kỳ tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu chuẩn bị: 2 chiếc đùi gà, một ít nấm đông trùng hạ thảo khô, vài lát gừng, 2-3 quả táo đỏ (bỏ hạt và cắt miếng nhỏ), 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê bột bắp, một chút muối và dầu ăn.

Cách làm món thịt gà hấp nấm đông trùng hạ thảo

Bước 1: Ngâm nấm đông trùng hạ thảo trong nước ấm cho mềm rồi rửa sạch. Đùi gà lọc bỏ xương, chặt miếng vừa ăn, rửa sạch và để ráo. Cho thịt gà vào thố, thêm gừng thái lát cùng nước tương, dầu hào, bột bắp, muối và chút dầu ăn vào trộn đều. Sự kết hợp giữa tinh bột và chút dầu ăn sẽ tạo thành lớp màng giữ ẩm, giúp thịt gà hấp xong cực kỳ mọng nước và mềm ngọt. Ướp trong 15 phút, sau đó rắc nấm đông trùng hạ thảo và táo đỏ lên trên.

Bước 2: Đợi nước trong xửng sôi già, cho đĩa gà vào hấp lửa lớn trong vòng 18 phút. Rắc thêm chút hành lá thái nhỏ. Đừng bỏ lỡ phần nước cốt ngọt lịm ở đáy đĩa nhé, rưới lên cơm nóng thì ngon "hết sảy"!

3. Phi lê cá bơn áp chảo sốt chanh

Điểm nhấn của món ăn này chính là hương vị nhẹ nhàng, ít béo và hoàn toàn không có xương. Món ăn bắt mắt với hương thơm tự nhiên từ trái cây tươi, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu lối sống eat-clean hoặc không thích nhiều dầu mỡ, muối.

Nguyên liệu chuẩn bị: 1 miếng phi lê cá bơn, nửa quả chanh, một ít bông cải xanh (súp lơ xanh), tiêu đen, muối, dầu ô liu.

Cách làm món phi lê cá bơn áp chảo sốt chanh

Bước 1: Dùng giấy thấm khô phi lê cá (bước này cực quan trọng để cá không bị bắn dầu và giòn thơm). Rắc chút muối, tiêu và vắt ít nước cốt chanh lên hai mặt, ướp trong 8 phút. Bông cải xanh sau khi sơ chế và rửa sạch thì cho vào nồi nước sôi luộc cho chín tới rồi vớt ra để riêng.

Bước 2: Cho dầu ô liu vào chảo, đặt phi lê cá vào đun ở lửa vừa nhỏ. Chiên mặt thứ nhất trong 3 phút, nhẹ nhàng lật mặt và chiên tiếp 2 phút cho đến khi cá chín trắng, săn chắc. Lưu ý: Luôn dùng lửa vừa nhỏ thôi nhé, lửa lớn sẽ làm cá dễ bị nát mất ngon. Xếp cá ra đĩa cùng bông cải xanh luộc, vắt thêm chút nước cốt chanh tươi lên trên để đánh thức trọn vẹn vị giác.

4. Sò điệp hấp sốt tỏi và miến

Điểm nhấn của món ăn này đơn giản đến mức ngỡ ngàng. Mặc dù nghe tên món ăn nghe có vẻ phức tạp nhưng thao tác chế biến thì vô cùng dễ. Miến ngấm đẫm nước sốt tỏi đậm đà, kết hợp với vị ngọt thanh của sò điệp tạo nên một món ăn vô cùng sang trọng, lịch sự khi có khách quý.

Nguyên liệu chuẩn bị: 6 con sò điệp tươi, một ít miến đậu xanh (hoặc miến dong), 1 củ tỏi, hành lá thái nhỏ, ớt (tùy thích), 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh dầu hào, một chút đường và dầu nóng.

Cách làm món sò điệp hấp sốt tỏi và miến

Bước 1: Sò điệp rửa sạch, loại bỏ phần nội tạng không cần thiết, rửa sạch để ráo. Ngâm miến trong nước ấm cho mềm rồi vớt ra, để ráo. Sau đó lót miến vào đáy vỏ sò. Tỏi băm nhỏ. Phi thơm một nửa số tỏi với dầu nóng cho đến khi vàng ruộm, sau đó trộn đều với phần tỏi sống còn lại. Thêm nước tương, dầu hào và chút đường để tạo thành hỗn hợp sốt tỏi "vàng bạc" độc đáo.

Bước 2: Đặt phần thịt sò lên trên miến rồi phết đều sốt tỏi lên. Đợi nước sôi bùng thì cho vào xửng hấp lửa lớn trong 6 phút. Khi chín, rắc hành lá lên trên và rưới một thìa dầu nóng để dậy mùi thơm phức là hoàn thành! Sự kết hợp giữa tỏi phi thơm và tỏi sống sẽ tạo nên tầng hương vị phong phú, đậm đà mà không hề bị vị đắng.

Bí kíp nhỏ cho mọi món "sang chảnh tại gia"

Ít dầu, giữ vị nguyên bản: Phong cách nấu ăn này đề cao sự thanh đạm, màu sắc hài hòa và hạn chế lạm dụng quá nhiều gia vị phức tạp.

Quy tắc món hấp: Luôn luôn đợi nước trong nồi sôi sùng sục rồi mới cho đồ ăn vào xửng, đồng thời căn chuẩn thời gian để thịt không bị dai.

Luôn làm khô nguyên liệu: Trước khi áp chảo thịt hay cá, hãy dùng giấy bếp thấm khô nước để tránh bắn dầu và giúp món ăn giữ được hình khối đẹp mắt nhất.

Chỉ cần thay đổi chút xíu cách chế biến và trình bày thôi, bạn đã có ngay một bàn ăn đẹp mắt chẳng khác gì nhà hàng cao cấp để chiêu đãi những người thương yêu rồi. Chúc bạn trổ tài thành công và có những bữa ăn thật ngon miệng nhé!

Những món ăn này vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng. Chúng trông giống như món ăn ở nhà hàng, nhưng thực ra rất dễ làm tại nhà. Bằng cách luân phiên chế biến, bạn có thể ngay lập tức nâng tầm chất lượng bàn ăn của mình.