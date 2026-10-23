Mâm cơm nhà của Kỳ Duyên - Thiên Ân

Từ giữa năm 2024, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, buổi gặp gỡ bạn bè và những chuyến đi riêng. Những khoảnh khắc chung được hai người chia sẻ trên mạng xã hội cũng thường xuyên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, từ trang phục, địa điểm check-in đến những tương tác thân thiết trong đời thường.

Bên cạnh những hình ảnh đồng hành, cặp đôi Bơ - Bột còn khiến dân tình thích thú với một khía cạnh gần gũi hơn: những bữa ăn tại nhà. Không phải nhà hàng sang trọng hay thực đơn đắt đỏ, hai nàng hậu thường xuyên chia sẻ cảnh cùng nhau vào bếp, thưởng thức các món ăn dân dã và dành cho đối phương những lời khen có cánh.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân là cặp đôi nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả

Đáng chú ý, Đoàn Thiên Ân khá chăm chỉ trổ tài nấu nướng, từ những món ăn gắn với quê nhà Long An đến các món quen thuộc của ẩm thực miền Bắc. Trong khi đó, Kỳ Duyên cũng hào hứng nhập cuộc, thưởng thức thành quả và không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích với tài nấu ăn của người bạn đồng hành. Những chi tiết nhỏ ấy tạo nên sức hút riêng cho loạt video, bởi đôi khi điều khiến người xem thích thú không nằm ở món ăn cầu kỳ mà ở cách hai người chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên nhau.

Mâm cơm miền Tây dân dã, từ mắm kho hẹ nước đến thịt kho trứng ngày Tết

Trong một video được chia sẻ hồi tháng 5/2026, Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng thưởng thức mâm cơm giản dị với mắm kho và hẹ nước. Không cần những món ăn cầu kỳ, bữa cơm vẫn mang đậm màu sắc ẩm thực miền Tây với sự kết hợp giữa rau xanh thanh mát và món mắm đậm đà.

Trong video, Thiên Ân cuốn những cọng hẹ nước vào đũa, chấm cùng nước mắm kho rồi đưa cho Kỳ Duyên thưởng thức. Mỹ nhân sinh năm 1996 nhận xét món ăn có vị mát mát. Thiên Ân cũng kể rằng đây là món ăn gắn với tuổi thơ của mình, bởi gia đình cô là người miền Tây và ngày nhỏ cô thường được ba mẹ cho ăn món này.

Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng thưởng thức mâm cơm giản dị với mắm kho và hẹ nước.

Đặc biệt, Thiên Ân còn dành lời khen cho Kỳ Duyên vì ăn hẹ nước khá giỏi, dù loại rau này có vị thanh, tương đối nhạt nếu ăn riêng. Qua những tương tác tự nhiên, một món ăn quen thuộc với người miền Tây trở thành trải nghiệm mới mẻ đối với người thưởng thức.

Hẹ nước là loại rau gắn với môi trường sông nước ở Đồng bằng sông Cửu Long, có thể phát triển theo mùa nước nổi tại một số địa phương. Phần lá dài, dẹt, mềm và có độ giòn nhẹ, thường được dùng làm rau ăn kèm. Khi kết hợp với mắm kho hoặc các loại mắm cá, vị thanh của rau giúp cân bằng độ đậm đà, tạo nên một kiểu thưởng thức rất đặc trưng của miền Tây.

Thiên Ân dành lời khen cho Kỳ Duyên vì ăn hẹ nước khá giỏi dù cô không phải người miền Tây

Mắm kho vốn là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình Nam Bộ, thường được chế biến từ các loại mắm cá, nấu cùng nước và gia giảm gia vị, có thể thêm thịt ba chỉ, cà tím hoặc các nguyên liệu khác tùy khẩu vị. Món ăn thường được dùng nóng cùng rau sống, rau luộc và các loại rau đồng. Sự kết hợp giữa mắm kho đậm vị với những loại rau thanh mát không chỉ tạo nên hương vị hài hòa mà còn gợi cảm giác thân thuộc của những bữa cơm quê.

Không chỉ có mắm kho, Thiên Ân còn từng chia sẻ video vào bếp chuẩn bị những món ăn quen thuộc trong dịp Tết Nguyên đán. Trong một video ghi lại quá trình nấu nướng vào ngày 29 Tết, nàng hậu tự tay chuẩn bị thịt kho trứng nước dừa và canh khổ qua nhồi thịt.

Người đẹp Long An tự tay chuẩn bị thịt kho trứng nước dừa và canh khổ qua nhồi thịt.

Với món thịt kho trứng, Thiên Ân ướp thịt cùng hành tím, đường, nước mắm và nước màu, trộn đều để gia vị thấm vào từng miếng thịt. Trứng được luộc chín, chiên sơ bên ngoài rồi cho vào nồi kho cùng thịt. Món ăn được đun trên lửa nhỏ để thịt mềm, trứng thấm gia vị và nước kho dần trở nên đậm đà. Gần khi hoàn thành, cô còn thêm ớt để tăng hương vị.

