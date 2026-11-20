Những ngày trời trở lạnh, một mâm cơm nóng hổi với món mặn đậm đà luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Không cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ cần một đĩa sườn non sốt me chua ngọt với phần nước sốt sánh bóng, bám đều từng miếng thịt cũng đủ khiến cả nhà muốn ăn thêm cơm. Kết hợp cùng trứng hấp thịt nấm, cải thìa xào dầu hào và bát canh bí xanh thanh nhẹ, bữa cơm vừa đủ đầy vừa hài hòa hương vị.

1. Sườn non sốt me chua ngọt

Chuẩn bị khoảng 500g sườn non, 30g me vắt, tỏi băm, nước mắm, đường, tương ớt và một chút tiêu.

Sườn chặt miếng vừa ăn, rửa sạch rồi chần nhanh qua nước sôi để loại bỏ bọt bẩn. Vớt ra để ráo, sau đó chiên hoặc áp chảo đến khi các mặt hơi vàng. Me vắt ngâm với một ít nước nóng, dầm lấy nước cốt và bỏ hạt.

Phi thơm tỏi, cho nước cốt me vào chảo, thêm khoảng 2 thìa đường, 1 thìa nước mắm, 1 thìa tương ớt và một chút nước lọc. Khuấy đều cho gia vị hòa quyện rồi nếm lại sao cho có vị chua ngọt cân bằng. Cho sườn vào đảo đều, hạ lửa nhỏ và rim khoảng 10–15 phút đến khi thịt mềm, nước sốt cô lại, sánh bóng và bám quanh miếng sườn. Cuối cùng rắc chút tiêu là hoàn thành.

Bí quyết để món sườn ngon là không cho quá nhiều nước ngay từ đầu, đồng thời rim lửa nhỏ để gia vị thấm vào thịt. Phần sốt me chua dịu, ngọt nhẹ, quyện với vị béo của sườn rất hợp ăn cùng cơm trắng.

Ảnh minh họa

2. Trứng hấp thịt nấm mềm mịn

Chuẩn bị 3 quả trứng gà, 100g thịt lợn xay, vài tai nấm hương hoặc nấm mèo, hành lá và gia vị.

Nấm ngâm mềm, thái nhỏ rồi trộn với thịt băm, một chút nước mắm, hạt nêm và tiêu. Đập trứng vào bát, đánh tan cùng khoảng 100ml nước ấm, lọc qua rây để hỗn hợp mịn hơn. Cho phần thịt nấm vào khuôn, đổ trứng lên trên, bọc kín bằng giấy bạc rồi hấp cách thủy khoảng 20 phút đến khi trứng đông và thịt chín. Rắc hành lá trước khi dùng.

3. Cải thìa xào dầu hào

Cải thìa rửa sạch, tách bẹ, chần nhanh qua nước sôi rồi để ráo. Phi thơm tỏi, cho rau vào xào trên lửa lớn, thêm một chút dầu hào và hạt nêm. Đảo nhanh tay để rau vừa chín tới, vẫn giữ được màu xanh và độ giòn.

4. Canh bí xanh nấu tôm khô

Bí xanh gọt vỏ, bỏ ruột nếu quả già rồi thái miếng vừa ăn. Tôm khô ngâm mềm, rửa sạch và giã hơi dập. Phi thơm hành, cho tôm vào đảo sơ rồi thêm nước. Khi nước sôi, cho bí xanh vào nấu đến khi vừa mềm, nêm gia vị và rắc hành lá.

Mâm cơm này có đủ vị chua ngọt đậm đà của sườn sốt me, vị mềm béo của trứng hấp, rau xanh giòn nhẹ và bát canh thanh mát. Đặc biệt, phần nước sốt sườn còn sót lại trong đĩa có thể chan cùng cơm nóng, giản dị nhưng dễ khiến cả nhà ăn ngon miệng hơn trong những ngày gió lạnh.