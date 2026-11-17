Nhìn lại những mâm cơm Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ, có thể thấy cô gần như luôn nấu theo một "công thức" quen thuộc: ba món, gồm một món mặn, một món rau và một bát canh. Kèm theo một video nấu ăn, cô viết: "Mời cả nhà ăn cơm 3 món cùng Quỳnh. Vui, buồn, giận hờn vẫn đủ 3 bữa". Câu nói ấy cũng phần nào tóm gọn cách cô giữ nếp bữa cơm hằng ngày: không cầu kỳ, nhưng không bỏ bữa.

Món mặn trong mâm cơm của nàng hậu thường là những món đậm đà, ăn với cơm trắng là hợp. Có hôm là thịt kho hột vịt nấu nước dừa, hôm khác là cá kho cùng thịt ba chỉ, hay sườn xào chua ngọt. Đặc biệt, thịt rang cháy cạnh là món xuất hiện khá thường xuyên, đúng chất bữa cơm miền Bắc.

Nàng hậu gần như luôn nấu theo một "công thức" quen thuộc: ba món, gồm một món mặn, một món rau và một bát canh.

Ở món này, cô có cách làm khá kỹ. Thịt được chần sơ trước khi thái mỏng, sau đó đảo trên chảo đến khi săn lại, phần bên ngoài hơi xém cạnh. Gần chín, cô mới thêm hành lá để tạo mùi thơm. Với sườn xào chua ngọt cũng vậy: sườn được chần qua nước sôi rồi rán cho xém vàng, sau đó rim cùng tỏi, hành, ớt phi thơm và nước mắm pha đến khi ngấm đều.

Khi muốn đổi vị, cô làm nem rán, món cầu kỳ hơn cả. Nhân nem gồm thịt xay, mộc nhĩ, rau củ và miến ngâm mềm, thái nhỏ, trộn đều rồi nêm gia vị trước khi cuốn. Bí quyết của cô là rán hai lần: lần đầu rán sơ để nem định hình, lần sau rán tiếp cho vỏ vàng giòn.

Nếu món mặn đậm đà thì phần còn lại của mâm cơm lại rất thanh. Rau thường được luộc, từ rau muống, rau dền đến cà rốt, đậu bắp. Canh cũng là những món nhà nào cũng nấu: canh rau cải cúc, canh mùng tơi nấu mướp hay canh xương hầm khoai tây, cà rốt.

Đi kèm gần như là một đĩa cà pháo, thứ giúp bữa cơm có thêm vị giòn, chua nhẹ. Có hôm, cô thêm đĩa đậu phụ tẩm hành hay đĩa lạc rang. Với lạc, cô rang lửa vừa, đảo đều tay để hạt chín giòn mà không bị cháy.

Những mâm cơm nhà hấp dẫn của Vũ Thúy Quỳnh

Không chỉ món ăn, cách nàng hậu làm bếp cũng được nhiều người chú ý. Cô thường tranh thủ dọn dẹp trong lúc nấu, làm đến đâu thu xếp gọn gàng đến đó, nên căn bếp không bừa bộn sau khi xong bữa.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên, là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi nhan sắc. Cô bắt đầu chia sẻ những mâm cơm tự nấu từ cuối năm 2024, và đến nay, các video vào bếp với lời mời "ăn cơm 3 món cùng Quỳnh" vẫn là nội dung được nhiều người theo dõi.