Ở món canh khổ qua nhồi thịt, Thiên Ân chuẩn bị phần nhân từ thịt băm, nêm nếm gia vị rồi nhồi vào những trái khổ qua đã bỏ ruột. Trong quá trình nấu, cô chú ý hớt bọt để nước canh trong và món ăn trông đẹp mắt hơn.

Món khổ qua nhồi thịt cũng được cô làm hết sức khéo léo

Thịt kho trứng nước dừa và canh khổ qua nhồi thịt đều là những món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của nhiều gia đình miền Nam. Thịt kho trứng với vị mặn ngọt hài hòa, màu nâu óng của nước dừa thường được chuẩn bị với lượng lớn để dùng trong nhiều bữa. Trong khi đó, canh khổ qua nhồi thịt mang ý nghĩa cầu mong những điều không may của năm cũ qua đi, đón một năm mới thuận lợi hơn, dựa trên cách chơi chữ quen thuộc của người Việt.

Bởi vậy, việc tự tay chuẩn bị hai món ăn này không chỉ cho thấy sự thành thạo của Thiên Ân trong căn bếp mà còn gợi lên không khí Tết gia đình thân thuộc. Từ cách sơ chế nguyên liệu đến việc nêm nếm, nấu nướng, nàng hậu đều tự mình thực hiện các công đoạn, mang đến hình ảnh đời thường khác với vẻ lộng lẫy thường thấy khi xuất hiện tại các sự kiện.

Mâm cơm có mắm cá lóc, thịt kho tiêu được Kỳ Duyên chấm 9,5/10

Trong một video nấu ăn được chia sẻ hồi tháng 9/2026, hai nàng hậu tiếp tục khiến người xem chú ý khi cùng diện trang phục hoa ở nhà, quây quần bên mâm cơm do Thiên Ân chuẩn bị.

Thực đơn lần này gồm mắm cá lóc, canh rau cải, thịt kho tiêu cùng các loại rau ăn kèm như đậu rồng, dưa chuột và cà pháo. Mâm cơm không quá cầu kỳ nhưng có đủ món mặn, món canh và rau xanh, mang phong cách bữa ăn gia đình quen thuộc của người miền Tây. Những loại rau sống được dùng để cuốn hoặc chấm cùng mắm kho, tạo nên sự kết hợp giữa vị giòn mát của rau củ và vị đậm đà của món mắm.

Thực đơn trong mâm cơm nhà lần này gồm mắm cá lóc, canh rau cải, thịt kho tiêu cùng các loại rau ăn kèm như đậu rồng, dưa chuột và cà pháo

Sau khi thưởng thức, Kỳ Duyên chấm mâm cơm của Thiên Ân 9,5/10, đồng thời nhận xét người bạn đồng hành nấu ăn ngày càng lên tay. Lời khen này cũng là một trong những chi tiết khiến video trở nên thú vị: thay vì chỉ khoe thành phẩm, cả hai còn cùng nhau thưởng thức, nhận xét và chia sẻ cảm nhận về từng món.

Điểm dễ nhận thấy trong các video là sự xuất hiện thường xuyên của những món mắm. Từ mắm Thái, mắm nêm đến mắm cá linh, mắm cá lóc, các loại mắm gần như trở thành một phần quen thuộc trong thực đơn của hai nàng hậu.

Trong một video hồi tháng 7, hai nàng hậu cùng thưởng thức thịt ba chỉ luộc thái mỏng, bún tươi và một rổ rau ăn kèm gồm dưa chuột, cà pháo, rau thơm, xà lách. Những nguyên liệu được kết hợp để cuốn thành từng miếng vừa ăn rồi chấm với mắm Thái.

Hai nàng hậu khoe mâm cơm ngon, có thịt ba chỉ luộc thái mỏng, bún tươi và một rổ rau ăn kèm gồm dưa chuột, cà pháo, rau thơm, xà lách

Cách ăn không cầu kỳ nhưng lại tạo nên sự hấp dẫn nhờ nhiều lớp hương vị: thịt ba chỉ béo mềm, rau sống tươi mát, bún thanh nhẹ và phần mắm đậm đà. Trong video, cả hai liên tục gật gù khi thưởng thức, cho thấy sự yêu thích dành cho kiểu ăn dân dã này.

Người đẹp gốc Nam Định cũng từng chia sẻ cô rất thích các món ăn miền Tây. Theo nàng hậu, có những món kết hợp vị mặn và ngọt nghe qua tưởng chừng khó hòa hợp, nhưng khi ăn lại tạo nên hương vị rất riêng. Cô còn hài hước khẳng định bản thân không ngán bất kỳ món mắm nào.

Với những người yêu thích ẩm thực miền Tây, mắm không chỉ là một loại gia vị mà còn là nguyên liệu tạo nên bản sắc cho nhiều món ăn. Mỗi loại mắm có cách chế biến và hương vị riêng, có thể dùng để chấm trực tiếp, pha cùng gia vị hoặc nấu thành món kho. Khi kết hợp với thịt luộc, bún và rau sống, vị đậm đà của mắm được cân bằng bởi độ tươi mát của rau củ, tạo nên kiểu ăn vừa giản dị vừa dễ gây thương nhớ.

Không chỉ giỏi món miền Tây, Thiên Ân còn trổ tài nấu bún mọc chuẩn vị Bắc

Bên cạnh những món ăn gắn với quê nhà Long An, Đoàn Thiên Ân còn cho thấy khả năng biến hóa với nhiều món ăn khác. Trong series “Tự nấu tự ăn”, nàng hậu thường xuyên chia sẻ quá trình vào bếp, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến lúc hoàn thiện món ăn.

Một trong những món đáng chú ý là bún mọc, món ăn quen thuộc của ẩm thực miền Bắc. Để chuẩn bị nước dùng, Thiên Ân hầm xương sườn với hành tây, đồng thời tự làm mọc bằng cách trộn giò sống với mộc nhĩ băm nhỏ, tỏi phi và gia vị. Phần mọc sau đó được nặn thành viên rồi thả vào nồi nước dùng để nấu chín.

Trong lúc Thiên Ân đảm nhận các công đoạn chính, Kỳ Duyên cũng góp sức bằng việc thái nhỏ rau sống để ăn kèm. Bát bún thành phẩm có sườn, mọc, chả và rau xanh, trông đầy đặn, hấp dẫn.

Không chỉ có các món miền Tây, 2 mỹ nhân còn tự nấu bún mọc - món ăn quen thuộc của ẩm thực miền Bắc.

Sau khi thưởng thức, Kỳ Duyên dành lời khen cho món ăn và hài hước nhận xét: “Bơ nên nấu món này nhiều hơn vì nó ngon hơn các món khác”.

Không chỉ đơn thuần là một lời khen, khoảnh khắc này còn tạo nên nét đáng yêu cho video khi người nấu được chính người thưởng thức đánh giá cao. Từ món ăn miền Tây quen thuộc đến bún mọc mang phong vị miền Bắc, Thiên Ân cho thấy cô khá linh hoạt trong việc lựa chọn thực đơn, trong khi Kỳ Duyên cũng sẵn sàng đồng hành và thưởng thức những món ăn do người bạn của mình chuẩn bị.

Hai mỹ nhân cũng từng chia sẻ video mukbang mì cay với phần topping gồm kim chi, rau bắp cải, nấm, tôm và sò lông. Bát mì có màu sắc bắt mắt, nước dùng đỏ au, tạo cảm giác cay nóng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiên Ân nhận xét đây là mì cay cấp độ 5. Sau khi thưởng thức, cả hai đều có những phản ứng hài hước vì độ cay, khiến môi sưng lên và liên tục phải xuýt xoa.

Những video như vậy mang đến màu sắc khác cho loạt nội dung ăn uống của hai người. Không phải lúc nào cũng là những mâm cơm chỉn chu, đôi khi đó còn là những thử thách ăn uống, những món ăn cay nóng hay những khoảnh khắc cùng nhau vào bếp và tận hưởng thành quả.

Hai mỹ nhân cũng từng chia sẻ video mukbang mì cay với nhiều topping hấp dẫn

Nếu trước đây Kỳ Duyên thường chia sẻ hình ảnh trải nghiệm ẩm thực tại những nhà hàng sang trọng, trong đó có các địa điểm ở nước ngoài và châu Âu, thì những video gần đây cùng Thiên Ân lại mang màu sắc đời thường hơn.

Thay vì chỉ xuất hiện trong những không gian được đầu tư cầu kỳ, mỹ nhân sinh năm 1996 còn chia sẻ khoảnh khắc ngồi ăn cơm nhà, thưởng thức các món dân dã và hào hứng với những hương vị quen thuộc của miền Tây. Những mâm cơm có mắm kho, rau sống, thịt luộc hay canh khổ qua nhồi thịt không chỉ gợi cảm giác gần gũi mà còn giúp người xem hiểu thêm về sở thích ăn uống của hai nàng hậu.

Trong khi đó, Thiên Ân cũng có thêm không gian để thể hiện khả năng nấu nướng, từ những món ăn gắn với tuổi thơ đến các món thuộc những vùng miền khác. Sự kết hợp giữa người đứng bếp và người thưởng thức, cùng những lời nhận xét tự nhiên, tạo nên nét riêng cho loạt video.

Giữa những lịch trình bận rộn, các buổi gặp gỡ hay chuyến đi, việc cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn và ngồi xuống thưởng thức cũng là cách để những khoảnh khắc đời thường trở nên đáng nhớ. Và đôi khi, chính những điều giản dị như một đĩa rau chấm mắm, bát canh nóng hay lời khen dành cho món ăn do đối phương nấu lại là chi tiết khiến người xem thích thú hơn cả.

Nguồn: Kỳ Duyên, Thiên Ân

Bích Ngọc